7 идей, чтобы преобразить до неузнаваемости свой омлет

Это универсальное блюдо становится еще лучше, когда в него добавить шампиньоны или стручковую фасоль, омлет будет сочнее, если вы пожарите его с помидорами или творогом. Он станет сытней с сыром и ветчиной

Омлет в мультиварке с овощами / Фото: Depositphotos

Омлет, это не только, когда утро. Его можно приготовить на обед и ужин, если хочется чего-то быстрого и вкусного. Ниже найдете 7 идей, как преобразить ваш любимый омлет в лучшую сторону. Что делать, чтобы это лето вам запомнилось надолго – ответы в нашем календаре.

Картофель, помидор, сыр

Омлет с картофелем / Фото: instagram.com/vkusno_zlata/

Ингредиенты

Картофель отварной – 380 г

Помидор – 130 г

Зеленый лук – 30 г

Яйца – 5 шт.

Сыр твердый – 20 г

Растительное масло

Способ приготовления

Яйца взбить венчиком, посолить. Отварной картофель очистить и нарезать тонкими ломтиками. Помидор нарезать кубиками и тоже положить к яйцам. Добавить измельченный лук и натертый сыр. Все перемешать. Раскаленную сковороду смазать маслом и выложить в нее яичную массу. Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне до загустения. С помощью крышки или тарелки перевернуть омлет и готовить еще 4-5 минут. Готовый омлет выложить на доску, разделить на 4 порции и украсить зеленью.

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Куриная ветчина, помидоры, шампиньоны

Омлет с курицей, помидорами / Фото: instagram.com/pp_receptik_/

Ингредиенты

Яйцо – 4 шт.

Сыр – 50 г

Молоко – 50 мл

Помидор – 1 шт.

Шампиньоны – 6 шт.

Соль, перец – по вкусу

Куриная ветчина – 80 г

Укроп, петрушка – по вкусу

Способ приготовления

Ветчину, помидоры и грибы нарезать на небольшие кусочки, сыр натереть на крупной терке, зелень мелко нарезать. К яйцам добавить молоко, соль, перец и перемешать. На дно формочек выложить начинку, после вылить яичную смесь и посыпать сыром. Отправить в разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут.

Лисички и зелень

Омлет с лисичками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Лисички – 700 г

Сливочное масло – 80 г

Яйца – 4 шт.

Лимон

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 4 ст. л.

Сухой орегано – 1 ч. л.

Перец черный молотый, соль морская

Способ приготовления

Духовку предварительно разогреть до 250 градусов. Лисички очистить от земли, вымыть и высушить на бумажном полотенце. Чеснок почистить и мелко нарубить. Половину сливочного и половину оливкового масла разогреть в тяжелой сковороде с высокими бортами, выложить грибы и прогревать на сильном огне 3-4 минуты. Добавить к грибам нарубленный чеснок, орегано, готовить еще 3-4 минуты. Из лимона выжать сок. Грибы посолить, поперчить, влить лимонный сок и снять с огня. Сливочное и оливковое масло разогреть в сковороде, которую можно ставить в духовку. Яйца слегка взбить, соединить с половиной приготовленных грибов и выложить смесь в сковороду. Держать на медленном огне до тех пор, пока омлет не станет схватываться по краям, но внутри еще будет оставаться жидковатым. Выложить оставшиеся грибы сверху на омлет, поставить в разогретую духовку и запекать 2-3 минуты. Как только омлет начнет увеличиваться в объеме (он должен быть довольно мягким, почти жидким внутри), подавать на стол в теплых тарелках.

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Плавленый сыр и спаржевая фасоль

Рулет из омлета с начинкой / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

Яйца – 3 шт.

Молоко – 0,5 стакана

Спаржевая фасоль – 200 г

Перец, соль

Сливочное масло – 2 ст. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Плавленый сырок – 1 шт.

Зелень – по вкусу

Способ приготовления

Разбиваем яйца в миску, взбиваем вместе с молоком, солью, перцем. Выливаем яичную массу на раскаленную сковородку с растительным маслом. Обжариваем омлет с одной стороны. Затем переворачиваем с помощью тарелки и поджариваем с другой стороны. Зеленую фасоль тушим на сливочном масле. Плавленый сыр нарезаем кубиками. Выкладываем на пищевую пленку омлет, сверху выкладываем плавленый сырок, зелень и спаржевую фасоль. Сворачиваем в рулет, разрезаем на куски и подаем.

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Шампиньоны и зелень

Омлет с грибами / Фото: Pixabay

Ингредиенты

Яйца – 3 шт.

Молоко или сливки – 2 ст. л.

Шампиньоны – 3-4 шт.

Соль – по вкусу

Свежая зелень – по вкусу

Сливочное или растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

Шампиньоны помыть, нарезать тонкими пластинками. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить грибы до полуготовности. Хорошо взбить вилкой яйца с молоком или сливками, посолить. Залить яичной смесью грибы и готовить омлет на минимальном огне, пока он не схватится. При помощи кухонной лопатки аккуратно сложить омлет пополам и подавать, посыпав свежей зеленью.

Бекон и творог

Омлет с беконом и творогом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт.

Нарезанный укроп – 2 ст. л.

Молоко – 2 ст. л.

Бекон – 2 ломтика

Мягкий творог – 2 ст. л.

Шпинат – по вкусу

Способ приготовления

Шпинат припустите на сковороде, пока он не станет мягким, отложите на тарелку. Бекон обжарьте на антипригарной сковороде без масла, переложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Взбейте яйцо с молоком и пожарьте тонкий омлет на той же сковороде, где жарился бекон. Переложите готовый омлет на лист пергамента. Сверху выложите творог, ломтики бекона, шпинат. Сверните в виде рулета и подавайте.

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Шпинат и сыр





Омлет со шпинатом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Шпинат – 50 г

Растительное масло – 1 ст. л.

Лук – 1/4

Яйца – 2 шт.

Зубчик чеснока

Сулугуни – 30-50 г

Щепотка соли

Несколько веточек петрушки

Способ приготовления

Нарезать кубиками репчатый лук. Мелко нарезанный чеснок вместе с луком обжарить до полуготовности на сковороде с растительным маслом. Очистить и хорошо промыть шпинат. Добавить к луку с чесноком и обжарить еще 1-2 минуты, посолить. Залить немного взбитыми яйцами и еще раз посолить. Добавить порубленную петрушку, посыпать нарезанным кубиками сыром и накрыть крышкой, чтобы сыр расплавился.

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