10 интересных блюд для легкого перекуса

Их можно готовить как в праздники, так и в будни

Что бы такого перекусить, чтобы и приготовить быстро, и вкусно было – таким вопросом задаемся нередко. И если вы потратили время на приготовление сытного обеда, а до ужина еще далеко, попробуйте приготовить легкие закуски для быстрого перекуса. 10 рецептов оригинальных блюд найдете ниже.

Если вы считаете себя мастером дрожжевой выпечки и готовы поделиться своими рецептами, принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.

Слойки с соленым творогом

Фото: instagram.com/guranfood_official/

Ингредиенты

Слоеное дрожжевое тесто – 500 г

Творог – 400 г

Кукурузный крахмал – 3 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Сливочное масло – 20 г

Желток – 1 шт.

Способ приготовления

Тесто разморозить, пласты чуть раскатать в правильный квадрат. Разрезать каждый пласт на 4 части. В квадратике теста с двух сторон сделать надрезы, сложить слойки в форму ромба. Духовку разогреть до 180 градусов, поставить противень со слойками на 10 минут. Для начинки творог, яйца, кукурузный крахмал, соль смешать и пробить погружным блендером. Достать слойки, внутрь выложить начинку. Растопленное сливочное масло смешать с желтком. Смазать слойки и вернуть в духовку еще на 15 минут.

Читайте также: Сладкий уик-энд: 3 десерта из слоеного теста

Запеченный перец с сыром

Фото: instagram.com/yanazharienova/

Ингредиенты

Перец сладкий – 2-3 шт.

Фета – 60 г

Творог – 60 г

Соль, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Духовку разогреть до 200 градусов. Перец помыть и запечь до легкого потемнения. Примерно 25-30 минут. Вынуть из духовки, поместить в контейнер и закрыть плотно крышкой на 10-15 минут. Вынуть из контейнера, очистить от кожуры и от семечек. Нарезать на полоски шириной 2.5 см. И оставить на пару минут остыть. Блендером взбить сливочный сыр, творог, соль и зелень до однородности. На каждую полоску перца положить 1 ч .л. начинки и закрутить рулетом. Закрепить шпажкой.

Брускетта с сыром, чесноком и помидорами

Фото: Брускета с сыром и помидорами

Ингредиенты

Хлеб цельнозерновой – 80 г

Помидоры – 50 г

Сыр – 40 г

Чеснок – 1 зуб.

Зелень – по вкусу

Оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

Сыр натереть на крупной терке. Помидоры, зелень, чеснок мелко порезать и смешать с сыром. Хлеб смазать оливковым маслом. Выложить на хлеб смесь из сыра и помидоров. Запекать в духовке 5-7 минут при температуре 200 градусов.

Сырные конвертики с творогом и шпинатом

Фото: instagram.com/yummy.morn/

Ингредиенты

Лаваш – 1 упаковка

Творог 5 % – 180 г

Сыр легкий – 100 г

Шпинат – 300 г

Укроп – пучок

Желток – 1 шт.

Способ приготовления⠀

Шпинат и укроп помыть, мелко нарезать. Натереть сыр и смешать с творогом и зеленью. Лаваш нарезать на полоски шириной 5 см. Выложить начинку и свернуть в конверт. Смазать желтком и обжарить на оливкового масле.

Брускетта с филе индейки и овощами

Фото: instagram.com/paprikakorica777/

Ингредиенты

Филе индейки – 300 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Сок лимона – 20 мл

Перец сладкий – 1 шт.

Уксус бальзамический – по вкусу

Томаты – 200 г

Чеснок – по вкусу

Багет – 300 г

Зелень, специи – по вкусу

Лук – 1 шт.

Способ приготовления

В отдельной емкости взбить оливковое масло со специями и соком лимона. Замариновать филе индейки в маринаде и оставить на пару часов. Сковороду-гриль разогреть и обжарить индейку. Сверху на филе можно разместить кусочки сыра. Готовить до полного расплавления. В отдельной емкости смешать порезанные томаты, чеснок и масло. Крупно порезать лук, обжарить до румяности. Приправить специями. Хлеб нарезать тонкими кусочками и обжарить на сковороде-гриль. На каждый кусочек выложить порезанные кусочки индейки, поджаренные овощи, украсить зеленью.

Рыбное тако

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Ингредиенты

Филе рыбы – 700 г

Белое сухое вино – 1/4 ст. л.

Сок лайма – 2 ст. л.

Чеснок – 1 ч. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Лайм – 1 шт.

Кукурузные тортильи – 10 шт.

Салат айсберг

Авокадо – 1 шт.

Сметана – 10 ст. л.

Способ приготовления

Реклама

Обсушить рыбу и смешать с белым вином, соком лайма и чесноком. Оставить мариноваться на 10-15 минут. Когда рыба будет готова, достать из маринада, обсушить, посолить и поперчить. В большой сковороде на умеренно сильном огне нагреть оливковое масло. Положить в сковороду рыбу кожей вниз. Жарить 3 минуты. Разделить рыбу на кусочки, сбрызнуть соком одной дольки лайма и перемешать. Разложить стопками по две тортильи и наполнить их рыбой, салатом, ломтиками авокадо и ложкой сметаны.

Роллы из лаваша с лососем

Рулетики из лаваша и лосося / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Лаваш – 2 листа

Лосось слабосоленый – 200 г

Сливочный сыр – 150 г

Помидор – 2 шт. средних

Лук зеленый – 1 маленький пучок

Листья салата – 6-8 шт.

Лимонный сок

Свежемолотый черный перец

Способ приготовления

Смажьте лаваш ровным слоем сливочного сыра и приправьте перцем. Нарежьте помидоры тонкими кружочками. Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте им сыр. Сверху разложите ломтики лосося, сбрызните лимонным соком. Затем разложите листья салата и помидоры. Лаваш плотно сверните в рулет, затяните в пленку, уберите в холодильник до подачи, минимум на 1 час. Перед подачей нарежьте рулет поперек на кусочки шириной 3-4 см, выложите на блюдо и подавайте.

Лаваш на сковороде с начинкой

Лаваш на сковороде с яйцом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 тонких лаваша

4 сырых яйца

100 г сыра

несколько веточек любимой зелени

соль, перец

Способ приготовления

Из лаваша вырезать два круга размером с диаметр сковороды, на которой вы будете готовить блюдо. Сыр натереть на крупной терке, зелень помыть и мелко порубить. На дно сковороды положить один круг лаваша, разбить яйца. Посыпать зеленью, солью, перцем и тертым сыром. Сверху положить второй лист лаваша. Поставить сковороду на слабый огонь и накрыть крышкой. Готовить 10 минут. Когда яйца схватятся, перевернуть на другую сторону, накрыть крышкой и готовить еще 5 минут.

Хумус из авокадо

Хумус из авокадо / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Консервированный горох-нут, слитый от жидкости и промытый – 1 банка

Паста тахини – 1 ст. л.

Авокадо – 2 маленьких

Лимонный сок – 2-3 ст. л (или по вкусу)

Оливковое масло – 2 ст. л.

Вода – 3-5 ст. л.

Соль, перец

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне, кроме воды. Перемолоть до получения гладкой массы. Добавить воду по вкусу и еще раз взбить.

Шарики из моцареллы с сырным соусом

/ Фото: freepik.com

Ингредиенты

Мука пшеничная – 100 г

Сухари панировочные – 150 г

Яйца – 3 шт.

Масло растительное – 1 л

Маленькие шарики моцареллы – 30 шт.

Соль

Для соуса

Сыр сливочный – 200 г

Вино белое или вода – 100 мл

Соус табаско – 4-5 капель

Вустерский соус – 4-5 капель

Соус соевый – 3 ч. л.

Сыр чеддер, тертый – 100 г

Способ приготовления

Приготовьте соус, поставив кастрюльку со сливочным соусом, белым вином (или водой) на средний огонь. Добавьте табаско, соевый соус и вустерский соус. Постепенно вмешайте чеддер так, чтобы он полностью растаял. Чтобы сделать шарики из моцареллы, насыпьте муку и панировочные сухари в отдельные миски и взбейте яйца в третьей. Налейте масло в мелкую и широкую сковороду и поставьте на средний огонь. Слейте жидкость и обсушите сыр. Окунайте каждый шарик сначала в муку, затем во взбитые яйца и, наконец, в сухари. Затем снова в яйцо и в сухари. Внимательно следите за тем, чтобы шарики были плотно покрыты крошкой со всех сторон. Проверьте, готово ли масло, опустив в него крошку: если вокруг появляются пузырьки и крошка всплывает, значит, масло достаточно горячее. Аккуратно с помощью шумовки опускайте по 6-8 шариков за раз и жарьте около минуты или до золотистой корочки. Достаньте готовые шарики из масла (с помощью той же шумовки) и оставьте на бумажном полотенце, чтобы впитались излишки жира. Посолите перед подачей на стол. Подавайте шарики из моццареллы с теплым соусом.

Тут найдете 7 рецептов сочной курицы, приготовленной на сковороде.