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7 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 июля, 07:25

Ольга Козачок

Ивана Купала, Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 7 июля.

Ивана Купала / Фото: Depositphotos

Какой сегодня праздник, 7 июля?Ивана Купала, Рождество Иоанна Предтечи, День работников природно-заповедного дела. Именины празднуют: Антон, Иван, Никита, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 7 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 июля.

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Какой сегодня праздник

7 июля православная церковь отмечает значимый праздник Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Также чтится память преподобных Иова и Феодосия Манявских, мучеников семи братьев Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина.

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В народе 7 июля отмечается праздник Ивана Купала или Иванов день, посвященный стихиям огня, воды, трав, земли и связанный с многочисленными народными традициями, обрядами и ритуалами. А еще на Купалу открывался большой покос.

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Приметы на 7 июля

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