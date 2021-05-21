Анна, Розали и Юля Зайка: все, что нужно знать о финалистках Холостяка-11

Накануне финала проекта "Холостяк-11" узнайте самые интересные факты из биографии участниц, которые остались на проекте бороться за сердце Михаила Заливако

Финалистки "Холостяка-11" - Розали, Юля "Зайка" и Аня / Фото: Сегодня, СТБ

Уже сегодня состоится финал проекта "Холостяк-11", в котором зрители узнают, кому Михаил Заливако подарит заветное кольцо.

Впервые за всю историю проекта в финале – три участницы, ведь обычно в "последний тур" "Холостяка" проходит две девушки.

Однако довольно нестандартная ситуация заставила продюсеров шоу пересмотреть привычные правила. Да-да, мы сейчас говорим о возвращении на проект Юли "Зайки".

В Сети ходят слухи, что победительницей стала Анна Богдан и многие зрители уверены в ее победе. Есть также те, кто считает, что Заливако выберет Юлю "Зайку". Меньше всего "голосов" у Розали – поклонники шоу уверены, что девушка скорее подруга, нежели возлюбленная Михаила.

Пока все ждут, какое решение примет Холостяк, Life Сегодня предлагают узнать интересные факты о трех финалистках проекта.

Юля "Зайка"

Юлия Бельченко (настоящее имя девушки, "Зайка" – псевдоним – Ред.) родилась и выросла в Киеве. Училась в КНУ им. Шевченко на географическом факультете. Во время учебы подрабатывала в музее младшим научным сотрудником.

"Поскольку я училась на туризме, у нас был предмет экскурсоведение. Одно из заданий было посетить музей и написать научную статью. В этот же день в музее мне предложили работу… Это был настоящий выход из зоны комфорта, поскольку я всегда боялась выступлений перед большой аудиторией", – написала Юля в своем Instagram-аккаунте.

Юля "Зайка" Бельченко / Фото: instagram.com/julz_seven

За полгода девушка написала свою экскурсию, защитила ее перед директором и коллективом музея. В ее работу входили экскурсии для школьников и студентов непрофильных вузов. Таким образом, по словам Юли, она зарабатывала деньги и пыталась побороть страх публичных выступлений.

Позже девушка устроилась в турфирму менеджером по туризму. На четвертом курсе университета она подрабатывала в салоне красоты.

По окончании вуза в Украине Юля уехала учиться в Польшу, где получила степень магистра. Во время учебы, чтобы платить за жилье и питание, "Зайка" работала кассиром в супермаркет, работником на заводе по производству пластиковых деталей и на чайной фабрике.

Юлия Бельченко / Фото: instagram.com/julz_seven

После окончания первого курса магистратуры в Польше Юля уехала на остров Крит по программе обмена.

"Проработала лето в отеле. К зарплате от отеля 350 евро/месяц я получала стипендию Erasmus+ (500 евро/месяц) и немного чаевых. Эти средства позволили мне оплатить два года учебы в Польше", – поделилась Бельченко.

Кстати, в Польше "Зайка" победила в студенческом конкурсе красоты, о чем рассказывала на "Холостяке". Кроме этого, Юлия принимала участие в конкурсе красоты "Мисс Украина-Вселенная" в 2019 году.

Юлия Бельченко / Фото: instagram.com/julz_seven

Получив диплом магистра, Юля вернулась в Украину и начала работать в сфере рекламы. Сейчас девушка занимается SMM.

Про личную жизнь Юля рассказывала немного. Известно, что встречаться с молодыми людьми девушка начала в 20 лет.

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"Мои первые отношения начались за пару месяцев до моего 20-летия и продлились два года", – откровенничала Бельченко, уточнив, что первый возлюбленный был ее одногруппником.

Юля также рассказывала, что у нее были отношения на расстоянии с парнем из Литвы, но пара не смогла сохранить отношения. Бельченко намекнула, что ее экс-бойфренд ей изменил. В мужчинах Юля ценит такие качества: верность, заботу, понимание, поддержку и сильный характер.

Розали

Розали Номбре родилась в Донецке, где до сих пор проживает ее мама, с которой, кстати, "Холостяк" познакомился по видеосвязи в одном из выпусков проекта.

Девушка приехала учиться в Харьков, где работала в одном из ночных клубов певицей. Там, кстати, пять лет назад они и познакомились с Михаилом Заливако.

Не только этот момент связывает участницу и Холостяка. В одном из выпусков выяснилось, что Розали и Михаил учились в одном вузе – Харьковском национальном университете В. Н. Каразина. Девушка училась на специальности "Банковское дело и страхование".

Розали из "Холостяка-11" / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/rosali_kovbasa

Несмотря на то, что Номбре поет, пандемия изменила планы многих – из-за массового закрытия заведений, где пела Розали, девушке пришлось искать другие пути заработка. Так как Розали неплохо рисует, она стала работать графическим дизайнером.

Кстати, как и Юля "Зайка", Розали побеждала в университетском конкурсе красоты. Участница "Холостяка-11" также работает моделью.

Розали Номбре / Фото: instagram.com/rosali_kovbasa

Про личные отношения с мужчинами до проекта Розали рассказывала не много. Известно, что девушка несколько лет жила с молодым человеком и думала, что в будущем они поженятся. Однако пара распалась.

Анна Богдан

Родной город Анны Богдан – Киев. У девушки есть младший брат Дмитрий. В 2015 году Аня окончила Национальный университет пищевых технологий.

Сейчас Богдан работает менеджером по туризму. В ее соцсетях можно найти множество фото из разных стран: начиная с Таиланда и заканчивая Кипром. Как и Михаил Заливако, Анна очень любит путешествия и активный образ жизни.

Анна Богдан / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Во время учебы Анна занималась модельным бизнесом. На ее страничке в соцсети можно найти фото на подиумах украинской Недели моды.

Ранее Богдан призналась, что хочет иметь троих детей, но при этом и развивать свое дело.

Что касается личной жизни, то еще на проекте Анна поделилась личной историей о разводе. Девушка была замужем за экс-главой Офиса Президента – Андреем Богданом. Пара была вместе три года, полтора из которых – в браке.

Ранее Анна Богдан рассказала, как на самом деле проходили съемки "Холостяка-11".