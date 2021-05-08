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8 мая: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

8 мая, 08:40

Ольга Козачок

День памяти и примирения, Светлая суббота – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 8 мая

8 мая: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой сегодня день, 8 мая? День памяти и примирения, Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Светлая суббота после Пасхи, день памяти апостола и евангелиста Марка – в православном календаре. Марк Ключник – в народном календаре. Именины празднуют Василий, Мария, Марк, Марфа, Сергей, Тамара.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 8 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 мая.

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Какой сегодня праздник

8 мая в православной церкви отмечается Светлая суббота Пасхальной недели. Также в этот день чтится память апостола и евангелиста Марка. Проводится празднование Царгородской иконы Божией Матери.

В народе 8 мая, почитался Марк Ключник. Люди верили, что этот святой хранит ключи от небес, которыми можно выпустить дожди на волю. А потому Марку Ключнику молились, чтобы не было засухи.

Приметы на 8 мая

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