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30 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

30 мая, 06:05

Ольга Козачок

День Киева – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 30 мая

День Киева / Фото: Pixabay

Какой сегодня праздник, 30 мая?День Киева, День химика. Католическая Троица. День апостола Андроника и святой Иунии – в православном календаре. Евдокия Свистунья – в народном календаре. Именины празднуют: Адриан, Афанасий, Давид, Евдокия, Ефросиния, Степан, Юния.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 30 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 мая.

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Какой сегодня праздник

30 мая в православной церкви отмечается 5-е воскресенье по Пасхе, о самарянке. Чтится память апостола Андроника и святой Юнии, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалон, воинов, святителя Стефана, патриарха Константинопольского.

У западных христиан 30 мая отмечается Троица-2021. Это первое воскресенье после Пятидесятницы, в отличие от православной традиции, где празднование Пятидесятницы и дня Святой Троицы совмещено.

В народе 30 мая почиталась Евдокия Свистунья. В этот день окучивали картошку и звали дожди. Считается, что в этот день дуют сильные ветра.

Приметы на 30 мая

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