3 разных "Цезаря" – от классического до салата с креветками

В подборке найдете рецепт классического салата с курицей и пармезаном, "Цезаря" с малосоленым лососем и отварными креветками. Количество ингредиентов и специй для соуса берите по своему вкусу

Салат "Цезарь" / Фото: freepik.com

Это когда есть привычка плотно завтракать с утра, не просто салатами из сезонных овощей. Ведь "Цезарь" – это не только листовой салат и помидоры. В нем есть курица, яйца, сыр. К тому же его удобно брать на работу и он отлично насыщает. Ниже представлены 3 рецепта "Цезаря": от классического до салата с креветками и лососем. В календаре лайфхаков для лета ищите самые лучшие идеи для отпуска.

Салат "Цезарь" с курицей классический

Салат с курицей и гренками Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Кочан салата романо – 1 шт.

Пармезан – 100 г

Куриное филе – 2 шт.

Соль, молотый черный перец

Для заправки:

Филе анчоуса – 4 шт.

Яйцо – 1 шт.

Дижонская горчица – 2 ст. л.

Белый винный уксус – 1 ст. л.

Вустерский соус – 1 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Щепотка молотого перца

Подсолнечное масло – 150 мл

Оливковое масло – 100 мл

Для крутонов:

Чиабатта – 1 шт.

Растительное масло – 50 мл

Чеснок – 1 зуб.

Соль

Способ приготовления:

Куриное филе запечь в духовке, отварить или пожарить на сковороде, приправив по вкусу. Остудить и нарезать тонкими полосками. Приготовить заправку. Смешать в блендере яйцо, очищенный чеснок, анчоусы, винный уксус, дижонскую горчицу, соль, сахар, перец и оливковое масло. Взбить до получения однородной массы. Добавить подсолнечное масло, взбить в густую эмульсию. Попробовать, при необходимости добавить еще немного специй. Сделать сухарики. Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Половину пармезана натереть на мелкой терке. Остальной сыр натереть крупными лепестками. Это можно сделать с помощью овощечистки. Листья салата помыть и обсушить. По желанию зелень можно замочить в холодной воде, чтобы убрать горечь. Крупно порвать салат руками. Собрать салат, заправить и украсить по вкусу.

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Салат "Цезарь" с креветками

Салат с креветками / Фото: Depositphotos Реклама

Ингредиенты:

Креветки – 100 г

Салат Айсберг – 50 г

Сыр пармезан тертый – 20 г

Хлеб белый подсушенный – 60 г

Соус "Цезарь" – 15 мл

Масло оливковое Extra Virgin – 15 мл

Соль – по вкусу

Лимонный фреш – 5 мл

Способ приготовления:

Листья салата хорошо промыть и просушить, порвать руками на средние кусочки и приправить соусом "Цезарь". Выложить на тарелку салатные листья и еще раз слегка приправить их соусом и посыпать тертым пармезаном. Поверх выложить креветки, приправить лимонным фрешем. Украсить гренками.

Салат "Цезарь" с лососем

"Цезарь" с лососем / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (рассчитывайте по вкусу):

Салат Айсберг

Малосольный лосось

Помидоры черри

Чесночные сухарики из белого хлеба

Тертый пармезан

Салатная заправка "Цезарь"

Для заправки (на 500 мл соуса):

Майонез домашний – 500 мл

Анчоусы (можно заменить селедкой) – 30 г

Каперсы – 10 г

Горчица – 1 ч. л.

Немного чеснока или зелени

Способ приготовления:

Сначала сделать соус: измельчить в блендере анчоусы и каперсы, смешать с горчицей и майонезом. Салат разобрать на листья и нарвать руками на небольшие кусочки. Рыбу нарезать произвольными ломтиками. Несколько тонких длинных кусочков оставить для украшения (свернуть в "розочки"). Помидоры разрезать на четыре части. Смешать салатные листья, рыбу и помидоры с заправкой по вкусу, выложить на тарелку. Добавить сухарики и посыпать тертым сыром.

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