Balenciaga випустили пухнасті рожеві сумки за 1 тис. доларів

/ Фото: Balenciaga

Balenciaga, які раніше випустили сумки з кросівок за 63 тис. грн. , представили капсульну колекцію до Дня всіх закоханих в Китаї. Свято в Піднебесній відзначають, на відміну від усього світу, 14 серпня.

У колекцію увійшли футболки, бейсболки, світшоти, кросівки, сандалі, джинсові куртки, шкарпетки, брелоки, намиста і браслети. Всі речі виконані з принтами у формі серця. Серед кольорів переважають білий, чорний і рожевий.

/ Фото: Balenciaga

Особливу увагу шанувальники бренду звернули на пухнасті рожеві сумки зі штучного хутра . Аксесуари з'явилися декількох моделей – класичні з короткою і довгою ручками, клатчі та сумки у формі серця.

Сумки Balenciaga з капсульної колекції до Дня всіх закоханих в Китаї / Фото: Balenciaga

Для промо капсули Balenciaga зняли рекламу в Шанхаї, головними героями якої стали цифрові моделі і дрони .

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/ Фото: Balenciaga

Вартість аксесуарів склала близько 1 тис. доларів.

Дивіться в ролику, які плетені сумки в тренді.

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