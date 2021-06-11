Ани Лорак отстояла свой бизнес в России после секс-скандала с Константином Меладзе

Предприятие ООО "Ани Лорак Продакшн", с помощью которого артистка вела свою концертную деятельность, оказалось под угрозой закрытия

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Недавно в СМИ появилась информация, что налоговая служба хочет ликвидировать бизнес Ани Лорак в России. Причиной назвали то, что юридический адрес фирмы певицы не соответствует фактическому.

Теперь же стало известно, что артистке удалось спасти свое предприятие ООО "Ани Лорак Продакшн" и устранить все нарушения.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Хоть ранее проблемы в бизнесе артистки связали с секс-скандалом. Но как рассказал адвокат певицы журналистам kp.ru многие артисты сталкиваются с такой проблемой.

" В базе юрлиц ставится отметка о том, что сведения недействительны. С этого момента у ООО есть некоторое время, чтобы изменить ситуацию, связавшись с проверяющими. Если же этого не происходит, налоговая начинает процедуру ликвидации организации, которая длится несколько месяцев", – рассказал адвокат.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak Реклама

Напомним, секс-скандал вокруг популярного композитора и продюсера начался с Ани Лорак, которая намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Вслед за ней Оля Полякова заявила, что тоже получала подобное предложение от Меладзе. Чуть позже экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник в эфире одного из российских шоу рассказала, что продюсер распускал руки и делал намеки на возможность близких отношений.

Чуть позже Ани Лорак опровергла свои слова и заявила, что журналисты все перекрутили.

Отметим, сам Константин Меладзе никак не отреагировал на слова Ани Лорак, а вот Вера Брежнева резко ответила хейтерам, которые писали ей о скандале.

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