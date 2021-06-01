Андрей Данилко после слухов о тяжелой болезни пришел к могиле Виктюка во Львове

Фото Андрея Данилко и Инны Белоконь возле могилы известного украинского режиссера опубликовал в своем Instagram актер Станислав Садальский

Андрей Данилко во Львове пришел к могиле Романа Виктюка / Фото: Сегодня

Российский актер Станислав Садальский опубликовал фото Андрея Данилко и Инны Белоконь возле могилы Романа Виктюка во Львове. Однако неизвестно, когда именно был сделан этот снимок.

"Андрей Данилко, приезжая в Львов, перед концертом обязательно посещает ТРИ могилы... Романа Виктюка, которого, согласно завещанию, похоронили во Львове. К его могиле уже протоптана тропа. Ивана Франко и композитора Владимира Ивасюка, написавшего "Червону руту" для Софии Ротару", – сообщил Станислав Садальский в своем Instagram.

Украинский театральный режиссер и актер Роман Виктюк / Фото: kino-teatr.ru

К слову, украинский театральный режиссер и актер Роман Виктюк умер в прошлом году от инсульта.

Подписчики Станислава Садальского в комментариях засыпали Данилко комплементами:

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"Когда человек добивается всего сам от самых низов, это может вызывать только восхищение. Восхищаюсь!"

"Обожаю Данилко. Талантище!"

"Не хватает мне Верочки Сердючки. Приехали бы, подняли настроение"

"Где же наша любимая Верка?"

"Андрей Данилко – талант! И очень хороший человек! Любим его и его Сердючку"

"Сердючка – это прелесть! Жаль теперь не посмотреть! Данилко большой талантище! Любим!"

"Данилко – сила. Была у него на концерте и слёзы от смеха лились"

"Скромный, умный, замечательный артист, прекрасный человек! Дар перевоплощения от Бога!"

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Отметим, что в одном из своих редких интервью артист признался, что у него есть проблемы со здоровьем. Представители Андрея Данилко уже опровергли все слухи.

Андрей Данилко – украинский актер, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины (2008). Наиболее известен как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка.

Напомним, недавно Сердючку заметили на концерте в Сочи: у артиста ответили, что это фейк.