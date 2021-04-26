Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

Булгур – абсолютно достойная альтернатива привычным нам кашам. Главное – научится правильно его варить, а потом – смело экспериментировать. Он может быть в диетических блюдах как дополнение в салатах, булгур можно запечь вместе с курицей в духовке или приготовить сытную кашу. В общем, эта крупа невероятно универсальна и ниже, ознакомившись с 10 вариантами его приготовления, вы в этом убедитесь.
Ризотто из булгура с креветками
Ингредиенты
- 1 ст. – булгур
- 10 шт. – креветки
- 100 г. – консервированная кукуруза
- 1 шт. – лук
- 1 зуб. – чеснок
- 1 ст. – молоко
- 1,5 ст. – вода
- куркума, соль – по вкусу
Способ приготовления
- В сотейнике с каплей масла слегка обжарить нарезанные лук и чеснок. Добавить кукурузу, булгур, молоко, воду и специи. Тушить около 20 минут до готовности.
- Обжарить креветки на сильном огне до готовности.
- Подавать булгур с креветками, присыпав свежей зеленью.
Булгур с овощами
Ингредиенты
- 1 ст. – булгур
- 2 шт. – средние моркови
- 2 шт. – средних лука
- 150 г. – спаржа
- 100 г. – болгарский перец
- 3 зуб. – чеснок
- черный молотый перец, соль – по вкусу
- растительное масло
Способ приготовления
- Лук нарезать крупными кубиками, отправить в разогретую сковородку и обжарить до золотистого цвета.
- Морковь нарезать крупной соломкой и добавить в сковородку.
- Добавить болгарский перец и спаржу – протушить. Добавить сырой булгур в сковородку с овощами.
- Посолить и поперчить, хорошо перемешать и обжарить 5 минут.
- Пересыпать все в казанок или мультиварку, добавить 2 ст. воды (можно оставить и в сковородке, если глубокая)
- Готовить под крышкой до готовности.
Тефтели с булгуром
Ингредиенты
- 1 кг – куриного филе
- 130 г. – булгура
- 2 шт. – средние луковицы
- 1 шт. – яйцо
- 1 ст. л. с горкой – овсяных отрубей
- Сухая зелень, соль, специи – по вкусу
Для заливки
- 1 ст. л. – томатной пасты
- 1 ст. л. – метаны
- 1 ст. – воды
- специи – по вкусу
Способ приготовления
- Булгур отварить до полуготовности, примерно 10 минут. Филе, лук, яйцо, отруби, специи и соль смешать в фарш.
- Добавить булгур, тщательно перемешать и убрать в холодильник на 1 час.
- Разогреть сковороду, сформировать тефтели и обжарить до румяности.
- Смешать ингредиенты для заливки, залить заливаем тефтели и тушить под крышкой на медленном огне 30 минут.
- Подавать с зеленью и овощами.
Перец, фаршированный булгуром
Ингредиенты
- 1 шт. – перец болгарский
- 100 г. – булгур
- 60 г. – творог
- 1 шт. – морковь
- 1/3 ч. л. – куркума
- 2 ст. л. – растительное масло
- соль, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Морковь нарезать мелко кубиками и обжарить на растительном масле. Добавить кукруму. Переложить в отдельную тарелку.
- В эту же кастрюлю выложить промытый булгур. Обжарить его 3 минуты на среднем огне. Добавить воду (уровень воды должен быть немного выше булгура). Посолить и варить 20 минут до готовности.
- Перец разрезать пополам, убрать сердцевину. Запекать в разогретой до 200 градусах духовке 10 минут.
- Булгур добавить к моркови, добавить творог, все перемешать.
- Выложить в перец булгур с сыром. Запекать 10 минут.
- Украсить зеленью и творогом.
Булгур с куриными голенями в духовке
Ингредиенты
- 120 г. – булгура
- 6 шт. – куриных голеней
- 40 г. – лука
- 120 г. – моркови
- 2 зуб. – чеснока
- 100 г. – сметаны 15%
- подсолнечное масло
- соль, приправы для курицы – по вкусу
Способ приготовления
- К курице добавить 70 г. сметаны, соль и специи, оставить на 15-30 минут.
- Лук нарезать мелко, морковь натереть, обжарить на масле.
- Булгур промыть. В форму для запекания выложить морковь с луком, булгур, добавить специи, выложить курицу.
- Залить водой (воды по объему в 2-2,5 раза больше, чем булгура). Сверху выложить сметану из маринада, закрыть фольгой и отправить на 40 минут в духовку на 180 градусов.
- Потом смазать сметаной (30 г.) и запекать до готовности.
Булгур с молоком, изюмом и курагой
Булгур на молоке / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Булгур – 80 г.
- Масло сливочное – 25 г.
- Молоко – 300 мл
- Сахар – 1,5 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления
- Растапливаем на горячей сковородке кусочек сливочного масла и обжариваем булгур на маленьком огне. Когда появится ореховый аромат, отставляем сковородку в сторону.
- Кипятим молоко в кастрюле и добавляем туда обжаренный булгур, тщательно перемешиваем.
- Добавляем соль и сахар (можно и по вкусу), еще раз перемешиваем кашу и варим ее до готовности 20 минут.
- После приготовления плотно закрываем крышкой и накрываем кастрюлю полотенцем на 10 минут, чтобы каша настоялась.
- Подаем с изюмом и курагой (предварительно запаренными в кипятке).
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Булгур с тыквой и яблоками
Булгур с тыквой и яблоком / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Булгур – 100 г.
- Тыква – 100 г.
- Яблоко – 1 шт. большое
- Курага – 4-5 шт.
- Молоко – 200 мл
- Сливочное масло – 30 г.
- Сахар – 1 ст. л.
- Корица
Способ приготовления:
- В кастрюлю небольшого размера складываем почищенную и нарезанную кубиками тыкву, булгур и измельченную курагу. Заливаем молоком, добавляем 50 мл воды и 1 ч. л. сахара.
- Закрываем крышкой и тушим, периодически помешивая, 15 минут. При необходимости можно добавлять еще воды, далее добавляем часть масла и, проварив несколько минут, снимаем кашу с огня.
- Очищенные и порезанные маленькими кубиками яблоки нужно обжарить на сковородке в сливочном масле осталось. Добавляем ложку сахара и корицу. Обжаривать яблоко следует 2 минуты, пока не растворится сахар и не образуется сироп.
- Кашу выкладываем на тарелку и украшаем яблоком и карамелизированным сиропом.
Табуле из булгура
Салат табуле / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Булгур – 150 г.
- Красный сладкий перец – 120 г.
- Помидоры – 200 г.
- Петрушка – 30 г.
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Соль, черный молотый перец
Способ приготовления
- Заливаем булгур водой и варим его в подсоленной воде 20 минут. Мелко нарезаем вымытую петрушку, нарезаем кубиками очищенный перец и помидоры.
- Далее выкладываем сваренный и охлажденный булгур в миску, добавляем петрушку и овощи. Заправляем лимонным соком, специями и оливковым маслом.
- Тщательно перемешиваем.
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Булгур с курицей и овощами
Булгур с курицей и овощами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 куриная грудка
- 200 г. булгура
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 помидор
- 1 сладкий перец
- Соль, пряности – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Для маринада
- 50 мл соевого соуса
- 1 ч. л. горчицы
- Немного кориандра
Способ приготовления
- Куриное филе нарезать крупной соломкой и замариновать в смеси соевого соуса, горчицы и кориандра. Оставить минимум на 2 часа, лучше на ночь.
- Обжарить грудку до золотистой корочки.
- На подсолнечном масле обжарить лук, морковь, перец. Добавить измельченный в блендере помидор и прогреть.
- Отварить булгур по инструкции на упаковке.
- Соединить курицу, булгур, овощи, соль, пряности и тушить до готовности.
- В конце добавить мелко нарезанную зелень (петрушку или кинзу).
Ленивые голубцы с булгуром
/ Фото: Depositphotos
/ Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 100 г. булгура
- 600 г. свиного фарша
- 1 яйцо
- Соль, перец по вкусу
- 200 г. капусты
- Мука – для панировки
- Растительное масло – для жарки
- 1 большая морковь
- 1 луковица
- 3 ст. л. томатной пасты
- Соль, перец – по вкусу
- Сахар – по вкусу
- Лавровый лист – по вкусу
Способ приготовления
- Заливаем булгур холодной водой. Жидкость должна покрывать крупу. Солим, доводим до кипения, выключаем. Даем остыть и промываем.
- Смешиваем булгур с фаршем, яйцом, солью и перец.
- Капусту нарезаем мелким кубиком. Заливаем ее кипятком. Даем остыть и сливаем жидкость.
- Добавляем в фарш и формируем небольшие шарики. Обваливаем шарики со всех сторон в муке. Обжариваем на растительном масле, на среднем огне под крышкой.
- Натираем морковь, мелко режем лук. Обжариваем овощи с сахаром на растительном масле. Добавляем томатную пасту, лавровый лист и кипяток. Доводим до кипения, солим и перчим по вкусу.
- В кастрюльку выкладываем половину соуса, затем голубцы и заливаем оставшимся соусом. Тушим после закипания на медленном огне около 1 часа.
- Подаем с зеленью и сметаной.
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