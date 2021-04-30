10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

Такие салаты можно есть в качестве гарнира, а можно просто есть. Ведь сезон овощей и полезной зелени в разгаре и нужно воспользоваться этим максимально. В этой подборке – 10 салатов из максимально доступных продуктов. Но это совсем не означает, что они не полезны и не вкусны.
Салат с нутом и авокадо
Ингредиенты
- 2 ст. – зелени (на выбор)
- 1 ст. – консервированного нута, промытого и высушенного
- 2 шт. – огурцов
- 4 шт. – помидоров черри
- 1 шт. – авокадо
- 2 ч. л. – оливкового масла
- 3 ч. л. – нефильтрованного яблочного уксуса
- соль, свежий черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Огурцы, помидоры порезать кубиками. Зелень порвать или нарезать. Авокадо порезать дольками.
- В овощную смесь добавить нут, посолить, поперчить.
- Оливковое масло смешать с яблочным уксусом, заправить салат.
Салат с бурратой
Ингредиенты
- 1 шт. – буррата ⠀
- 50 г – руккола
- 200 г – помидоры
- 4 ст. л. – оливковое масло⠀
- 1 ч. л. – бальзамический соус ⠀
- соль, перец – по вкусу ⠀
- базилик – по вкусу ⠀
Способ приготовления
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- Выложить в тарелку рукколу, спелые томаты нарезать кубиками и выложить сверху. ⠀
- Переложить в центр тарелки буррату, заправить оливковым маслом, бальзамическим соусом.
- Посолить, поперчить.
Салат с авокадо и фетой
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Ингредиенты
- по 1 шт. – авокадо, помидор, лук красный
- 100 г – фета
- 60 г – листья салата
- Соль, перец по вкусу
Заправка
- 2 ст. л. – оливковое масло
- 2 ст. л. – лимонный сок
- 1 ч. л. – горчица дижонская
Способ приготовления
- Лук почистить и порезать полукольцами, помидоры разрезать на дольки.
- Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и удалить оболочку. Нарезать ломтиками.
- Листья салата помыть, посушить, порвать руками и разложить на тарелку. Сверху выложить лук, помидоры, посолить поперчить.
- На помидоры выложить авокадо и сбрызнуть лимонным соком.
- Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Взбить вилкой до однородной массы.
- Фету нарезать кусочками и выложить сверху, полить заправкой.
Салат из молодой капусты с горошком
Ингредиенты
- 1/2 кочана – молодой капусты
- 1/2 шт. – лука
- 150 г – зеленый горошек консервированный
- морковь, огурец – по вкусу
- 2 ст. л. – оливкового масла
- зелень, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать. Морковь натереть на крупной терке. Соединить морковь с капустой, перемешать.
- Нарезать мелко лук и зелень, добавить в салат. Посолить.
- Добавить горошек и огурец.
- Заправить оливковым маслом.
Салат с помидорами черри и перепелиными яйцами
Весенний салат с зеленью / Фото: Depositphotos
Весенний салат с зеленью / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 200 г молодого шпината или рукколы
- 60 г черемши
- 150 г шампиньонов
- 4 ст. л. оливкового масла
- горсть помидоров черри
- 4-5 вареных перепелиных яиц
- 1 пучок зелени (петрушки, укропа или зеленого лука)
- 1 ст. л. лимонного сока
- соль, перец
Способ приготовления
- Грибы помыть и нарезать тонкими пластинками. Обжарить до золотистой корочки на разогретой с 2 ст. л. масла сковороде.
- Зелень хорошо помыть и обсушить. Порвать руками в миску.
- Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут, затем остудить и почистить. Разрезать пополам.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Зелень помыть и мелко порубить.
- Добавить жареные шампиньоны, яйца, томаты и зелень в миску к черемше и шпинату.
- Перемешать 2 ст. л. оливкового масла с лимонным соком, солью и перцем. Полить салат заправкой.
Салат из овощей с авокадо и яйцом
Салат с редиской, помидором и огурцом / Фото: freepik.com
Салат с редиской, помидором и огурцом / Фото: freepik.com
Ингредиенты
- пучок салата
- четверть краснокочанной капусты
- 1 авокадо
- 1-2 огурца
- горсть помидоров черри
- 2 вареных яйца
- горсть редиса
- соль, молотый перец
- сок лимона или лайма
- оливковое масло
Способ приготовления
- Все овощи и зелень помойте и обсушите.
- Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте.
- Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам.
- Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками.
- Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонным соком, чтобы он не потемнел.
- Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.
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Зеленый весенний салат
Зеленый салат с брокколи и черри / Фото: freepik.com
Зеленый салат с брокколи и черри / Фото: freepik.com
Ингредиенты
- 1 пучок листового салата
- 200 г брокколи
- 100 г брюссельской капусты
- 100 г помидоров черри
- 5 перепелиных яиц
- 100 г феты
- 1/2 авокадо
- 1-2 ч. л. кунжута
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. соевого соуса
Способ приготовления
- Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску.
- Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут).
- Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками.
- Фету нарезать кубиками.
- Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.
Салат с редисом
Салат из редиса / Фото: Depositphotos
Салат из редиса / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 5 редисок
- 5 перепелиных яиц
- 2 ломтика белого хлеба
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. горчицы в зернах
- листья салата
- соль и молотый черный перец
- растительное масло
Способ приготовления
- Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам.
- Редис нарезать кружочками.
- Чтобы приготовить гренки, нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде без масла до образования хрустящей корочки.
- Порвать листья салата руками и выложить в миску. Добавить редиску, яйца.
- Смешать масло с горчицей и заправить салат. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей добавить в салат гренки.
Салат из спаржи, горошка или яиц
Салат из спаржи, горошка и яиц / Фото: Depositphotos
Салат из спаржи, горошка и яиц / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 куриных яйца
- 100 г бланшированной или консервированной спаржи
- 100 г замороженной стручковой фасоли
- 100 г зеленого горошка (замороженного)
Для заправки
- 4 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. меда
- 1 ч. л. готовой горчицы
- 1 ч. л. бальзамического уксуса
- соль – по вкусу
Способ приготовления
- Яйца отварить вкрутую или сделать яйца пашот. Для последних нужно вскипятить в кастрюле воду, добавить немного уксуса и посолить. Яйцо разбить в рюмку или стаканчик. Воду хорошо размешать ложкой, чтобы образовался водоворот, и аккуратно вылить яйцо. Через минуту выложить его шумовкой на бумажное кухонное полотенце и дать просохнуть.
- Фасоль и горошек разморозить, отварить с добавлением соли до готовности (примерно 5-7 минут), откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой для сохранения цвета овощей.
- Зеленую спаржу подрезать (1-2 см стебля снизу), очистить картофелечисткой с середины вниз. У белой спаржи с помощью экономки следует очистить только под верхушкой. Вскипятить воду в кастрюле, добавить немножко соли и лимона, положить спаржу. Варить в течение 3 минут. Обдать ледяной водой.
- Для заправки смешать лимонный сок с медом, добавить оливковое масло, горчицу и бальзамический уксус, размешать до однородного состояния, добавить соль по вкусу.
- В салатник положить фасоль, горошек и спаржу, полить готовым соусом, сверху положить четвертинки яиц. По желанию украсить зеленью петрушки.
Салат из тунца с перцем и помидорами
Весенний салат с тунцом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 банка тунца кусочками
- 1/2 зеленого перца
- 1/2 желтого перца
- Горсть помидоров черри
- 1/2 красной луковицы
- 1 пучок шпината
- Горсть маслин
Для заправки
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. сока лайма
- Соль, перец
Способ приготовления
- Шпинат помыть и обсушить.
- Перец нарезать полосками, помидоры черри разрезать пополам.
- Красный лук и маслины тонко нарезать.
- Выложить зелень и овощи в салатницу, добавить кусочки тунца.
- Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
Здесь собраны 10 рецептов оригинальных овощных запеканок.
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