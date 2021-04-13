Ани Лорак разочаровала экс-звезду Дома-2 своим неожиданным поступком: Эх, а я ее хвалила

Экс-звезда "Дома -2" Алена Водонаева не смогла не прокомментировать опубликованные кадры, на которых Ани Лорак обнимается с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу. В InstaStories блогер заявила, что раньше поддерживала певицу.

"Эх, а я ее хвалила. Говорила, что восхищаюсь чувством собственного достоинства… публичная измена все-таки… об этой ситуации знает вся страна… Но вот такие новости. Совет да любовь!", – написала Водонаева.

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Напомним, в Сети уже не первый день говорят о воссоединении Ани Лорак с бывшим мужем. Поводом для слухов стало появление певицы и бизнесмена на светском мероприятии в Москве. Затем Ани Лорак заметили в объятиях бывшего супруга на вечеринке у Филиппа Киркорова.

Сама певица никак не комментирует свою личную жизнь.

Ранее бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал развод с певицей.