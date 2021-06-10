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10 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

10 июня, 07:25

Ольга Козачок

Вознесение Господне – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 10 июня

10 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 10 июня? Вознесение Господне – в православном календаре. Никита Гусятник – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнат, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 10 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 июня.

Какой сегодня праздник

10 июня в православной церкви отмечается великий праздник – Вознесение Господне. Чтится память преподобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Евтихия, епископа Мелитинский, мученицы Еликониды, священномученика Елладия, епископа, мучеников, в долине Ферейдан (Иран) от персов пострадавших. Празднуется Никейская икона Божьей матери.

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В народе 10 июня почитался Никита Гусятник, которого также считали стражем гусей.

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Христиане верили, что с Пасхи и до Вознесения открыты двери рая и ада, стираются границы между мирами, чтобы божественное и человеческое вместе могли праздновать победу жизни над смертью.

В честь Вознесения Господня пекли длинные пироги с поперечными перекладинами, которые назывались лесенками или лестовками. Их святили в церкви и угощали нищих.

Приметы на 10 июня

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