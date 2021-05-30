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День феминизма: история и значение

Сегодня, 08:21

В 2021 году День феминизма выпадает на выходной

День феминизма
День феминизма
Фото: Pexels

Сегодня, 30 мая, во многих странах мира отмечается Международный день феминизма. Что это за праздник, чему он посвящен, какова его история, узнайте в нашей статье.

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Феминизм – это общественное движение за расширение гражданских, политических, экономических, личных и социальных прав женщин всего мира. Феминистские движения выступают против сексизма и общественной дискриминации женщин по половому признаку.

День феминизма: когда отмечается

Ежегодно Международный день феминизма отмечается 30 мая. В 2021 году эта дата выпадает на воскресенье – выходной день.

Дата Международного дня феминизма выбрана не случайно. Этот день приурочен к памяти Национальной героини Франции Жанны д'Арк. Именно 30 мая 1431 года в Руане легендарная француженка была казнена через сожжение на костре.

День феминизма: история

Само явление феминизма появилось еще в XVIII веке по причине неравноправия и экономической зависимости женщин от мужчин, что привело к полному отсутствию права выбора.

Массовые заявления о правах женщин стали появляться в XIX веке в виде суфражистского движения. Изначально под феминизмом понимались лишь присущие женщинам качества, но позже этот термин стал означать борьбу за их права и свободы. За время своего существования феминистское движение переживало то подъемы, то спады.

В разное время требованиями феминисток были права собственности и право голоса для женщин, оплата труда, юридическое и социальное равенство женщин и мужчин, а также вопросы гендерного равенства, борьба с проявлениями сексизма, проблемы антирасизмa, противодействие насилию во всех его проявлениях.

Наряду с Международным женским днем 8 Марта также появился День феминизма. Исторически взаимоотношения между мужчинами и женщинами часто сопровождаются дискриминацией, ущемлением прав и несправедливостью во многих сферах жизни. Существует даже понятие "слабый пол", который вешает на женщин ярлык слабости не только в физическом плане, но и ущемление во всех других правах. Несогласие женщин с таким фактом привело к необходимости заявить об этом и к созданию праздника женщин международного уровня.

За время своего существования приверженцы феминизма сумели добиться очень многого: женщина получила право голосовать, получать высшее образование, контролировать деторождаемость, право работать и владеть частной собственностью, заниматься политикой, бизнесом, спортом и т.д. Однако феминистическое движение не останавливается на достигнутом, а продолжает свою борьбу против дискриминации и за права женщин в обществе.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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