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27 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 июня, 07:25

Ольга Козачок

День молодежи Украины, Всемирный день рыболовства, заговенье на Петров пост – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 27 июня.

27 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 27 июня? Всемирный день рыболовства, День молодежи Украины. День Всех святых, пророка Елисея, заговенье на Петров пост – в православном календаре. Елисей Гречкосей – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Николай, Павел.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 27 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 июня.

Какой сегодня праздник

27 июня в православной церкви наступает 1-е воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых. Чтится память пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, благоверного князя Мстислава, во Святом Крещении Георгия, Храброго, Новгородского, преподобного Елисея Сумского. Празднуются иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная) и "Нерушимая Стена". Заговенье на Петров пост.

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В народе 27 июня чествовался Елисей Гречкосей, который шел вслед за Акулиной Гречишницей. В этот период крестьяне активно сеяли гречиху. Также было принято освящать новую одежду, чтобы она приносила удачу своему хозяину.

Приметы на 27 июня

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