Как правильно варить булгур на плите
Рецепт рассыпчатого булгура с обжаркой
Булгур – одна из самых известных круп во всем мире. Его часто используют для разнообразия привычного рациона. Он прекрасно сочетается с мясом, рыбой, курицей и овощами. Из него готовят разнообразные салаты и закуски. И чтобы булгур получился рассыпчатым, его следует предварительно обжарить на растительном или сливочном масле и только потом залить водой. Подробности приготовления булгура на плите читайте ниже.
Как сварить рассыпчатый булгур на воде
Время приготовления:
- 30-40 минут
Калорийность:
- 342 ккал на 100 г сухой крупы
Ингредиенты:
- 1 стакан булгура
- 2 стакана воды
- 2 ст. л. растительного или сливочного масла
- 1 ч. л. соли без горки
Способ приготовления:
- На дно подходящей по объему кастрюли с толстым дном налейте растительное масло, нагрейте его.
- Выложите в разогретое масло булгур. Его можно не промывать.
- Помешивая, обжарьте его до легкого орехового аромата. Это займет примерно 2 минуты.
- Медленно залейте обжаренный булгур кипящей водой. Посолите по вкусу и перемешайте.
- После закипания уменьшите огонь до минимума и варите около 20-30 минут.
Чем полезен булгур для здоровья
Благодаря наличию витаминов А, Е, К и РР булгур способствует укреплению стенок сосудов и сердечной мышцы. Крупа также помогает понизить уровень сахара в крови.
В булгуре содержатся витамины группы В, в частности фолиевая кислота, тиамин и рибофлавин, которые защищают нервную систему, содействуют нормальному расщеплению жиров и ускорению метаболизма.
Питательная ценность 100 г булгура: белки – 12,3 г, жиры – 1,3 г, углеводы – 57,6 г.
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