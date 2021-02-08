Как правильно варить булгур на плите

Рецепт рассыпчатого булгура с обжаркой

Булгур – одна из самых известных круп во всем мире. Его часто используют для разнообразия привычного рациона. Он прекрасно сочетается с мясом, рыбой, курицей и овощами. Из него готовят разнообразные салаты и закуски. И чтобы булгур получился рассыпчатым, его следует предварительно обжарить на растительном или сливочном масле и только потом залить водой. Подробности приготовления булгура на плите читайте ниже.

Как сварить рассыпчатый булгур на воде

Рассыпчатый булгур на воде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30-40 минут

Калорийность:

342 ккал на 100 г сухой крупы

Ингредиенты:

1 стакан булгура

2 стакана воды

2 ст. л. растительного или сливочного масла

1 ч. л. соли без горки

Способ приготовления:

На дно подходящей по объему кастрюли с толстым дном налейте растительное масло, нагрейте его. Выложите в разогретое масло булгур. Его можно не промывать. Помешивая, обжарьте его до легкого орехового аромата. Это займет примерно 2 минуты. Медленно залейте обжаренный булгур кипящей водой. Посолите по вкусу и перемешайте. После закипания уменьшите огонь до минимума и варите около 20-30 минут.

Чем полезен булгур для здоровья

Благодаря наличию витаминов А, Е, К и РР булгур способствует укреплению стенок сосудов и сердечной мышцы. Крупа также помогает понизить уровень сахара в крови.

В булгуре содержатся витамины группы В, в частности фолиевая кислота, тиамин и рибофлавин, которые защищают нервную систему, содействуют нормальному расщеплению жиров и ускорению метаболизма.

Питательная ценность 100 г булгура: белки – 12,3 г, жиры – 1,3 г, углеводы – 57,6 г.

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