3 рецепта нежных кнедлей для уютного завтрака

Оказывается, кнедли – одно из самых древних известных ныне блюд. Их обожают в Австрии, Чехии и Венгрии. Разновидностей их существует множество, в этой подборке – кнедли с абрикосом, со сливой и творожные с шоколадом

Кнедли на завтрак / Фото: depositphotos.com

Когда-то давно кнедли считали едой бедняков, так как готовились они на основе картофеля и муки по принципу ленивых вареников. Сегодня – это одно из любимейших блюд Австрии, там кнедли и родились, Чехии, Венгрии. Это прекрасный вариант для сытного и вкусного завтрака, есть большая вероятность, что кнедли станут вашим постоянным блюдом. В календаре лайфхаков для лета собраны лучшие идеи, как его отлично провести.

Творожные кнедли с шоколадом

Кнедли с шоколадом / Фото: instagram.com/senorita_swoekla/

Ингредиенты

250 г – протертого творога

2 ст. л. – манки твердых сортов

2 ст. л. – белых панировочных сухарей

2 ст. л. – растительного масла

1 шт. – яйцо

100 г – шоколада

300 г – молотых грецких орехов

Сахар

Щепотка соли

Способ приготовления

Смешать творог, манку, яйцо и растительное масло, немного посолить. Оставить на 30 минут в холодильнике. Скатать шарики, в каждый положить по кусочку шоколада. Опустить в кипящую воду, убавить огонь, варить 20 минут. Тем временем молотые орехи, немного панировочных сухарей и сахара по вкусу поджарить, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Горячие кнедли вынуть шумовкой и сразу обвалять в орехах и сухарях.

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Австрийские кнедли с абрикосом

Кнедли с абрикосом / Фото: instagram.com/tiho.nastia/



Ингредиенты для теста

200 г – творог

1 шт. – яйцо

75 г – манная крупа

Щепотка соли

Для начинки

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6 шт. – абрикосы

6 шт. – рафинад

Для панировки

100 г – панировочные сухари

70 г – сливочное масло

1 ст. л. – сахарная пудра



Способ приготовления

Смешать все ингредиенты для теста до однородного, пластичного теста. Оставить в холодильнике на 30 минут. На сковороде растопить сливочное масло, всыпать сухари, добавить сахарную пудру и обжарить до золотистого цвета. Остудить. Каждый абрикос разрезать пополам не до конца, вынуть косточку, положить вместо нее кусочек сахара. Тесто разделить на четыре или шесть кусочков. Зависит от размеров фруктов, лучше брать маленькие. Кусок теста руками расплющить в лепешку такого размера, чтобы завернутый в нее абрикос превратился в шарик. Скатать колобок. В кастрюле вскипятить воду, добавить щепотку соли, опустить кнедлики в кипяток, довести до кипения и варить на среднем огне примерно 15 минут. Готовые кнедли вытащить шумовкой, дать стечь воде и обвалять в сухарях. Подавать со сметаной.

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Картофельные кнедлики со сливами

Кнедлики со сливовой начинкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г – картофеля

1 шт. – яйцо

Щепотка соли

70 г – манной крупы

230 г – муки грубого помола

600 г – слив

150 г – творога

150 г – сахарной пудры

1 ст. л. – сливочного масла

Способ приготовления

Картофель отварить и оставить остыть, после чего пропустить через мясорубку или натереть на терке. Добавить соль, взбитое яйцо, манку, муку (немного ее оставить, чтобы посыпать потом кухонную доску) и замесить тесто. Раскатать тонкую лепешку и вырезать из нее прямоугольники, размером приблизительно 4х4 см. На них положить вымытые, но обязательно высушенные сливы, из которых предварительно были удалены косточки. Плотно защипать края. Получившиеся кнедлики бросить в кипящую подсоленную воду и варить на небольшом огне в течение примерно 20 минут. Несколько раз аккуратно перемешать, чтобы кнедлики не пристали ко дну посуды. Они будут готовы, когда всплывут на поверхность.

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