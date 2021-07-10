5 салатов с рукколой для завтрака выходного дня

О пользе рукколы сказано много, ее даже называют суперфудом. Поэтому стоит побаловать себя простыми и вкусными салатами с этой зеленью. Руккола отлично сочетается с помидорами, морепродуктами, свеклой и разным мягким сыром. 5 рецептов интересных салатов – найдете ниже. А в календаре лайфхаков лета найдете идеи, как провести его достойно.
Салат из авокадо, рукколы, свеклы и черри
Ингредиенты
- Молодая отварная свекла – 100 г
- Авокадо
- Руккола – 100 г
- Черри – 100 г
- Сливочный сыр – 30 г
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Соль, перец
Способ приготовления
- Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками.
- Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками.
- Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить.
- Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.
Салат с брынзой и манго
Ингредиенты
- Пучок рукколы
- Манго -150 г
- Брынза – 60 г
- Грецкие орехи – 2 ст. л.
- Бальзамический соус, черный перец, лимонный сок – по вкусу
Способ приготовления
- Манго и сыр нарезать ломтиками.
- Зелень выложить на тарелку, добавить ломтики манго, сыр, орехи.
- Сбрызнуть лимоном, по вкусу добавить перец и бальзамический соус.
5 сытных салатов с курицей для здорового завтрака
Салат из рукколы и свежих овощей
Ингредиенты
- Руккола – пучок
- Помидоры черри – 10 шт.
- Кедровые орехи
Для заправки
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Лимонный сок, мед – по 1 ч. л.
- Дижонская горчица – 2 ч. л.
- Соль, перец
Способ приготовления
- Рукколу помыть и замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить и переложить на тарелку.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Выложить нарезанные помидоры сверху на зелень.
- Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Полить салат, посыпать солью и смесью молотых перцев.
Салат из рукколы и креветок c пармезаном
Ингредиенты
- Креветки – 5 шт.
- Измельченный чеснок – 1 г
- Руккола – маленький пучок
- Кедровые орехи – горсть
- Помидоры черри – 2-3 шт.
- Оливковое масло – по вкусу
- Лимонный сок – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
- Пармезан – 15 г
Способ приготовления
- Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком.
- Помидоры черри разрежьте на четыре части.
- Выложите на тарелку подготовленную рукколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу.
- Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, затем посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.
Теплый салат с печенью и рукколой
Ингредиенты
- Куриная печень – 400 г
- Салатные листья – 100 г
- Луковица небольшая
- Яблоко – 1 шт.
- Руккола – 80 г
- Горсть сухарей
Для заправки
- Лимонный и апельсиновый сок – по 2 ст. л.
- Соевый соус – 30 мл
- Оливковое масло – 30 мл
- Сливочное масло – 30 г
- Укроп – 10 г
- Соль, сахар, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки.
- Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить.
- Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить.
- Листья салата порвать руками и смешать с рукколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше – руками. При подаче посыпать сухариками.
И еще один возможный вариант завтрака – пирожки самосы с овощами – стоит приготовить. Подробности – в видео.
Здесь узнаете о том, чем заправить салат и сделать из него коронное блюдо.