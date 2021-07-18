3 рецепта нежных кнедлей для уютного завтрака

Кнедли на завтрак / Фото: depositphotos.com
Когда-то давно кнедли считали едой бедняков, так как готовились они на основе картофеля и муки по принципу ленивых вареников. Сегодня – это одно из любимейших блюд Австрии, там кнедли и родились, Чехии, Венгрии. Это прекрасный вариант для сытного и вкусного завтрака, есть большая вероятность, что кнедли станут вашим постоянным блюдом. В календаре лайфхаков для лета собраны лучшие идеи, как его отлично провести.
Творожные кнедли с шоколадом
Кнедли с шоколадом / Фото: instagram.com/senorita_swoekla/
Кнедли с шоколадом / Фото: instagram.com/senorita_swoekla/
Ингредиенты
- 250 г – протертого творога
- 2 ст. л. – манки твердых сортов
- 2 ст. л. – белых панировочных сухарей
- 2 ст. л. – растительного масла
- 1 шт. – яйцо
- 100 г – шоколада
- 300 г – молотых грецких орехов
- Сахар
- Щепотка соли
Способ приготовления
- Смешать творог, манку, яйцо и растительное масло, немного посолить.
- Оставить на 30 минут в холодильнике. Скатать шарики, в каждый положить по кусочку шоколада.
- Опустить в кипящую воду, убавить огонь, варить 20 минут.
- Тем временем молотые орехи, немного панировочных сухарей и сахара по вкусу поджарить, постоянно помешивая, до золотистого цвета.
- Горячие кнедли вынуть шумовкой и сразу обвалять в орехах и сухарях.
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Австрийские кнедли с абрикосом
Кнедли с абрикосом / Фото: instagram.com/tiho.nastia/
Ингредиенты для теста
Кнедли с абрикосом / Фото: instagram.com/tiho.nastia/
- 200 г – творог
- 1 шт. – яйцо
- 75 г – манная крупа
- Щепотка соли
Для начинки
- 6 шт. – абрикосы
- 6 шт. – рафинад
Для панировки
- 100 г – панировочные сухари
- 70 г – сливочное масло
- 1 ст. л. – сахарная пудра
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты для теста до однородного, пластичного теста. Оставить в холодильнике на 30 минут.
- На сковороде растопить сливочное масло, всыпать сухари, добавить сахарную пудру и обжарить до золотистого цвета. Остудить.
- Каждый абрикос разрезать пополам не до конца, вынуть косточку, положить вместо нее кусочек сахара.
- Тесто разделить на четыре или шесть кусочков. Зависит от размеров фруктов, лучше брать маленькие. Кусок теста руками расплющить в лепешку такого размера, чтобы завернутый в нее абрикос превратился в шарик.
- Скатать колобок.
- В кастрюле вскипятить воду, добавить щепотку соли, опустить кнедлики в кипяток, довести до кипения и варить на среднем огне примерно 15 минут.
- Готовые кнедли вытащить шумовкой, дать стечь воде и обвалять в сухарях. Подавать со сметаной.
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Картофельные кнедлики со сливами
Кнедлики со сливовой начинкой / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 500 г – картофеля
- 1 шт. – яйцо
- Щепотка соли
- 70 г – манной крупы
- 230 г – муки грубого помола
- 600 г – слив
- 150 г – творога
- 150 г – сахарной пудры
- 1 ст. л. – сливочного масла
Способ приготовления
- Картофель отварить и оставить остыть, после чего пропустить через мясорубку или натереть на терке.
- Добавить соль, взбитое яйцо, манку, муку (немного ее оставить, чтобы посыпать потом кухонную доску) и замесить тесто.
- Раскатать тонкую лепешку и вырезать из нее прямоугольники, размером приблизительно 4х4 см. На них положить вымытые, но обязательно высушенные сливы, из которых предварительно были удалены косточки. Плотно защипать края.
- Получившиеся кнедлики бросить в кипящую подсоленную воду и варить на небольшом огне в течение примерно 20 минут.
- Несколько раз аккуратно перемешать, чтобы кнедлики не пристали ко дну посуды. Они будут готовы, когда всплывут на поверхность.
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