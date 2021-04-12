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10 интересных блюд для легкого перекуса

12 апреля, 16:41

Ирина Маслова

Их можно готовить как в праздники, так и в будни

Что бы такого перекусить, чтобы и приготовить быстро, и вкусно было – таким вопросом задаемся нередко. И если вы потратили время на приготовление сытного обеда, а до ужина еще далеко, попробуйте приготовить легкие закуски для быстрого перекуса. 10 рецептов оригинальных блюд найдете ниже.

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Слойки с соленым творогом

Фото: instagram.com/guranfood_official/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Тесто разморозить, пласты чуть раскатать в правильный квадрат. Разрезать каждый пласт на 4 части.
  2. В квадратике теста с двух сторон сделать надрезы, сложить слойки в форму ромба.
  3. Духовку разогреть до 180 градусов, поставить противень со слойками на 10 минут.
  4. Для начинки творог, яйца, кукурузный крахмал, соль смешать и пробить погружным блендером.
  5. Достать слойки, внутрь выложить начинку.
  6. Растопленное сливочное масло смешать с желтком. Смазать слойки и вернуть в духовку еще на 15 минут.

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Запеченный перец с сыром

Фото: instagram.com/yanazharienova/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Духовку разогреть до 200 градусов. Перец помыть и запечь до легкого потемнения. Примерно 25-30 минут.
  2. Вынуть из духовки, поместить в контейнер и закрыть плотно крышкой на 10-15 минут.
  3. Вынуть из контейнера, очистить от кожуры и от семечек. Нарезать на полоски шириной 2.5 см. И оставить на пару минут остыть.
  4. Блендером взбить сливочный сыр, творог, соль и зелень до однородности.
  5. На каждую полоску перца положить 1 ч .л. начинки и закрутить рулетом. Закрепить шпажкой.

Брускетта с сыром, чесноком и помидорами

Фото: Брускета с сыром и помидорами

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сыр натереть на крупной терке. Помидоры, зелень, чеснок мелко порезать и смешать с сыром.
  2. Хлеб смазать оливковым маслом.
  3. Выложить на хлеб смесь из сыра и помидоров.
  4. Запекать в духовке 5-7 минут при температуре 200 градусов.

Сырные конвертики с творогом и шпинатом

Фото: instagram.com/yummy.morn/

Ингредиенты

Способ приготовления⠀

  1. Шпинат и укроп помыть, мелко нарезать.
  2. Натереть сыр и смешать с творогом и зеленью.
  3. Лаваш нарезать на полоски шириной 5 см.
  4. Выложить начинку и свернуть в конверт. Смазать желтком и обжарить на оливкового масле.

Брускетта с филе индейки и овощами

Фото: instagram.com/paprikakorica777/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В отдельной емкости взбить оливковое масло со специями и соком лимона. Замариновать филе индейки в маринаде и оставить на пару часов.
  2. Сковороду-гриль разогреть и обжарить индейку. Сверху на филе можно разместить кусочки сыра. Готовить до полного расплавления.
  3. В отдельной емкости смешать порезанные томаты, чеснок и масло. Крупно порезать лук, обжарить до румяности. Приправить специями.
  4. Хлеб нарезать тонкими кусочками и обжарить на сковороде-гриль.
  5. На каждый кусочек выложить порезанные кусочки индейки, поджаренные овощи, украсить зеленью.

Рыбное тако

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Ингредиенты

Способ приготовления

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  1. Обсушить рыбу и смешать с белым вином, соком лайма и чесноком.
  2. Оставить мариноваться на 10-15 минут. Когда рыба будет готова, достать из маринада, обсушить, посолить и поперчить.
  3. В большой сковороде на умеренно сильном огне нагреть оливковое масло. Положить в сковороду рыбу кожей вниз.
  4. Жарить 3 минуты. Разделить рыбу на кусочки, сбрызнуть соком одной дольки лайма и перемешать.
  5. Разложить стопками по две тортильи и наполнить их рыбой, салатом, ломтиками авокадо и ложкой сметаны.

Роллы из лаваша с лососем

Рулетики из лаваша и лосося / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смажьте лаваш ровным слоем сливочного сыра и приправьте перцем.
  2. Нарежьте помидоры тонкими кружочками. Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте им сыр. Сверху разложите ломтики лосося, сбрызните лимонным соком.
  3. Затем разложите листья салата и помидоры. Лаваш плотно сверните в рулет, затяните в пленку, уберите в холодильник до подачи, минимум на 1 час.
  4. Перед подачей нарежьте рулет поперек на кусочки шириной 3-4 см, выложите на блюдо и подавайте.

Лаваш на сковороде с начинкой

Лаваш на сковороде с яйцом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Из лаваша вырезать два круга размером с диаметр сковороды, на которой вы будете готовить блюдо.
  2. Сыр натереть на крупной терке, зелень помыть и мелко порубить.
  3. На дно сковороды положить один круг лаваша, разбить яйца. Посыпать зеленью, солью, перцем и тертым сыром. Сверху положить второй лист лаваша.
  4. Поставить сковороду на слабый огонь и накрыть крышкой. Готовить 10 минут.
  5. Когда яйца схватятся, перевернуть на другую сторону, накрыть крышкой и готовить еще 5 минут.

Хумус из авокадо

Хумус из авокадо / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды.
  2. Перемолоть до получения гладкой массы.
  3. Добавить воду по вкусу и еще раз взбить.

Шарики из моцареллы с сырным соусом

/ Фото: freepik.com

Ингредиенты

Для соуса

Способ приготовления

  1. Приготовьте соус, поставив кастрюльку со сливочным соусом, белым вином (или водой) на средний огонь. Добавьте табаско, соевый соус и вустерский соус. Постепенно вмешайте чеддер так, чтобы он полностью растаял.
  2. Чтобы сделать шарики из моцареллы, насыпьте муку и панировочные сухари в отдельные миски и взбейте яйца в третьей. Налейте масло в мелкую и широкую сковороду и поставьте на средний огонь.
  3. Слейте жидкость и обсушите сыр. Окунайте каждый шарик сначала в муку, затем во взбитые яйца и, наконец, в сухари. Затем снова в яйцо и в сухари. Внимательно следите за тем, чтобы шарики были плотно покрыты крошкой со всех сторон.
  4. Проверьте, готово ли масло, опустив в него крошку: если вокруг появляются пузырьки и крошка всплывает, значит, масло достаточно горячее. Аккуратно с помощью шумовки опускайте по 6-8 шариков за раз и жарьте около минуты или до золотистой корочки.
  5. Достаньте готовые шарики из масла (с помощью той же шумовки) и оставьте на бумажном полотенце, чтобы впитались излишки жира. Посолите перед подачей на стол.
  6. Подавайте шарики из моццареллы с теплым соусом.

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