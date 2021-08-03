Balenciaga випустили пухнасті рожеві сумки за 1 тис. доларів

/ Фото: Balenciaga
Balenciaga, які раніше випустили сумки з кросівок за 63 тис. грн. , представили капсульну колекцію до Дня всіх закоханих в Китаї. Свято в Піднебесній відзначають, на відміну від усього світу, 14 серпня.
У колекцію увійшли футболки, бейсболки, світшоти, кросівки, сандалі, джинсові куртки, шкарпетки, брелоки, намиста і браслети. Всі речі виконані з принтами у формі серця. Серед кольорів переважають білий, чорний і рожевий.
/ Фото: Balenciaga
Особливу увагу шанувальники бренду звернули на пухнасті рожеві сумки зі штучного хутра . Аксесуари з'явилися декількох моделей – класичні з короткою і довгою ручками, клатчі та сумки у формі серця.
Сумки Balenciaga з капсульної колекції до Дня всіх закоханих в Китаї / Фото: Balenciaga
Для промо капсули Balenciaga зняли рекламу в Шанхаї, головними героями якої стали цифрові моделі і дрони .
/ Фото: Balenciaga
Вартість аксесуарів склала близько 1 тис. доларів.
Дивіться в ролику, які плетені сумки в тренді.
Раніше ми розповідали про речі бренду:
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