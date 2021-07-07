7 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ивана Купала / Фото: Depositphotos
Какой сегодня праздник, 7 июля?Ивана Купала, Рождество Иоанна Предтечи, День работников природно-заповедного дела. Именины празднуют: Антон, Иван, Никита, Яков.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 7 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 июля.
- Ивана Купала – всенародно любимый славянский праздник, который отмечается в Украине и других славянских странах.
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- День работников природно-заповедного дела – чествуется в Украине с 2009 года.
- День Независимости отмечается на Соломоновых островах.
Какой сегодня праздник
7 июля православная церковь отмечает значимый праздник Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Также чтится память преподобных Иова и Феодосия Манявских, мучеников семи братьев Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина.
В народе 7 июля отмечается праздник Ивана Купала или Иванов день, посвященный стихиям огня, воды, трав, земли и связанный с многочисленными народными традициями, обрядами и ритуалами. А еще на Купалу открывался большой покос.
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Приметы на 7 июля
- если умыться купальской росой и искупаться в реке, прибавится красота и здоровье;
- травы, собранные на Ивана Купала, особо целебные;
- если прыгнуть через купальский костер – уйдут все беды и болезни;
- на Ивана Купала все гадания правдивые;
- сны в этот день – вещие;
- дождливый день на Купала – к плохому урожаю.
Интересные и важные события в Украине и мире 7 июля
- 1881 – впервые опубликована сказка Карло Коллоди "Пиноккио".
- 1891 – запатентованы дорожные чеки, ставшие прообразом нынешних кредитных карт.
- 1938 – состоялась первая в СССР телевизионная передача.
- 1941 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.
- 1990 – состоялось совместное выступление трех великих теноров – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.
- 2009 – похороны короля поп-музыки Майкла Джексона.
Кто родился 7 июля
- 1904 – Михаил Мороз, украинский художник экспрессионист.
- 1939 – Елена Образцова, советская оперная певица.
- 1940 – Ринго Старр, английский музыкант, певец, ударник группы The Beatles.
- 1943 – Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.
- 1962 – Жанна Агузарова, российская певица, экс-вокалистка группы "Браво".
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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.
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