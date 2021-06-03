Джоли отреагировала на победу Питта в деле об опеке над детьми: Это еще не конец

Анджелина Джоли будет использовать любы способы, чтобы обжаловать решение суда. Тем временем Брэд Питт очень рад, что сможет видеться с детьми

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Актриса Анджелина Джоли недовольна решением суда предоставить Брэду Питту совместную опеку над их детьми, сообщил инсайдер изданию Us Weekly.

45-летняя звезда Голливуда, по словам источников, "безумно разочарована" после того, как судья Джон Аудеркирк вынес решение в пользу ее бывшего 57-летнего мужа в начале этого месяца.

"Показания Анджелины не заслуживают доверия. Это решение было основано на обширных свидетельствах людей, которые проводили время с детьми, и уважаемых профессионалов. Она никогда ему не простит это. Джоли будет использовать все возможности, чтобы обжаловать решение суда. Анджелина говорит, что это далеко не конец, и все еще верит, что справедливость восторжествует", – добавил инсайдер.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Источник из окружения пары также добавил, что Питт был "в восторге" от решения суда, но Джоли уже "планирует свой следующий шаг". Поскольку нынешнее решение носит предварительный характер, Питт знает, что его бывшая супруга попытается обжаловать его.

57-летний Брэд Питт и 45-летняя Анджелина Джоли воспитывают 17-летнего Пакса, 16-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 12-летних близнецов Вивьен и Нокса. Также у пары есть приемный 19-летний сын Мэддокс, на которого в силу возраста не распространяется решение об опеке.

Брэд Питт и Мэддокс Фото: Getty Images, Instagram

Мэддокс, к слову, в марте этого года даже выступал на суде против своего отца, перед этим отказавшись носить его фамилию.

Судебный процесс длился несколько месяцев, присутствовало большое количество свидетелей, экспертов и терапевтов, сообщил источник из окружения пары.

Похоже, что в перерывах между судебными заседаниями Брэд Питт пытается наладить личную жизнь. Актера заподозрили в романе с певицей и автором песен Андрой Дэй. Слухи распространились после того, как звезды открыто заигрывали друг с другом на церемонии вручения "Оскара" в апреле.

Ранее телохранитель Джоли и Питта дал сенсационное интервью. Подробнее – в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться