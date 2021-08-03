Бейонсе створила масивні кросівки для Adidas, що нагадують взуття космонавтів

Співачка розробила нову модель кросівок в збільшеному розмірі. Їх вартість – 140 доларів

/ Фото: Instagram Бейонсе

Бейонсе випустила чергову колекцію IVY PARK, створену в колаборації з Adidas, які раніше присвятили кросівки майстру Йода із Зоряних воєн . Одним з найцікавіших предметів в колекції стала оновлена модель кросівок Supersleek 72 .

Нова модель отримала офіційну назву Super Super Sleek . Пара взуття буде представлена в двох кольорах – білому і бежевому. Біла модель виконана з класичними трьома блакитними смужками, а бежева – з білими.

/ Фото: adidas.com

Кросівки Super Super Sleek співачка створила в збільшеному розмірі, ніж попередня модель і вони дуже нагадують взуття космонавтів. Пара також виконана з натуральної шкіри і цупкої бавовняної тканини твіл.

/ Фото: adidas.com

Невеликий ярлик на кросівках з колекції IVY PARK можна прикріпити до будь-якої частини взуття. Купити пару Super Super Sleek можна буде на сайті бренду з 20 серпня. Їх вартість складе 140 доларів .

Дивіться ролик, як Мішель Обама переспівала хіт Бейонсе.

Раніше ми розповідали, як Лобода виправдалася за плагіат на Бейонсе на премії МУЗ-ТВ