5 салатов с рукколой для завтрака выходного дня

Кроме того, что руккола – это полезно, любое ее появление в салате делает его особенным. Эта зелень универсальная и подружится с разными видами мягкого сыра, с жаренной куриной печенью и авокадо

Салат из рукколы с курицей / Фото: freepik.com

О пользе рукколы сказано много, ее даже называют суперфудом. Поэтому стоит побаловать себя простыми и вкусными салатами с этой зеленью. Руккола отлично сочетается с помидорами, морепродуктами, свеклой и разным мягким сыром. 5 рецептов интересных салатов – найдете ниже. А в календаре лайфхаков лета найдете идеи, как провести его достойно.

Салат из авокадо, рукколы, свеклы и черри

Салат из рукколы и свеклы / Фото: instagram.com/petit_furia

Ингредиенты

Молодая отварная свекла – 100 г

Авокадо

Руккола – 100 г

Черри – 100 г

Сливочный сыр – 30 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соль, перец

Способ приготовления

Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками. Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить. Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.

Салат с брынзой и манго

Салат с манго и рукколой / Фото: instagram.com/qtuzova_pp/

Ингредиенты

Пучок рукколы

Манго -150 г

Брынза – 60 г

Грецкие орехи – 2 ст. л.

Бальзамический соус, черный перец, лимонный сок – по вкусу

Способ приготовления

Манго и сыр нарезать ломтиками. Зелень выложить на тарелку, добавить ломтики манго, сыр, орехи. Сбрызнуть лимоном, по вкусу добавить перец и бальзамический соус.

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Салат из рукколы и свежих овощей

Салат из руколы / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Руккола – пучок

Помидоры черри – 10 шт.

Кедровые орехи

Для заправки

Оливковое масло – 3 ст. л.

Лимонный сок, мед – по 1 ч. л.

Дижонская горчица – 2 ч. л.

Соль, перец

Способ приготовления

Рукколу помыть и замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить и переложить на тарелку. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Выложить нарезанные помидоры сверху на зелень. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Полить салат, посыпать солью и смесью молотых перцев.

Салат из рукколы и креветок c пармезаном

Салат из рукколы с креветками и помидорами черри / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Креветки – 5 шт.

Измельченный чеснок – 1 г

Руккола – маленький пучок

Кедровые орехи – горсть

Помидоры черри – 2-3 шт.

Оливковое масло – по вкусу

Лимонный сок – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Пармезан – 15 г

Способ приготовления

Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком. Помидоры черри разрежьте на четыре части. Выложите на тарелку подготовленную рукколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу. Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, затем посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.

Теплый салат с печенью и рукколой

Салат из куриной печени с яблоком и рукколой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Куриная печень – 400 г

Салатные листья – 100 г

Луковица небольшая

Яблоко – 1 шт.

Руккола – 80 г

Горсть сухарей

Для заправки

Лимонный и апельсиновый сок – по 2 ст. л.

Соевый соус – 30 мл

Оливковое масло – 30 мл

Сливочное масло – 30 г

Укроп – 10 г

Соль, сахар, перец – по вкусу

Способ приготовления

Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки. Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить. Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить. Листья салата порвать руками и смешать с рукколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше – руками. При подаче посыпать сухариками.

И еще один возможный вариант завтрака – пирожки самосы с овощами – стоит приготовить. Подробности – в видео.

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