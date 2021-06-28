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28 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

28 июня, 07:25

Ольга Козачок

День Конституции Украины, начало Петрова или Апостольского поста – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 28 июня

28 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 28 июня?День Конституции Украины, Начало Петрова поста – в православном календаре. День Фита и Амоса – в народном календаре. Именины празднуют: Августин, Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, Михаил, Семен, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 28 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 июня.

Какой сегодня праздник

28 июня в православной церкви началась 2-я неделя по Пятидесятнице. Чтится память пророка Амоса, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, мучеников Вита, Модеста и Крискентия, кормилицы, мученика Дули Киликийского, преподобного Дули, страстотерпца, Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, блаженного Августина, епископа Иппонийского, благоверного князя Лазаря Сербского, святого Ефрема, патриарха Сербского. Перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольського. Начало Петрова поста.

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В народе 28 июня чествовался день Фита и Амоса. Считалось, что это последний день, когда еще можно сеять рожь, чтобы получить хороший урожай. Также в этот период вызревает овес.

Приметы на 28 июня:

Интересные и важные события в Украине и мире 28 июня

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