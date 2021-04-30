10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

Такие салаты можно есть в качестве гарнира, а можно просто есть. Ведь сезон овощей и полезной зелени в разгаре и нужно воспользоваться этим максимально. В этой подборке – 10 салатов из максимально доступных продуктов. Но это совсем не означает, что они не полезны и не вкусны.

Салат с нутом и авокадо

Фото: instagram.com/collection_recipes/

Ингредиенты

2 ст. – зелени (на выбор)

1 ст. – консервированного нута, промытого и высушенного

2 шт. – огурцов

4 шт. – помидоров черри

1 шт. – авокадо

2 ч. л. – оливкового масла

3 ч. л. – нефильтрованного яблочного уксуса

соль, свежий черный перец – по вкусу

Способ приготовления

Огурцы, помидоры порезать кубиками. Зелень порвать или нарезать. Авокадо порезать дольками. В овощную смесь добавить нут, посолить, поперчить. Оливковое масло смешать с яблочным уксусом, заправить салат.

Салат с бурратой

Фото: instagram.com/a_polyakova_v/

Ингредиенты

1 шт. – буррата ⠀

50 г – руккола

200 г – помидоры

4 ст. л. – оливковое масло⠀

1 ч. л. – бальзамический соус ⠀

соль, перец – по вкусу ⠀

базилик – по вкусу ⠀

Способ приготовления

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Выложить в тарелку рукколу, спелые томаты нарезать кубиками и выложить сверху. ⠀ Переложить в центр тарелки буррату, заправить оливковым маслом, бальзамическим соусом. Посолить, поперчить.

Салат с авокадо и фетой

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Фото: instagram.com/mama.vera_/

Ингредиенты

по 1 шт. – авокадо, помидор, лук красный

100 г – фета

60 г – листья салата

Соль, перец по вкусу

Заправка

2 ст. л. – оливковое масло

2 ст. л. – лимонный сок

1 ч. л. – горчица дижонская

Способ приготовления

Лук почистить и порезать полукольцами, помидоры разрезать на дольки. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и удалить оболочку. Нарезать ломтиками. Листья салата помыть, посушить, порвать руками и разложить на тарелку. Сверху выложить лук, помидоры, посолить поперчить. На помидоры выложить авокадо и сбрызнуть лимонным соком. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Взбить вилкой до однородной массы. Фету нарезать кусочками и выложить сверху, полить заправкой.

Салат из молодой капусты с горошком

Фото: instagram.com/bugleevavictoria/

Ингредиенты

1/2 кочана – молодой капусты

1/2 шт. – лука

150 г – зеленый горошек консервированный

морковь, огурец – по вкусу

2 ст. л. – оливкового масла

зелень, соль – по вкусу

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать. Морковь натереть на крупной терке. Соединить морковь с капустой, перемешать. Нарезать мелко лук и зелень, добавить в салат. Посолить. Добавить горошек и огурец. Заправить оливковым маслом.

Салат с помидорами черри и перепелиными яйцами

Весенний салат с зеленью / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

200 г молодого шпината или рукколы

60 г черемши

150 г шампиньонов

4 ст. л. оливкового масла

горсть помидоров черри

4-5 вареных перепелиных яиц

1 пучок зелени (петрушки, укропа или зеленого лука)

1 ст. л. лимонного сока

соль, перец

Способ приготовления

Грибы помыть и нарезать тонкими пластинками. Обжарить до золотистой корочки на разогретой с 2 ст. л. масла сковороде. Зелень хорошо помыть и обсушить. Порвать руками в миску. Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут, затем остудить и почистить. Разрезать пополам. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Зелень помыть и мелко порубить. Добавить жареные шампиньоны, яйца, томаты и зелень в миску к черемше и шпинату. Перемешать 2 ст. л. оливкового масла с лимонным соком, солью и перцем. Полить салат заправкой.

Салат из овощей с авокадо и яйцом

Салат с редиской, помидором и огурцом / Фото: freepik.com

Ингредиенты

пучок салата

четверть краснокочанной капусты

1 авокадо

1-2 огурца

горсть помидоров черри

2 вареных яйца

горсть редиса

соль, молотый перец

сок лимона или лайма

оливковое масло

Способ приготовления

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Все овощи и зелень помойте и обсушите. Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте. Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам. Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонным соком, чтобы он не потемнел. Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.

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Зеленый весенний салат

Зеленый салат с брокколи и черри / Фото: freepik.com

Ингредиенты

1 пучок листового салата

200 г брокколи

100 г брюссельской капусты

100 г помидоров черри

5 перепелиных яиц

100 г феты

1/2 авокадо

1-2 ч. л. кунжута

3 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. соевого соуса

Способ приготовления

Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску. Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут). Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками. Фету нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.

Салат с редисом

Салат из редиса / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

5 редисок

5 перепелиных яиц

2 ломтика белого хлеба

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. горчицы в зернах

листья салата

соль и молотый черный перец

растительное масло

Способ приготовления

Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам. Редис нарезать кружочками. Чтобы приготовить гренки, нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде без масла до образования хрустящей корочки. Порвать листья салата руками и выложить в миску. Добавить редиску, яйца. Смешать масло с горчицей и заправить салат. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей добавить в салат гренки.

Салат из спаржи, горошка или яиц

Салат из спаржи, горошка и яиц / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 куриных яйца

100 г бланшированной или консервированной спаржи

100 г замороженной стручковой фасоли

100 г зеленого горошка (замороженного)

Для заправки

4 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. меда

1 ч. л. готовой горчицы

1 ч. л. бальзамического уксуса

соль – по вкусу

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую или сделать яйца пашот. Для последних нужно вскипятить в кастрюле воду, добавить немного уксуса и посолить. Яйцо разбить в рюмку или стаканчик. Воду хорошо размешать ложкой, чтобы образовался водоворот, и аккуратно вылить яйцо. Через минуту выложить его шумовкой на бумажное кухонное полотенце и дать просохнуть. Фасоль и горошек разморозить, отварить с добавлением соли до готовности (примерно 5-7 минут), откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой для сохранения цвета овощей. Зеленую спаржу подрезать (1-2 см стебля снизу), очистить картофелечисткой с середины вниз. У белой спаржи с помощью экономки следует очистить только под верхушкой. Вскипятить воду в кастрюле, добавить немножко соли и лимона, положить спаржу. Варить в течение 3 минут. Обдать ледяной водой. Для заправки смешать лимонный сок с медом, добавить оливковое масло, горчицу и бальзамический уксус, размешать до однородного состояния, добавить соль по вкусу. В салатник положить фасоль, горошек и спаржу, полить готовым соусом, сверху положить четвертинки яиц. По желанию украсить зеленью петрушки.

Салат из тунца с перцем и помидорами

Весенний салат с тунцом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 банка тунца кусочками

1/2 зеленого перца

1/2 желтого перца

Горсть помидоров черри

1/2 красной луковицы

1 пучок шпината

Горсть маслин

Для заправки

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сока лайма

Соль, перец

Способ приготовления

Шпинат помыть и обсушить. Перец нарезать полосками, помидоры черри разрезать пополам. Красный лук и маслины тонко нарезать. Выложить зелень и овощи в салатницу, добавить кусочки тунца. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Здесь собраны 10 рецептов оригинальных овощных запеканок.