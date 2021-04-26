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Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

26 апреля, 15:22

Ирина Маслова

В этой подборке булгур ведет себя неожиданно – от присутствия в тефтелях до начинки для перца

Булгур – абсолютно достойная альтернатива привычным нам кашам. Главное – научится правильно его варить, а потом – смело экспериментировать. Он может быть в диетических блюдах как дополнение в салатах, булгур можно запечь вместе с курицей в духовке или приготовить сытную кашу. В общем, эта крупа невероятно универсальна и ниже, ознакомившись с 10 вариантами его приготовления, вы в этом убедитесь.

Ризотто из булгура с креветками

Фото: instagram.com/tanyusavchenko/?hl=ru

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В сотейнике с каплей масла слегка обжарить нарезанные лук и чеснок. Добавить кукурузу, булгур, молоко, воду и специи. Тушить около 20 минут до готовности.
  2. Обжарить креветки на сильном огне до готовности.
  3. Подавать булгур с креветками, присыпав свежей зеленью.

Булгур с овощами

Фото: instagram.com/marichkiny_vkusnyashki/?hl=ru

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Лук нарезать крупными кубиками, отправить в разогретую сковородку и обжарить до золотистого цвета.
  2. Морковь нарезать крупной соломкой и добавить в сковородку.
  3. Добавить болгарский перец и спаржу – протушить. Добавить сырой булгур в сковородку с овощами.
  4. Посолить и поперчить, хорошо перемешать и обжарить 5 минут.
  5. Пересыпать все в казанок или мультиварку, добавить 2 ст. воды (можно оставить и в сковородке, если глубокая)
  6. Готовить под крышкой до готовности.

Тефтели с булгуром

Фото: instagram.com/eda_polezno_i_vkysno/

Ингредиенты

Для заливки

Способ приготовления

  1. Булгур отварить до полуготовности, примерно 10 минут. Филе, лук, яйцо, отруби, специи и соль смешать в фарш.
  2. Добавить булгур, тщательно перемешать и убрать в холодильник на 1 час.
  3. Разогреть сковороду, сформировать тефтели и обжарить до румяности.
  4. Смешать ингредиенты для заливки, залить заливаем тефтели и тушить под крышкой на медленном огне 30 минут.
  5. Подавать с зеленью и овощами.

Перец, фаршированный булгуром

Фото: instagram.com/bureeva_katerina/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Морковь нарезать мелко кубиками и обжарить на растительном масле. Добавить кукруму. Переложить в отдельную тарелку.
  2. В эту же кастрюлю выложить промытый булгур. Обжарить его 3 минуты на среднем огне. Добавить воду (уровень воды должен быть немного выше булгура). Посолить и варить 20 минут до готовности.
  3. Перец разрезать пополам, убрать сердцевину. Запекать в разогретой до 200 градусах духовке 10 минут.
  4. Булгур добавить к моркови, добавить творог, все перемешать.
  5. Выложить в перец булгур с сыром. Запекать 10 минут.
  6. Украсить зеленью и творогом.

Булгур с куриными голенями в духовке

Фото: instagram.com/pp.baza.recepti/?hl=ru

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. К курице добавить 70 г. сметаны, соль и специи, оставить на 15-30 минут.
  2. Лук нарезать мелко, морковь натереть, обжарить на масле.
  3. Булгур промыть. В форму для запекания выложить морковь с луком, булгур, добавить специи, выложить курицу.
  4. Залить водой (воды по объему в 2-2,5 раза больше, чем булгура). Сверху выложить сметану из маринада, закрыть фольгой и отправить на 40 минут в духовку на 180 градусов.
  5. Потом смазать сметаной (30 г.) и запекать до готовности.

Булгур с молоком, изюмом и курагой

Булгур на молоке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Растапливаем на горячей сковородке кусочек сливочного масла и обжариваем булгур на маленьком огне. Когда появится ореховый аромат, отставляем сковородку в сторону.
  2. Кипятим молоко в кастрюле и добавляем туда обжаренный булгур, тщательно перемешиваем.
  3. Добавляем соль и сахар (можно и по вкусу), еще раз перемешиваем кашу и варим ее до готовности 20 минут.
  4. После приготовления плотно закрываем крышкой и накрываем кастрюлю полотенцем на 10 минут, чтобы каша настоялась.
  5. Подаем с изюмом и курагой (предварительно запаренными в кипятке).

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Булгур с тыквой и яблоками

Булгур с тыквой и яблоком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю небольшого размера складываем почищенную и нарезанную кубиками тыкву, булгур и измельченную курагу. Заливаем молоком, добавляем 50 мл воды и 1 ч. л. сахара.
  2. Закрываем крышкой и тушим, периодически помешивая, 15 минут. При необходимости можно добавлять еще воды, далее добавляем часть масла и, проварив несколько минут, снимаем кашу с огня.
  3. Очищенные и порезанные маленькими кубиками яблоки нужно обжарить на сковородке в сливочном масле осталось. Добавляем ложку сахара и корицу. Обжаривать яблоко следует 2 минуты, пока не растворится сахар и не образуется сироп.
  4. Кашу выкладываем на тарелку и украшаем яблоком и карамелизированным сиропом.

Табуле из булгура

Салат табуле / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Заливаем булгур водой и варим его в подсоленной воде 20 минут. Мелко нарезаем вымытую петрушку, нарезаем кубиками очищенный перец и помидоры.
  2. Далее выкладываем сваренный и охлажденный булгур в миску, добавляем петрушку и овощи. Заправляем лимонным соком, специями и оливковым маслом.
  3. Тщательно перемешиваем.

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Булгур с курицей и овощами

Булгур с курицей и овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для маринада

Способ приготовления

  1. Куриное филе нарезать крупной соломкой и замариновать в смеси соевого соуса, горчицы и кориандра. Оставить минимум на 2 часа, лучше на ночь.
  2. Обжарить грудку до золотистой корочки.
  3. На подсолнечном масле обжарить лук, морковь, перец. Добавить измельченный в блендере помидор и прогреть.
  4. Отварить булгур по инструкции на упаковке.
  5. Соединить курицу, булгур, овощи, соль, пряности и тушить до готовности.
  6. В конце добавить мелко нарезанную зелень (петрушку или кинзу).

Ленивые голубцы с булгуром

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Заливаем булгур холодной водой. Жидкость должна покрывать крупу. Солим, доводим до кипения, выключаем. Даем остыть и промываем.
  2. Смешиваем булгур с фаршем, яйцом, солью и перец.
  3. Капусту нарезаем мелким кубиком. Заливаем ее кипятком. Даем остыть и сливаем жидкость.
  4. Добавляем в фарш и формируем небольшие шарики. Обваливаем шарики со всех сторон в муке. Обжариваем на растительном масле, на среднем огне под крышкой.
  5. Натираем морковь, мелко режем лук. Обжариваем овощи с сахаром на растительном масле. Добавляем томатную пасту, лавровый лист и кипяток. Доводим до кипения, солим и перчим по вкусу.
  6. В кастрюльку выкладываем половину соуса, затем голубцы и заливаем оставшимся соусом. Тушим после закипания на медленном огне около 1 часа.
  7. Подаем с зеленью и сметаной.

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