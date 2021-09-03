10 цветных вязаных свитеров для ранней осени

Трендовые свитера сезона осень - 2021 / Фото: musthave.ua, vovk.com, next.ua
Погода в Украине резко сменилась сезоном дождей и прохладой, вгоняя нас в осеннюю хандру. За сменой сезона следует и смена гардероба. Пряча подальше легкие летние платья, мы стремимся окутать себя теплыми, уютными и мягкими свитерами.
Выбирая такой, в первую очередь присмотритесь к сиреневым оттенкам, одним из главных цветов осени 2021.
Забудьте о серости! Дизайнеры и модные бренды словно объявили бойкот темным оттенкам. В новых коллекциях вы найдете огромное количество свитеров всех цветов радуги. Самые модные – цвета сирени и зелени. Сочетайте их с брюками и юбками длины миди песочных, светло-коричневых и нюдовых оттенков.
Обратите внимание на детали. В этом сезоне дизайнеры предлагают выбирать вещи с фигурными вырезами в зоне декольте, разрезами на плечах и нестандартных фасонов. Носите уютный вязаные свитер с фантазийным разрезом с белыми джинсами или прямыми одноцветными брюками.
Мода на укороченные топы похоже перекочевала и в осенний гардероб. Укороченный свитер надевайте с юбкой плиссе с высокой талией и грубыми ботинками.
Мы выбрали для вас 10 разных вариантов модных цветных свитеров сезона осень – 2021. Вдохновляйтесь!
Смотрите видео о модных свитерах:
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