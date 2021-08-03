Balenciaga выпустили пушистые розовые сумки за 1 тыс. долларов

Рекламная кампания капсульной коллекции Balenciaga к китайскому Дню всех влюбленных / Фото: Balenciaga

Balenciaga, которые ранее выпустили сумки из кроссовок за 63 тыс. грн., представили капсульную коллекцию ко Дню всех влюбленных в Китае. Праздник в Поднебесной отмечают, в отличие от всего мира, 14 августа.

В коллекцию вошли футболки, бейсболки, свитшоты, кроссовки, сандалии, джинсовые куртки, носки, брелоки, ожерелья и браслеты. Все вещи выполнены с принтами в форме сердца. Среди цветовой гаммы преобладают белый, черный и розовы.

Сумки Balenciaga из капсульной коллекции ко Дню всех влюбленных в Китае / Фото: Balenciaga

Особое внимание поклонники бренда обратили на пушистые розовые сумки из искусственного меха. Аксессуары появились нескольких моделей – классические с короткой и длинной ручками, клатчи и сумки в форме сердца.

Сумки Balenciaga из капсульной коллекции ко Дню всех влюбленных в Китае / Фото: Balenciaga

В промо поддержку капсулы Balenciaga сняли рекламу в Шанхае, главными героями которой стали цифровые модели и дроны.

Реклама

Рекламная кампания капсульной коллекции Balenciaga ко Дню всех влюбленных в Китае / Фото: Balenciaga

Стоимость аксессуаров составила около 1 тыс. дол.

Смотрите в ролике, какие плетеные сумки в тренде.

Ранее мы рассказывали о вещах бренда: