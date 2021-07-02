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День Ивана Купала: история и традиции красивейшего летнего праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
2 июля, 15:30
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Огонь, вода, цветы и травы до сих пор остаются главными символами магической и таинственной Купальской ночи.
Праздник Ивана Купала
Праздник Ивана Купала / Фото: Pexels

Ежегодно в ночь с 6 на 7 июля у славян наступает один из любимейших летних праздников – Ивана Купала. Какую историю и традиции имеет этот день, чем интересен и необычен народный праздник Ивана Купала, узнайте в нашей статье.

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Ивана Купала: история праздника

День Ивана Купала является отголоском древнего языческого праздника, посвященного летнему солнцестоянию и богу солнца Яриле. Но когда произошел переход на григорианский календарь, даты сдвинулись на две недели.

И теперь праздник Ивана Купала и день летнего солнцестояния не совпадают по времени. Но многие народные традиции и ритуалы сохранились до наших дней. Так в этот праздник обязательно почитались стихии солнца, огня, воды, трав и цветов, а также молодости и любви.

Этот период насыщен магией и красивыми древними обычаями, в которых переплелись христианские и языческие корни. По народным наблюдениям, именно в этот период максимально расцветает природа и ее главные стихии. Они обретают особую силу и помогают людям очистить душу от грехов, а тело – от болезней.

На Иванов день приходится еще один значимый праздник – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это один из самых почитаемых святых христианской церкви.

Иоанн Креститель был названным братом и ближайшим предшественником Иисуса Христа. Именно он предвидел пришествие Мессии, а затем крестил Иисуса в святых водах реки Иордан, за что и был назван Крестителем.

Традиции и особенности дня Ивана Купала

Православная церковь считает ритуалы купальского праздника идолопоклонничеством. Однако некоторые языческие традиции тесно переплелись с народным фольклором и сохранились до наших дней. А древнее поклонение стихиям и природным явлениям вылилось в красивое и веселое празднество.

Ночь на Ивана Купала люди, как и наши предки, стараются провести на природе, с песнями, хороводами, купальскими кострами. Молодежь веселится, поет и танцует, собирает травы и цветы, а девушки плетут венки и пускают их по воде, чтобы нагадать себе счастливую семейную жизнь.

Вечером разводят костры и прыгают через него. Так совершается важный ритуал очищения и оздоровления. А если пары хотят проверить себя на крепость, они берутся за руки и прыгают через огонь. Если руки не разомкнутся – эти отношения будут надежными.

Особую осторожность важно проявлять на водоемах. Считается, что на Ивана Купала буйствуют русалки, которые так и норовят утащить человека на дно, а потому не обходится без утопленника.

Считалось, что травы, собранные на Ивана Купала, могли исцелить от многих болезней, а вениками, заготовленными в этот день, парились в банях в течение всего года. А молодежь купальской ночью шла в лес на поиски таинственного цветка папоротника.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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