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21 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

21 июня, 07:25

Ольга Козачок

Сегодня в мире отмечается много интересных и значимых дат: День Святого Духа, День летнего солнцестояния, День йоги, День селфи, День мотоциклиста, День жирафов

21 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 21 июня?День летнего солнцестояния, День йоги, День гуманизма, День селфи, День мотоциклиста, День жирафов. Духов день – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 21 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 июня.

Какой сегодня праздник

21 июня в православной церкви наступает 1-я неделя по Пятидесятнице, Общица и отмечается День Святого Духа. Также чтится память великомученика Феодора Стратилата, святого Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосимы Финикийского, святителя Феодора, епископа Суздальского. Празднуется Кипрская икона Божией Матери.

В народе 21 июня празднуется солнцеворот. В честь Солнца люди разжигали ритуальные костры, прыгали через огонь и очищались от зла и болезней. Также 21 июня чтится Федор Колодезник. Считалось, что это день мастеров, сооружающих колодцы.

Приметы на 21 июня

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