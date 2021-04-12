10 интересных блюд для легкого перекуса

Что бы такого перекусить, чтобы и приготовить быстро, и вкусно было – таким вопросом задаемся нередко. И если вы потратили время на приготовление сытного обеда, а до ужина еще далеко, попробуйте приготовить легкие закуски для быстрого перекуса. 10 рецептов оригинальных блюд найдете ниже.
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Слойки с соленым творогом
Ингредиенты
- Слоеное дрожжевое тесто – 500 г
- Творог – 400 г
- Кукурузный крахмал – 3 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
- Сливочное масло – 20 г
- Желток – 1 шт.
Способ приготовления
- Тесто разморозить, пласты чуть раскатать в правильный квадрат. Разрезать каждый пласт на 4 части.
- В квадратике теста с двух сторон сделать надрезы, сложить слойки в форму ромба.
- Духовку разогреть до 180 градусов, поставить противень со слойками на 10 минут.
- Для начинки творог, яйца, кукурузный крахмал, соль смешать и пробить погружным блендером.
- Достать слойки, внутрь выложить начинку.
- Растопленное сливочное масло смешать с желтком. Смазать слойки и вернуть в духовку еще на 15 минут.
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Запеченный перец с сыром
Ингредиенты
- Перец сладкий – 2-3 шт.
- Фета – 60 г
- Творог – 60 г
- Соль, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Духовку разогреть до 200 градусов. Перец помыть и запечь до легкого потемнения. Примерно 25-30 минут.
- Вынуть из духовки, поместить в контейнер и закрыть плотно крышкой на 10-15 минут.
- Вынуть из контейнера, очистить от кожуры и от семечек. Нарезать на полоски шириной 2.5 см. И оставить на пару минут остыть.
- Блендером взбить сливочный сыр, творог, соль и зелень до однородности.
- На каждую полоску перца положить 1 ч .л. начинки и закрутить рулетом. Закрепить шпажкой.
Брускетта с сыром, чесноком и помидорами
Ингредиенты
- Хлеб цельнозерновой – 80 г
- Помидоры – 50 г
- Сыр – 40 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Зелень – по вкусу
- Оливковое масло – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Сыр натереть на крупной терке. Помидоры, зелень, чеснок мелко порезать и смешать с сыром.
- Хлеб смазать оливковым маслом.
- Выложить на хлеб смесь из сыра и помидоров.
- Запекать в духовке 5-7 минут при температуре 200 градусов.
Сырные конвертики с творогом и шпинатом
Ингредиенты
- Лаваш – 1 упаковка
- Творог 5 % – 180 г
- Сыр легкий – 100 г
- Шпинат – 300 г
- Укроп – пучок
- Желток – 1 шт.
Способ приготовления⠀
- Шпинат и укроп помыть, мелко нарезать.
- Натереть сыр и смешать с творогом и зеленью.
- Лаваш нарезать на полоски шириной 5 см.
- Выложить начинку и свернуть в конверт. Смазать желтком и обжарить на оливкового масле.
Брускетта с филе индейки и овощами
Ингредиенты
- Филе индейки – 300 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Сок лимона – 20 мл
- Перец сладкий – 1 шт.
- Уксус бальзамический – по вкусу
- Томаты – 200 г
- Чеснок – по вкусу
- Багет – 300 г
- Зелень, специи – по вкусу
- Лук – 1 шт.
Способ приготовления
- В отдельной емкости взбить оливковое масло со специями и соком лимона. Замариновать филе индейки в маринаде и оставить на пару часов.
- Сковороду-гриль разогреть и обжарить индейку. Сверху на филе можно разместить кусочки сыра. Готовить до полного расплавления.
- В отдельной емкости смешать порезанные томаты, чеснок и масло. Крупно порезать лук, обжарить до румяности. Приправить специями.
- Хлеб нарезать тонкими кусочками и обжарить на сковороде-гриль.
- На каждый кусочек выложить порезанные кусочки индейки, поджаренные овощи, украсить зеленью.
Рыбное тако
Ингредиенты
- Филе рыбы – 700 г
- Белое сухое вино – 1/4 ст. л.
- Сок лайма – 2 ст. л.
- Чеснок – 1 ч. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Лайм – 1 шт.
- Кукурузные тортильи – 10 шт.
- Салат айсберг
- Авокадо – 1 шт.
- Сметана – 10 ст. л.
Способ приготовления
- Обсушить рыбу и смешать с белым вином, соком лайма и чесноком.
- Оставить мариноваться на 10-15 минут. Когда рыба будет готова, достать из маринада, обсушить, посолить и поперчить.
- В большой сковороде на умеренно сильном огне нагреть оливковое масло. Положить в сковороду рыбу кожей вниз.
- Жарить 3 минуты. Разделить рыбу на кусочки, сбрызнуть соком одной дольки лайма и перемешать.
- Разложить стопками по две тортильи и наполнить их рыбой, салатом, ломтиками авокадо и ложкой сметаны.
Роллы из лаваша с лососем
Рулетики из лаваша и лосося / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Лаваш – 2 листа
- Лосось слабосоленый – 200 г
- Сливочный сыр – 150 г
- Помидор – 2 шт. средних
- Лук зеленый – 1 маленький пучок
- Листья салата – 6-8 шт.
- Лимонный сок
- Свежемолотый черный перец
Способ приготовления
- Смажьте лаваш ровным слоем сливочного сыра и приправьте перцем.
- Нарежьте помидоры тонкими кружочками. Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте им сыр. Сверху разложите ломтики лосося, сбрызните лимонным соком.
- Затем разложите листья салата и помидоры. Лаваш плотно сверните в рулет, затяните в пленку, уберите в холодильник до подачи, минимум на 1 час.
- Перед подачей нарежьте рулет поперек на кусочки шириной 3-4 см, выложите на блюдо и подавайте.
Лаваш на сковороде с начинкой
Лаваш на сковороде с яйцом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 тонких лаваша
- 4 сырых яйца
- 100 г сыра
- несколько веточек любимой зелени
- соль, перец
Способ приготовления
- Из лаваша вырезать два круга размером с диаметр сковороды, на которой вы будете готовить блюдо.
- Сыр натереть на крупной терке, зелень помыть и мелко порубить.
- На дно сковороды положить один круг лаваша, разбить яйца. Посыпать зеленью, солью, перцем и тертым сыром. Сверху положить второй лист лаваша.
- Поставить сковороду на слабый огонь и накрыть крышкой. Готовить 10 минут.
- Когда яйца схватятся, перевернуть на другую сторону, накрыть крышкой и готовить еще 5 минут.
Хумус из авокадо
Хумус из авокадо / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Консервированный горох-нут, слитый от жидкости и промытый – 1 банка
- Паста тахини – 1 ст. л.
- Авокадо – 2 маленьких
- Лимонный сок – 2-3 ст. л (или по вкусу)
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Вода – 3-5 ст. л.
- Соль, перец
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды.
- Перемолоть до получения гладкой массы.
- Добавить воду по вкусу и еще раз взбить.
Шарики из моцареллы с сырным соусом
/ Фото: freepik.com
/ Фото: freepik.com
Ингредиенты
- Мука пшеничная – 100 г
- Сухари панировочные – 150 г
- Яйца – 3 шт.
- Масло растительное – 1 л
- Маленькие шарики моцареллы – 30 шт.
- Соль
Для соуса
- Сыр сливочный – 200 г
- Вино белое или вода – 100 мл
- Соус табаско – 4-5 капель
- Вустерский соус – 4-5 капель
- Соус соевый – 3 ч. л.
- Сыр чеддер, тертый – 100 г
Способ приготовления
- Приготовьте соус, поставив кастрюльку со сливочным соусом, белым вином (или водой) на средний огонь. Добавьте табаско, соевый соус и вустерский соус. Постепенно вмешайте чеддер так, чтобы он полностью растаял.
- Чтобы сделать шарики из моцареллы, насыпьте муку и панировочные сухари в отдельные миски и взбейте яйца в третьей. Налейте масло в мелкую и широкую сковороду и поставьте на средний огонь.
- Слейте жидкость и обсушите сыр. Окунайте каждый шарик сначала в муку, затем во взбитые яйца и, наконец, в сухари. Затем снова в яйцо и в сухари. Внимательно следите за тем, чтобы шарики были плотно покрыты крошкой со всех сторон.
- Проверьте, готово ли масло, опустив в него крошку: если вокруг появляются пузырьки и крошка всплывает, значит, масло достаточно горячее. Аккуратно с помощью шумовки опускайте по 6-8 шариков за раз и жарьте около минуты или до золотистой корочки.
- Достаньте готовые шарики из масла (с помощью той же шумовки) и оставьте на бумажном полотенце, чтобы впитались излишки жира. Посолите перед подачей на стол.
- Подавайте шарики из моццареллы с теплым соусом.
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