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5 салатов с рукколой для завтрака выходного дня

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
10 июля, 07:01
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Кроме того, что руккола – это полезно, любое ее появление в салате делает его особенным. Эта зелень универсальная и подружится с разными видами мягкого сыра, с жаренной куриной печенью и авокадо
Салат из рукколы с курицей
Салат из рукколы с курицей / Фото: freepik.com

О пользе рукколы сказано много, ее даже называют суперфудом. Поэтому стоит побаловать себя простыми и вкусными салатами с этой зеленью. Руккола отлично сочетается с помидорами, морепродуктами, свеклой и разным мягким сыром. 5 рецептов интересных салатов – найдете ниже. А в календаре лайфхаков лета найдете идеи, как провести его достойно.

Салат из авокадо, рукколы, свеклы и черри

Салат из рукколы и свеклы
Салат из рукколы и свеклы / Фото: instagram.com/petit_furia

Ингредиенты

  • Молодая отварная свекла – 100 г
  • Авокадо
  • Руккола – 100 г
  • Черри – 100 г
  • Сливочный сыр – 30 г
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Свеклу отварить или приготовить на пару. Очистить и нарезать тонкими кружочками.
  2. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, слить жидкость.
  3. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  4. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Нарезать мякоть дольками.
  5. Выложить на тарелку промытую рукколу без стеблей, очищенную и нарезанную свеклу, половинки томатов черри и ломтики авокадо. Посолить и поперчить.
  6. Выложить сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Полить салат оливковым маслом и подавать.

Салат с брынзой и манго

Салат с манго и рукколой
Салат с манго и рукколой / Фото: instagram.com/qtuzova_pp/

Ингредиенты

  • Пучок рукколы
  • Манго -150 г
  • Брынза – 60 г
  • Грецкие орехи – 2 ст. л.
  • Бальзамический соус, черный перец, лимонный сок – по вкусу

Способ приготовления

  1. Манго и сыр нарезать ломтиками.
  2. Зелень выложить на тарелку, добавить ломтики манго, сыр, орехи.
  3. Сбрызнуть лимоном, по вкусу добавить перец и бальзамический соус.

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Салат из рукколы и свежих овощей

Салат из руколы
Салат из руколы / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • Руккола – пучок
  • Помидоры черри – 10 шт.
  • Кедровые орехи

Для заправки

  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Лимонный сок, мед – по 1 ч. л.
  • Дижонская горчица – 2 ч. л.
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Рукколу помыть и замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить и переложить на тарелку.
  2. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  3. Выложить нарезанные помидоры сверху на зелень.
  4. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Полить салат, посыпать солью и смесью молотых перцев.

Салат из рукколы и креветок c пармезаном

Салат из рукколы с креветками и помидорами черри
Салат из рукколы с креветками и помидорами черри / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Креветки – 5 шт.
  • Измельченный чеснок – 1 г
  • Руккола – маленький пучок
  • Кедровые орехи – горсть
  • Помидоры черри – 2-3 шт.
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу
  • Пармезан – 15 г

Способ приготовления

  1. Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком.
  2. Помидоры черри разрежьте на четыре части.
  3. Выложите на тарелку подготовленную рукколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу.
  4. Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, затем посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.

Теплый салат с печенью и рукколой

Салат из куриной печени с яблоком и рукколой
Салат из куриной печени с яблоком и рукколой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Куриная печень – 400 г
  • Салатные листья – 100 г
  • Луковица небольшая
  • Яблоко – 1 шт.
  • Руккола – 80 г
  • Горсть сухарей

Для заправки

  • Лимонный и апельсиновый сок – по 2 ст. л.
  • Соевый соус – 30 мл
  • Оливковое масло – 30 мл
  • Сливочное масло – 30 г
  • Укроп – 10 г
  • Соль, сахар, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки.
  2. Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить.
  3. Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить.
  4. Листья салата порвать руками и смешать с рукколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше – руками. При подаче посыпать сухариками.

И еще один возможный вариант завтрака – пирожки самосы с овощами – стоит приготовить. Подробности – в видео.

Здесь узнаете о том, чем заправить салат и сделать из него коронное блюдо.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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