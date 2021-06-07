Выбираем пару: самые трендовые кроссовки и кеды 2021 года
Список актуальных форм и моделей, которые не стыдно носить в этом году
Такая практичная и удобная обувь, как кроссовки, актуальна во все времена. Мы подсмотрели за Instagram-инфлюенсерами и готовы рассказать о самых трендовых вариациях кроссовок, которые популярны в этом и следующих сезонах.
Сразу отметим, что в 2021-м востребованы лаконичность, минимализм, ретро. Но учитывая, что в данном материале мы говорим все же о спортивной обуви, не стоит отказываться и от привычных классических моделей сникерсов.
Обувь по типу "форсов" и "вэнсов" – это как маленькое черное платье в мире моды – кстати абсолютно всегда. Модели с ровной подошвой сочетаются с любым стилем, а еще очень удобны.
Кроссовки с массивной подошвой остаются на первых ролях среди обувных трендов этого года. Рекомендуем выбирать модели с базовым белым цветом.
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Еще одна актуальная модель в нашем ТОПе – high tops. Это любые вариации высоких кед с узким голенищем, закрывающим щиколотку. Такая обувь классно смотрится с джинсами, кюлотами, классическими брюками и платьем.
Скейтерские и баскетбольные кеды давно вышли за рамки спортивной уличной обуви. Базовые модели по типу Nike Cortez, Аdidas Stan Smith или Vans подходят на каждый день и потрясающе носятся с юбкой или широкими штанами.
Если вы не можете отказать себе в покупке яркой пары кроссовок, делайте это без угрызения совести. Обувь с разноцветными блоками точно сделает образ более запоминающимся и удачно впишется в летний моно-атуфит.
При выборе кроссовок ориентируйтесь на наши советы и свои предпочтения. Тогда новая покупка будет долгосрочной и оправданной.
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