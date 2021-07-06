6 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 6 июля?Всемирный день поцелуя, Каннский кинофестиваль-2021. День святой Агриппины – в православном и народном календаре. Именины празднуют Аграфена, Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 6 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 июля.
- Всемирный день поцелуя (World Kiss Day) – более сотни лет в мире ежегодно отмечается неофициальный, но популярный и любвеобильный праздник в честь поцелуя.
- День рождения Далай-ламы XIV – отмечается буддистами Тибета, которые почитают Далай-ламу как земное воплощение Будды Сострадания.
- День независимости – празднуют Коморские острова и Малави.
- День государственности – отмечается в Литве.
- Открытие Каннского кинофестиваля – ежегодный майский кинофестиваль, один из старейших и престижных в мире, в 2021 году из-за пандемии коронавируса перенесен на июль.
Какой сегодня праздник
6 июля в православной церкви чтится память мученицы Агриппины, мучеников Евстохия, Гая, Провия, Лолия, Урвана и других.
В народе 6 июля, в канун праздника Ивана Купала, отмечался день Аграфены Купальницы. Считалось, что в этот период нужно обязательно попариться в бане и выкупаться в реке. Также в ночь с Аграфены на Купала – лучшее время для поиска кладов, гаданий и магических ритуалов.
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Приметы на 6 июля
- купание на Аграфену принесет здоровье и омоложение;
- если на Аграфену посеять репу – она хорошо уродится;
- на Аграфену Купальницу нужно заготавливать банные веники на весь год.
Интересные и важные события в Украине и мире 6 июля
- 1785 – национальной валютой Америки стал доллар.
- 1885 – впервые человек получил вакцину против бешенства.
- 1957 – встретились будущие создатели The Beatles Джон Леннон и Пол Маккартни.
- 1973 – у группы Queen вышел первый сингл Keep Yourself Alive.
- 1958 – в Киеве был открыт Национальный Экспоцентр Украины ВДНХ.
- 1994 – в Америке состоялась премьера фильма "Форрест Гамп".
- 2005 – Верховная Рада приняла Кодекс административного судопроизводства Украины.
Кто родился 6 июля
- 1887 – Марк Шагал, художник-авангардист еврейско-белорусского происхождения.
- 1897 – Анатолий Мариенгоф, русский поэт, драматург, родоначальник имажинизма.
- 1925 – Билл Хейли, американский певец и музыкант, первый исполнитель рок-н-ролла.
- 1935 – Тензин Гьяцо, 14-й Далай-лама, духовный лидер буддистов.
- 1946 – Сильвестр Сталлоне, американский киноактер, режиссер, сценарист.
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