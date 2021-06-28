28 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День Конституции Украины, начало Петрова или Апостольского поста – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 28 июня

28 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 28 июня?День Конституции Украины, Начало Петрова поста – в православном календаре. День Фита и Амоса – в народном календаре. Именины празднуют: Августин, Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, Михаил, Семен, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 28 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 июня.

День Конституции Украины – национальный государственный праздник, приуроченный к принятию в 1996 году первой Конституции независимого государства Украины. В 2021 году отмечается 25-летний юбилей.

Международный день пирсинга (International Body Piercing Day) – празднуют все любители и поклонники этого вида украшения тела.

День работников связи и информации отмечается в Казахстане.

Какой сегодня праздник

28 июня в православной церкви началась 2-я неделя по Пятидесятнице. Чтится память пророка Амоса, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, мучеников Вита, Модеста и Крискентия, кормилицы, мученика Дули Киликийского, преподобного Дули, страстотерпца, Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, блаженного Августина, епископа Иппонийского, благоверного князя Лазаря Сербского, святого Ефрема, патриарха Сербского. Перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольського. Начало Петрова поста.

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В народе 28 июня чествовался день Фита и Амоса. Считалось, что это последний день, когда еще можно сеять рожь, чтобы получить хороший урожай. Также в этот период вызревает овес.

Приметы на 28 июня:

в Петров пост нельзя есть мясные и молочные блюда;

дождь на Фита – плохо для жита;

а вот на Амоса хорошо растет овес;

нельзя пускать домашний скот в поле, чтобы животные не объелись сочной зеленью.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 июня

1569 – заключена Люблинская уния между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, давшая начало Речи Посполитой.

1651 – началась Берестецкая битва между войском Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой.

1914 – начало Первой мировой войны.

1919 – основана Лига Наций.

1922 – создана прокуратура Украины.

1996 – принята первая Конституция Украины.

Кто родился 28 июня

1577 – Питер Рубенс, фламандский живописец эпохи барокко.

1712 – Жан Жак Руссо, французский писатель и философ эпохи Просвещения.

1902 – Ричард Чарльз Роджерс, американский композитор.

1971 – Илон Маск, американский предприниматель, основатель PayPal, SpaceX, Tesla Motors.

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