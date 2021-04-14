Бизнес на "оголенке": как влияют на психику девушек их фотосессии в стиле "ню"

Психолог поясняет, что раздеваться или не раздеваться, учавствовать в фотосессиях в стиле "ню" или нет – выбор каждого человека

Обнаженное тело давно уже не является чем-то сверхъестественным – рекламы, клипы, ролики на YouTube, соцсети и даже свободный доступ к Pornhub оказывают свое влияние. Но одно дело, когда это коммерческий продукт и совсем другое, когда 40 девушек полностью раздеваются и выходят на балкон сниматься в фотосессии, да еще и в мусульманской стране. Уже неделю в интернете активно обсуждают моделей, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию. Тогда было задержано около 40 женщин, среди них – 12 украинок, которым чуть больше 20 лет, а одной только 19. Девушки уже вернулись домой, а мы поговорили с психологом Анн-Мари Бресешер и выяснили, влияет ли на психику самих девушек то, что они оголяются на камеру, и как вообще реагировать на подобные сцены.

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Психолог Анн-Мари Бресешер / Фото: instagram/annmarie.psy

Почему молодые девушки так часто раздеваются перед камерой

Юные девушки сейчас легко раздеваются на камеру и даже зарабатывают миллионы на своих снимках ню. Кто-то это делает, чтобы показать себя, стать популярными, а кто-то ради денег.

Но не все молодые девушки легко относятся к своей наготе. Тем более нельзя обобщать и причины такого поведения. У кого-то такое отношение к своему телу может быть обусловлено демонстративностью и эпатажем, кто-то считает это нормальным и не понимает, откуда взялась проблема в глазах окружающих, другие просто оказываются в этой ситуации потому, что боятся выступить против группы или авторитета.

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А что люди скажут?

Реагируют на "оголенку" по-разному, что в основном зависит от того, в каком обществе вы живете. Отношение к наготе – это, в первую очередь, социальный конструкт – то есть то, что порождено конкретной культурой или обществом. И именно общество решает, что принимать как норму, а что отвергать как постыдное и критиковать.

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Вспомните древних греков и их восхищение обнаженными телами атлетов или жителей отдаленных островов, например, Вануату, которые до сих пор отлично себя чувствуют без одежды. Да и во многих западных культурах вопросы общественной морали постепенно теряют свою силу, уступая место толерантности.

Чем чревата "оголенка" для психики самих девушек?

Тут многое зависит от реакции общества на эту самую "оголенку". Если все жестко ее критикуют, тогда девушка может оказаться не способна вынести критику и это чревато психологической травмой и вопросами относительно веры в себя.

Голые модели в ОАЭ / Фото: Mirror

Нередко оказывается, что рамки, которые мы принимаем как данность из тех же медиа, оказываются слишком широкими для общества, в котором реально живем. В этом ключе можно рассматривать и произошедшее с моделями в Дубае. Лишь они знают, что было мотивацией для их откровенной фотосессии, но очевидно, что она не вписывается в рамки исламской страны, где раздевание запрещено законом. Тут девушки проявили либо наивность, либо это было своеобразным вызовом в отношении норм.

Раздеваться или не раздеваться – дело каждого человека

Сниматься в обнаженных фотосессиях или нет, публиковать оголенные фотографии в соцсетях или нет, ходить или не ходить обнаженными в общественных местах – это выбор каждого человека. Конечно, если мы не говорим об эксгибиционизме – патологическом желании показывать свое тело другим, обычно не согласным на это людям, от которого окружающие могут получать сексуальное возбуждение и которое во многих случаях можно отнести к психическим расстройствам.

То есть если человек раздевается по собственной воле, объективно оценивает ситуацию, понимает последствия, несет за них ответственность, не нарушает закон и права других людей, то он может делать то, что считает нужным. В этом и есть прелесть демократии. Если же хотя бы один из пунктов под сомнением, то, конечно, стоит задуматься, не будет ли человек впоследствии жалеть о своем опыте.

Ранее мы сообщали, что украинские модели с балкона в Дубае массово удаляют свои фото и аккаунты в соцсетях.