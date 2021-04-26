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Чистый четверг-2021: традиции праздника

26 апреля, 18:04

Ольга Козачок

Есть важные ритуалы в Чистый четверг, чтобы привлечь здоровье и благополучие в дом на весь год

Чистый четверг-2021 наступит 29 апреля. Это важный день Страстной недели перед Пасхой. Life Сегодня расскажут вам об основных народных приметах и традициях Чистого четверга, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и прогнать болезни, привлечь благополучие и достаток в дом.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Чистый четверг: традиции дня

Этот день обладает большой магической силой. В Чистый четверг чистоте отводиться главное место. Причем чистота должна осуществляться не только физически – уборка дома, купание, но и духовно – необходимо избавиться от плохих мыслей.

В народе существует поверье, согласно которому, какие получились куличи, можно судить, как пройдет весь год до следующей Пасхи. Если пасхальные куличи получились пышные и вкусные, то будущий год принесет только радость. А в случае, если выпечка не удалась – год предстоит сложный.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

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