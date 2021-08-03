Бейонсе создала массивные кроссовки для Adidas, напоминающие обувь космонавтов

Певица разработала новую модель кроссовок в увеличенном размере. Их стоимость — 140 долларов

Бейонсе в кроссовках Adidas из новой коллекции IVY PARK / Фото: Instagram Бейонсе

Бейонсе выпустила очередную коллекцию IVY PARK, созданную в коллаборации с Adidas, которые ранее посвятил кроссовки мастеру Йода из Звездных войн. Одним из самых интересных предметов в коллекции стала обновленная модель кроссовок Supersleek 72.

Новая модель получила официальное название Super Super Sleek. Пара обуви будет представлена в двух цветовых решениях – белом и бежевом. Белая модель выполнена с классическими тремя голубыми полосками, а бежевая – с белыми.

Кроссовки Super Super Sleek из коллекции Бейонсе для Adidas / Фото: adidas.com

Кроссовки Super Super Sleek певица создала в увеличенном размере, чем предыдущая модель и они очень напоминают обувь космонавтов. Пара все также выполнена из натуральной кожи и плотной хлопчатобумажной ткани твил.

Кроссовки Super Super Sleek из коллекции Бейонсе для Adidas / Фото: adidas.com

Небольшую бирку на кроссовках из коллекции IVY PARK можно прикрепить к любой части обуви. Купить пару Super Super Sleek можно будет на сайте бренда с 20 августа. Их стоимость составит 140 долларов.

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