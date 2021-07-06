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6 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 июля, 07:25

Ольга Козачок

Всемирный день поцелуя, открытие Каннского кинофестиваля-2021 – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 6 июля.

6 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 6 июля?Всемирный день поцелуя, Каннский кинофестиваль-2021. День святой Агриппины – в православном и народном календаре. Именины празднуют Аграфена, Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 6 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 июля.

Какой сегодня праздник

6 июля в православной церкви чтится память мученицы Агриппины, мучеников Евстохия, Гая, Провия, Лолия, Урвана и других.

В народе 6 июля, в канун праздника Ивана Купала, отмечался день Аграфены Купальницы. Считалось, что в этот период нужно обязательно попариться в бане и выкупаться в реке. Также в ночь с Аграфены на Купала – лучшее время для поиска кладов, гаданий и магических ритуалов.

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Приметы на 6 июля

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