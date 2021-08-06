12 сухофруктов, которые подходят каждому знаку зодиака

Стрельцы – это экзотический цитрусовый кумкват, ведь эти люди обожают все необычное, Раки – сухофрукт из плотной груши, как и эти люди, прячутся ото всех под прочной оболочкой, а Тельцы со своей любовью к традиционности – изюм

Какой вы сухофрукт по гороскопу / Фото: freepik.com

Сухофрукты давно стали неотъемлемой частью нашего рациона. Кроме уже неэкзотических фиников, кокоса и манго, у нас есть свои – яблоки, вишни, груши. А что если сравнить каждый сухофрукт с конкретным знаком зодиака? Мы попробовали и узнали, что схожесть есть. И немалая. Итак, мы уже разобрались, какой фрукт нужно есть каждому из нас, теперь узнаем о высушенных фруктах. Если планируете пикник и ищите выгодные предложения от супермаркетов на продукты – ознакомьтесь с этим материалом.

Овен – ананас

Сухофрукты из красивых ананасов – яркие Овны / Фото: instagram.com/frukt.shokolad/

Это смелые, стопроцентные лидеры – так говорят об Овнах. Рядом с ними и сам можешь стать уверенным. Ананас – красочный фрукт, очень похож на ярких Овнов. Ведь они самовлюбленные люди. Вместе с этим стоит сказать, что Овны – самые преданные друзья, сделайте им приятное и угостите сушеными ананасами.

Телец – изюм

Для Тельцов, которые уважают традиции, – изюм / Фото: unsplash.com

Самый любимый для многих сухофрукт. Тельцы тоже нравятся многим, несмотря на свое упрямство. Ну вот как можно не быть привязанным к человеку, когда он поражает своим упорством и никогда не оставит в трудную минуту? А еще Тельцы – в некотором роде консерваторы, они не любят чего-то экстраординарного. Лучше изюма, пожалуй, для Тельцов не найти.

Близнецы – вишня

Сухофрукты из вишни – Близнецы / Фото: freepik.com

Ароматная сушеная вишня с кислинкой должна удовлетворить вечные поиски себя и чего-то нового, в которых Близнецы постоянно пребывают. Они долго ищут себя, теряются в сомнениях. Многие из них так и не находят то, что бы их полностью удовлетворило. Но с другой стороны, в этих вечных мытарствах Близнецы чувствуют себя отлично.

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Рак – груша

Сухофрукт из плотных груш – Раки, которые прячут эмоции под плотной оболочкой / Фото: instagram.com/lakom_kus/

Ароматный сухофрукт из очень плотной груши. Раки тоже плотные, в том смысле, что очень часто прячутся от людей, побаиваются показать свои чувства и переживания. Порой кажется, что они всех и все избегают. Но очень часто внутри Раков буйствуют неслыханные эмоции и переживания.

Лев – курага

Для ярких Львов – самый красивый сухофрукт – курага / Фото: Pixabay

Яркие и с большими амбициям люди. Львам важно быть в центре внимания, ощущать на себе восхищенные взгляды – это их подпитывает. Несмотря на свою самовлюбленность, Львов всегда окружают люди, к ним тянутся, их прислушиваются. Ведь их главный козыр – давать важные и правильные советы. Зачастую это получается у них отлично. Красивая курага – это Львы.

Дева – манго

Девы очень придирчивы ко всему, поэтому их сухофрукт из экзотического манго / Фото: instagram.com/elenawinter72/

Астрологи утверждают, что Девы крайне придирчивы. Это касается не только бытовых вопросов, они требовательны ко всему, что их окружает. Основная часть этих людей кажется нам закрытыми несмелыми личностями, поэтому и привлекают многих. Манго – идеальный фрукт, он даже в виде сухофрукта остается таковым. В общем, все, как любят Девы.

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Весы – банан

Сухофрукты из банана не всегда бывают сладкими, как и Весы не бывают уверенными / Фото: freepik.com

Все, что нужно Весам, – это гармония и стабильность. В таких условиях они чувствуют себя отлично. Но не стоит недооценивать этих людей, когда необходимо, они могут переформатироваться и рьяно отстаивать свое мнение. Небольшой недостаток Весов – это их неуверенность и неопределенность. Как и сухофрукт из банана, никогда не угадаешь, будет он пресным или все-таки оставит в себе сладость.

Скорпион – инжир

Инжир "скрипит" на зубах, Скорпионы тоже любят "поскрипеть" в сторону обидчика / Фото: freepik.com

Это один из самых сладких сухофруктов, который "скрепит" на зубах из-за своих семян в мякоти. Скорпионы тоже способны злостно "скрипеть" в сторону обидчика и лучше не попадаться им на пути, если с их настроением что-то не так. В общем, как и инжир любит далеко не каждый, так и к Скорпионов нужно уметь принять и понять.

Стрелец – кумкват

Экзотический кумкват с кислинкой – Стрельцы / Фото: instagram.com/kilogrammo_food/

Его продают в виде цукатов. Эти цитрусовые яркие, но с горчинкой. Стрельцы тоже яркие личности, но есть один минус, который раздражает многих. Они никогда не промолчат, когда им что-то не нравится. За это их часто называют невыносимыми. Хотя сами Стрельцы откровенно не понимают, почему на них обижаются. Просто они не видят смысла скрывать хоть и горькую, но правду.

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Козерог – яблоки

Для Козерогов, которые не любят слушать чужое мнение, – наши любимые сушки из яблок / Фото: Depositphotos

Или сушки, как многие их называют. Практически наше отечественно достояние в мире сухофруктов. С Козерогами тоже все просто, во всяком случае тем, кто их хорошо знает. Они не любят слушать чужое мнение, считают, что всегда правы, но при этом многим из них удается избегать конфликтов. Пожалуй, одному из самых практичных знаков отлично подойдут сушеные яблоки.

Водолей – финики

Для самых творческих людей зодиака – финики / Фото: freepik.com

Водолеи и как бы со всеми и вместе с этим – скрытные личности. Все из-за того, что они сами по себе непостоянны. Но обладают уникальным свойством подстраиваться под ситуацию и находить правильное решение. Водолеи – одни из самых творческих людей зодиака, могут говорить обо всем на свете часами. И главное – с ними всегда интересно и в некотором роде вкусно. Собственно, как и с финиками.

Рыбы – кокос

Мякоть кокоса для сухофруктов добыть сложно, как и понять сущность Рыб / Фото: instagram.com/fruitasiaaa/

Белоснежная мякоть кокоса даже в засушенном виде вкусная. Кокос, вернее, его скорлупа, штука, которая сложно поддается. В том смысле, что эту самую мякоть добыть сложно. Как и понять Рыб. Таких загадочных, таких всех в себе и неприступных. Для самых интуитивно развитых людей зодиака – сушеный кокос.

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