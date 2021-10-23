13 идей маникюра на Хэллоуин

Самые модные идеи маникюра на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня
Определившись с самыми трендовыми костюмами для Хэллоуина 2021, пришла пора посмотреть и на бьюти-образы. Если вы не любите наносить на свое лицо много грима, ваш нейл-арт не должен страдать.
И правда, почему бы не сделать маникюр с симпатичными привидения, кукурузными початками, черными кошками, тыквами или крестами? К нашему счастью, бесчисленное количество мастеров маникюра выкладывают в Instagram множество вариантов, вдохновленных жутким праздником магии.
Выбрать есть из чего – паутина, оранжево-черные узоры и капли крови. Эти забавные идеи маникюра послужат отличным дополнением к вашему образу.
Мы собрали 13 крутых дизайнов маникюра в духе Хэллоуина, которые стоит попробовать хотя бы раз в году.
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