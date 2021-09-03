10 кольорових в'язаних светрів для ранньої осені

Трендові светри сезону осінь - 2021 / Фото: musthave.ua, vovk.com, next.ua

Погода в Україні різко змінилася сезоном дощів і прохолодою, вганяючи нас в осінню нудьгу. За зміною сезону слідує і зміна гардероба. Ховаючи подалі легкі літні сукні, ми прагнемо охопити себе теплими, затишними і м'якими светрами.

Вибираючи такий, насамперед придивіться до бузкових відтінків, одних з головних кольорів осені 2021.

Забудьте про сірість! Дизайнери і модні бренди немов оголосили бойкот темним відтінкам. У нових колекціях ви знайдете величезну кількість светрів всіх кольорів веселки. Наймодніші – кольору бузку і зелені. Поєднуйте їх з брюками і спідницями довжини міді пісочних, світло-коричневих і нюдових відтінків.

Зверніть увагу на деталі. У цьому сезоні дизайнери пропонують вибирати речі з фігурними вирізами в зоні декольте, розрізами на плечах і нестандартних фасонів. Носіть затишний в'язаний светр з фантазійним розрізом з білими джинсами або прямими одноколірними брюками.

Мода на укорочені топи схоже перекочувала і в осінній гардероб. Короткий светр надягайте зі спідницею плісе з високою талією і грубими черевиками.

Ми вибрали для вас 10 різних варіантів модних кольорових светрів сезону осінь – 2 021 . Надихайтеся!

Mango, 1199 грн / Фото: shop.mango.com/

Sinsay, 459 грн / Фото: sinsay.com

Mango, 1399 грн / Фото: shop.mango.com/

Must Have, 1399 грн / Фото: musthave.ua

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Next, 620 грн / Фото: next.ua

Stradivarius, 1299 грн / Фото: stradivarius.com

Zara, 1299 грн / Фото: zara.com

Vovk, 1190 грн / Фото: vovk.com

Next, 811 грн / Фото: next.ua

Bershka, 1299 грн / Фото: bershka.com/

Дивіться відео про модні светрах :

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