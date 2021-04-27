Церковные праздники и посты в мае-2021: детальный православный календарь с датами на каждый день

Узнайте, когда в мае-2021 будет Пасха, Светлая седмица, Радоница, другие церковные праздники и значимые даты

Какой сегодня церковный праздник? Когда празднуем Пасху? Когда будет Светлая седмица? В какие дни чтим Георгия Победоносца, Иоанна Богослова, Николая Чудотворца? Когда будет Радоница и в какие дни нужно поминать умерших родственников? Когда почитаются чудотворные иконы Божьей Матери? Смотрите по календарю, какие церковные праздники будут в мае 2021 года. Эта информация поможет вам не пропустить великие и значимые православные даты, а также знать дни постов, сплошные седмицы и другие важные события церковного православного календаря на май.

А пока не закончился апрель, не забывайте заглядывать в наш календарик и находить отличные идеи подарков для родных и близких людей на весенние праздники.

Читайте также: Когда Пасха-2021 в Украине: узнайте дату главного церковного праздника

Православные церковные праздники в мае 2021: календарь

1 мая – Великая суббота. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана. Святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского, и преподобного Авксентия. Мученика Иоанна Нового из Янины. Празднование Максимовской иконы Божией Матери.

2 мая – Светлое Христово Воскресение, Пасха. Преподобного Иоанна Ветхопечерника. Мучеников Феоны, Христофора и Антонина. Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского. Святителя Георгия, исповедника, епископа Антиохии Писидийской. Святителя Трифона, патриарха Константинопольского. Преподобного Никифора, игумена.

3 мая – Светлый понедельник. Пасхальная неделя. Седмица. Преподобного Феодора Трихины. Святителей Григория и Анастасия Синаита, Патриарха Антиохийского. Преподобного Анастасия, игумена Синайской горы. Мученика младенца Гавриила Белостоцкого. Празднование Кипрской иконы Божией Матери.

4 мая – Светлый вторник. Священномученика Януария, епископа, и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фауста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона. Мученика Феодора, что в Пергии, матери его Филипии, Диоскора, Сократа и Дионисия. Мучеников Исаакия, Аполлоса и Кондрата. Святителя Максимиана, патриарха Константинопольского. Мучеников Христодула и Анастасии Патрских, убитых в Ахаии. Преподобномучеников отцов Давыдо-Гареджийского. Празднование Иверской иконы Божией Матери.

5 мая – Светлая среда. Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольського. Апостолов Нафанаила, Луки и Климента. Преподобного Виталия. Перенесение мощей благоверного князя Всеволода, во святом крещении Гавриила. Собор преподобных отцов, на горе Синай подвизавшихся. Празднование Касперовской иконы Божьей Матери.

6 мая – Светлый четверг. Великомученика Георгия Победоносца. Мученицы царицы Александры. Мучеников Анатолия и Протолеона.

7 мая – Светлая пятница. Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-х воинов. Преподобного Саввы Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Преподобного Алексея, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Мучеников Пасикрата и Валентина. Мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и других. Преподобного Фомы, юродивого. Преподобного Елисаветы, чудотворицы. Празднование икон Божией Матери "Живоносный источник", Молченской.

8 мая – Света суббота. Апостола и евангелиста Марка. Празднование Царгородской иконы Божией Матери.

9 мая – Антипасха. 2-я воскресенье после Пасхи, апостола Фомы. Священномученика Василия, епископа Амасийского. Праведной Глафиры, девы. Преподобного Иоаникия Дивиченського. Поминовение усопших воинов. Празднование Львовской иконы Божией Матери.

10 мая – понедельник, 2-я неделя после Пасхи. Апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. Преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, епископа Владимиро-Волынского. Праведного Евлогия, Странноприимца.

11 мая – Радоница (провода), поминовение умерших. Апостолов от 70-х Ясона и Сосипатра, Керкиры, девы, и других, связанных с ними пострадали. Мучеников Дади, Максима и Квинтилиана. Мучеников Саторния, Якисхола, Фавстиана, Януария, Марсалия, Ефрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия. Святителя Кирилла, епископа Туровского.

12 мая – Девять мучеников Кизицких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артем, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Преподобного Амфилохия Почаевского. Преподобного Мемнона, чудотворца. Мучеников Диодора и Родопиана, диакона. Святителя Василия, епископа Захолмского. Мученика Иоанна Валаха.

13 мая – Апостола Иакова Зеведеева. Святителя Доната, епископа Еврии. Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского. Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского. Мученика Максима.

14 мая – Пророка Иеремии. Священномученика Макария, митрополита Киевского. Преподобномучеников Афонских: Евфимия, Игнатия и Акакия. Преподобномученика Вата Персянина. Благоверной Тамары, царицы Грузинской. Празднование иконы Божией Матери, называемой "Нечаянная радость".

15 мая – Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида. Святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, Лубенского, чудотворца. Мучеников Йеспер и Зои и детей их, Кириака и Феодула. Благоверного и равноапостольного царя Бориса, во святом крещении Михаила, который принял крещение со своим народом в IX в. Празднование Путивльской иконы Божией Матери.

16 мая – 3-е воскресенье после Пасхи, святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других. Праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. Мучеников Тимофея и Мавры. Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Преподобного Петра, чудотворца, епископа аргосского. Благоверной Тамары, царицы Грузинской. Празднование икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, принесенной из Царьграда, Киево-Печерськой и Свенской.

17 мая – 3-я неделя после Пасхи. Мученицы Пелагеи, девы Тарсийской. Священномученика Эразма, епископа Формийского. Священномученика Альвиания, епископа Анейського, и учеников его. Священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников.

18 мая – Великомученицы Ирины. Празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

19 мая – Праведного Иова Многострадального. Преподобного Иова Почаевского. Мучеников Варвара, воина, Вакха, Калимаха и Дионисия. Мученика Парфения. Мученика Варвара, бывшего разбойника.

Реклама

20 мая – Упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Мученика Акакия, сотника. Преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, епископа Некресского, Антония Марткобського Давида Гареджийского, Зинона Илкатского, Фаддея Степанцмидского, Исе (Иессея), епископа Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра Бретского, Стефана Хирского и Шио Мгвимского. Празднование Любецкой и Жировицкой икон Божией Матери.

21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Преподобного Арсения Великого. Преподобных Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

22 мая – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в г.Бар. Пророка Исаии. Мученика Христофора. Преподобного Шио Мгвимского. Преподобного Иосифа Оптинского

23 мая – 4-воскресенье после Пасхи, о расслаблении. Апостола Симона Зилота. Святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского, в Киеве, в Ближних пещерах. Мучеников Алфи, Филадельфа, Киприана, Онисима, Эразма и других. Мученика Исихия Антиохийского. Преподобной Исидоры, юродивой. Блаженной Таисии. Перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского. Праведного Тавифа. Празднование Киево-Братской иконы Божьей Матери.

24 мая – Понедельник, 4-я неделя после Пасхи. Священномученика Мокия. Раноапостолльных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Святителя Никодима, архиепископа Сербского.

25 мая – Святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского. Святителей Савина, архиепископа Кипрского, и Полувия, епископа Ринокирского.

26 мая – Преполовения Пятидесятницы. Мученицы Гликерии, девы, и с ней Лаодикия, сторожа тюремного. Перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца. Мученика Александра Римского. Святого Павсикакия, епископа Синадского. Святого Георгия, исповедника, с женой Ириной и детьми. Преподобного Евфимия Иверского.

27 мая – Мученика Исидора. Преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского. Мученика Максима. Преподобного Серапиона Синдонита. Святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского. Празднование Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери.

28 мая – Преподобного Пахомия Великого. Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца. Преподобного Исаии Киево-Печерского. Преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского.

29 мая – Преподобного Феодора Освященного. Преподобных отцов, что в лавре святого Саввы были избиты. Святителя Александра, епископа Иерусалимского. Мучеников Вита, Модеста и Крискентия. Блаженного отроковицы Музы. Святителя Георгия ІІ, епископа Митиленского.

30 мая – 5-и воскресенье по Пасхе, о самарянке. Апостола Андроника и святой Юнии. Мучеников Солохона, Памфамира и Памфалон, воинов. Святителя Стефана, патриарха Константинопольского.

31 мая – понедельник 5-ю неделя после Пасхи. Память святых отцов семи Вселенских соборов. Мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины и мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасия, Матроны и Юлии. Мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия, Ираклия, Павлина и Венедима, Давида и Таричану.

Посты в мае 2021

1 мая заканчивается многодневный Великий пост, который начался 15 марта.

12, 14, 19, 21, 26, 28 мая – однодневные посты.

В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Сплошные седмицы в мае 2021

С 3 по 9 мая – Светлая седмица. Поста нет.

Дни особого поминовения усопших в мае 2021

9 мая – день поминовения усопших воинов.

11 мая – Радоница (провода). Поминовение умерших.

Смотрите видео, какие щедрые выходные подготовил май для украинцев:

Видео: Сегодня

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни и праздники в мае 2021 в Украине.