3 рецепта сырников с вкуснейшим сюрпризом

Рецепты сырников с начинкой / Фото: instagram.com/tortik.pp/

Сырники и без сюрпризов – отличная штука. Практически невозможно отыскать человека, который бы отказался от них на завтрак да и вообще в любое время. Ну а если к этим сырникам добавить начинку – фрукты, ягоды или шоколад – это бесспорно двойное удовольствие. Перед тем, как приступать, ознакомьтесь с лайфхаками по приготовлению сырников от известных украинских кулинаров.

Сырники с ягодами

Сырники с ягодами / Фото: instagram.com/la_persimmon_/

Ингредиенты

Творог (5 или 9% жирности) – 250 г

Рикотта – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2-3 ст. л.

Рисовая мука или пшеничная – 2-3 ст. л.

Ягоды – по вкусу

Ванильный экстракт – по вкусу

Способ приготовления⠀

Творог перетереть через сито, смешать с рикоттой, сахаром и ванильным экстрактом, перемешать. Добавить муку до такой консистенции, чтобы можно было лепить сырники. Порезать тесто порционно, раскатать каждую заготовку. На тесто выложить ягоду, можно несколько разных, и сформировать сырник. Обжарить на среднем огне со всех сторон, накрыть крышкой и жарить до готовности 3-5 минут.

Сырники с белым шоколадом и вишней

Сырники с вишней / Фото: instagram.com/eda_na_1_2_3/

Ингредиенты

Реклама

Творог – 400 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 1,5 ст. л.

Вишня

Шоколад белый

Способ приготовления

Смешать творог, яйцо и муку до однородной консистенции. Сформировать шарики нужного размера, выложить на поверхность присыпанную мукой. Сделать углубление по центру и поместить кусочек шоколада и ягоду вишни. Сформировать сырники. Жарить до готовности с двух сторон.

Сырники с шоколадом

Сырники с шоколадом / Фото: instagram.com/anechka.bob/

Ингредиенты

Творог – 360 г

Сахар – 20 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 40 г

Шоколад – по вкусу

Способ приготовления

Творог размять с сахаром и яйцом до однородности. Всыпать муку и перемешать. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на 20 минут. Порубить шоколад на дольки. Из массы сформировать шарики. Каждый слегка размять в лепешку, в центр положить дольку шоколада и сформировать сырник. Жарить на среднем огне до готовности.

Рецепт оригинальных пирожков с овощами – самосов – узнаете из видео.

Как заморозить сырники для быстрого завтрака узнаете из этого материала.