21 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

21 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 21 июня?День летнего солнцестояния, День йоги, День гуманизма, День селфи, День мотоциклиста, День жирафов. Духов день – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 21 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 июня.
- День летнего солнцестояния (Summer Solstice) – в Украине и многих странах празднуется самый длинный день, который в 2021 году выпадает на 21 июня.
- Международный день йоги (International Yoga Day) – приверженцы древней практики ежегодно отмечают праздник, организованный под эгидой ООН в 2014 году.
- Международный день скейтбординга – спортивный праздник, который радует всех любителей этого активного вида времяпровождения.
- Всемирный день гидрографии (World Hydrography Day) – профессиональный праздник составителей карт и навигационных документов, который проводится под эгидой ООН с 2006 года.
- Всемирный день мотоциклиста (Ride to Work Day) зародился в 1992 году, а с 2008 года начал отмечаться в третий понедельник июня.
- Всемирный день гуманизма (World Humanist Day) – неофициальный праздник нацелен на защиту прав и свобод человека, социальной справедливости, миролюбия, равноправия.
- День селфи (Selfie Day) – праздник посвящен популярному занятию создания автопортрета.
- Всемирный день жирафов (World Giraffe Day) – логично, что самые длинношеие животные чествуются в самый долгий день в году.
Какой сегодня праздник
21 июня в православной церкви наступает 1-я неделя по Пятидесятнице, Общица и отмечается День Святого Духа. Также чтится память великомученика Феодора Стратилата, святого Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосимы Финикийского, святителя Феодора, епископа Суздальского. Празднуется Кипрская икона Божией Матери.
В народе 21 июня празднуется солнцеворот. В честь Солнца люди разжигали ритуальные костры, прыгали через огонь и очищались от зла и болезней. Также 21 июня чтится Федор Колодезник. Считалось, что это день мастеров, сооружающих колодцы.
Приметы на 21 июня
- на летний солнцеворот нельзя грустить и злиться, нужно радоваться солнцу и природе;
- травы, собранные в этот день, становятся особенно ценными и целебными;
- желания, загаданные в день летнего солнцестояния, сбываются.
- если на Федора выпала обильная роса – к богатому урожаю льна;
- гроза на Федора – к ненастной погоде;
- много звезд на небе – будет много грибов в сентябре.
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Интересные и важные события в Украине и мире 21 июня
- 1893 – в Америке было запущено первое Чертово колесо обозрения.
- 1948 – фирма грамзаписи Columbia Records выпустила в продажу долгоиграющие виниловые пластинки.
- 1971 – в Украине при раскопках кургана Толстая Могила была найдена скифская пектораль.
- 2004 – впервые вышел в космос первый в мире частный космический корабль SpaceShipOne.
Кто родился 21 июня
- 1781 – Симеон Дени Пуассон, французский ученый, создатель математической физики.
- 1840 – Акакий Церетели, грузинский поэт любовной лирики.
- 1897 – Юрий Кондратюк, украинский ученый, один из основоположников космонавтики.
- 1962 – Виктор Цой, советский рок-музыкант, лидер группы "Кино".
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