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Налоговая начала ликвидацию компании Ани Лорак в России – СМИ

Сегодня, 18:28

Ранее ФНС России пыталась разобраться, откуда у артистки несколько миллионов долларов, которые ушли на создание масштабного концертного шоу DIVA

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Не так давно стало известно, что к компании Ани Лорак ООО "Ани Лорак Продакшн" возникли претензии со стороны Федеральной налоговой службы России. А теперь, как сообщает kp.ru, налоговая решила и вовсе ликвидировать бизнес Лорак.

Причина – юридический адрес фирмы Ани Лорак не соответствует фактическому. Как объяснили журналистам юристы, подобная ситуация очень распространена.

"Смысл в том, что у любого юрлица должен быть конкретный юридический адрес, по которому фирма реально будет находиться...Однако, в борьбе с фирмами-однодневками и прочими недобросовестными лицами налоговая служба начала серьезно шерстить эту сферу", – рассказал юрист Михаил Алексеев.

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак и без налоговой хватает проблем. Недавно артистка попала в скандал из-за своего интервью, в котором призналась, что известный продюсер и композитор Константин Меладзе предлагал ей интим взамен на продвижение в шоу-бизнесе.

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