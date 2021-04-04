Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сладкий уик-энд: 3 десерта из слоеного теста

Сегодня, 08:00

Плюс такой выпечки – ее быстро приготовить и это всегда беспроигрышный вариант

Хорошо все-таки, что теперь можно спокойно купить слоеное тесто в магазине и не тратить на его приготовление силы. Ведь теперь есть время для экспериментов, результатом которых станет красивая и вкусная выпечка. Ниже найдете 3 оригинальных рецепта слоеных пирожных с яблоком, конвертов с грушей и торта со сгущенкой. И возможно, эти десерты станут любимыми, как, к примеру, некоторые десерты из детства.

Если у вас талант к выпечке и вы хотите поделиться успехами со всей страной, принимайте участие в конкурсе на лучший рецепт и выигрывайте призы.

Слоеные пирожные с яблоком

Фото: instagram.com/sveta_nedieta/

Ингредиенты

  • Яблоки – 4 шт.
  • Слоеное тесто – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Какао-порошок растворимый – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Коричневый сахар – 1 ч. л. (по желанию)
  • Сахарная пудра – 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Слоеное тесто раскатать и разделить на 16 квадратов.
  2. Яблоки очистить и разрезать пополам, вынуть серединку.
  3. Половину квадратиков надрезать в шахматном порядке, чтобы получилась сеточка.
  4. Квадрат смазать яйцом, выложить яблоко. Какао развести с водой и сахаром, полить яблоко. Сверху – сеточку из теста.
  5. Все смазать яйцом и слегка посыпать коричневым сахаром.
  6. Запекать в духовке 35 минут при 180 градусов.

Читайте также:
5 десертов из советского прошлого, если "дружите" с сахаром

Корзинки из слоеного теста с грушей

Фото: instagram.com/veracooks_/

Ингредиенты

  • Слоеное тесто – 250 г
  • Груша – 1 шт.

Для заливки

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 100 г
  • Сахар – 50 г
  • Мука – 20 г
  • Ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления

  1. Грушу нарезать кубиками, выложить в разогретую сковороду, добавить сахар и готовить 5 минут.
  2. Тесто раскатать, разрезать на квадраты. Поместить в формы для выпекания кексов, разровнять по дну.
  3. В отдельной миске смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, сметану и муку.
  4. Наполнить корзиночки грушей, сверху полить заливкой.
  5. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.

Читайте также:
5 рецептов тертого пирога – с творогом, вишней, яблоком

Торт "Полено"

Фото: instagram.com/ur_alesia/

Ингредиенты

  • Слоеное тесто – 400 г
  • Сгущенка – 1 банка
  • Сливочное масло – 150 г
  • Грецкие орехи – 100 г

Способ приготовления

  1. Немного раскатать готовое размороженное тесто.
  2. Нарезать на полоски 1-1,5 см (от длины полосок зависит длина торта. Важно ,чтобы полоски теста умещались на противне). Выпекать при 180 градусах до золотистого цвета, дать остыть.
  3. Сгущенку и сливочное масло взбить.
  4. На пищевую пленку положить несколько столовых ложек крема, распределить по длине торта.
  5. На крем выложить 3-4 полоски теста и снова крем, так пока не закончатся слоеные полоски.
  6. Свернуть торт с помощью пленки, придавая форму полена. Хорошо прижать. Убрать в холодильник на сутки.
  7. Готовый торт украсить измельченной в крошку отложенной полоской теста и измельченными грецкими орехами.

Здесь найдете 3 рецепта итальянских десертов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сладкий уик-энд: 3 оригинальных десерта из шоколада Сладкий уик-энд по-французски: готовим пирог саварен, миндальные калиссоны и шоколадный мусс Сладкий уикенд: 3 рецепта чизкейка без выпечки 3 рецепта всемирно известных пирогов
рецепты пирожные слоеное тесто
Реклама

Новости партнеров

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом

Популярные статьи

Сегодня, 06:10Фаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Сегодня, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

Вчера, 20:32Фаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

Вчера, 18:30No Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

Вчера, 05:13Психо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

2 апреляTravel

Кипр, Хорватия, Таиланд и Турция назвали условия отдыха для украинских туристов

2 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые за долгое время опубликовала песню на украинском языке

2 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 2 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, не ленитесь!

1 апреляNo Stress

Как выбрать вкусное вино в супермаркете и не разочароваться – советы сомелье

1 апреляЗвездно

Российский певец показал фото Ларисы Долиной без фотошопа

1 апреляВкусно

Хотите идеальных сырников? Запоминайте лайфхаки от известных украинских кулинаров

1 апреляФаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

1 апреляЗвездно

Ани Лорак похвасталась новой российской наградой: Благодарю каждого за поддержку

1 апреляЗвездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

1 апреляЗвездно

MONATIK впервые показал лица обоих сыновей и кадр росписи в ЗАГСе с супругой (фото)

1 апреляВкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

Новости партнеров

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
«Ну зачем?». Анну Седокову раскритиковали за откровенное фото
«Ну зачем?». Анну Седокову раскритиковали за откровенное фото
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Любимая сладость. Простой рецепт приготовления пахлавы
Любимая сладость. Простой рецепт приготовления пахлавы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять