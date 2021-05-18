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Анна Богдан после неловкой ситуации на Холостяке объяснила, почему хочет иметь троих детей

Сегодня, 21:00

Девушка хочет создать большую и крепкую семью, но в то же время много времени уделять работе. Многие не поняли, как Анна собирается все это совмещать

Анна Богдан
Анна Богдан
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Финалистка проекта "Холостяк-11" Анна Богдан объяснила свое заявление о желании иметь троих детей.

Ранее в выпуске "Холостяка", где Михаил Заливако знакомил участниц с семьей и друзьями, Анна рассказала о своем желание родить много детей и активно заниматься работой, а также путешествовать. Этот момент немного смутил "холостяка" и его друзей, которые не поняли, как девушка собирается все это совмещать. Вышла довольно неловкая ситуация.

"Я хочу троих! И да, я знаю, что это сложно. Но послушайте, кому сейчас легко? С детьми, без детей – всегда находятся моменты, которые так или иначе усложняют нам жизнь. К тому же я знаю много людей, которые, несмотря на количество детей, путешествуют, отдыхают, работают, держат быт и при этом спокойные, счастливые и любимые. Мне кажется, все дело в настрое. Вот и все. Если усложнять и накручивать – так оно и будет", – пишет Анна в Instagram.

Анна Богдан
Анна Богдан
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Анна отметила: она "ответственно подходит к этому вопросу" и учитывает тот момент, что для содержания большой семьи нужны немалые средства.

"Нет, я не говорю о том, что трое, двое или даже один ребенок – это легко! Знаю, что сложно. Но бояться трудностей – это не про меня. Я верю в то, что дети, наоборот, мотивируют нас к действию больше зарабатывать, больше отдыхать, больше следить за здоровьем, больше путешествовать", – уверена Богдан.

Ранее Анна Богдан рассказала, как на самом деле проходили съемки "Холостяка-11".

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