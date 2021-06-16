10 дачных рецептов для гриля и мангала, о которых вы не догадывались

Рецепты блюд бля мангала и гриля / Фото: freepik.com
Это самая вкусная еда, потому что приготовлена на открытом воздухе и огне. В преддверии длинных выходных планируйте меню. Приготовить можно все, что вы любите – от мяса до баклажанов и рыбы. В этой подборке 10 идеальных и простых рецептов блюд для мангала и гриля и маринадов к ним.
Говяжьи стейки на гриле в пикантном маринаде
Стейк из говядины на гриле / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- 1/2 чашки соуса барбекю
- 3 ст. л. вустерского соуса
- 3 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. соуса для стейка
- 1 ст. л. красного винного уксуса
- 1 ст. л. соевого соуса с пониженным содержанием натрия
- 2 ч. л. приправы для стейка
- 1 ч. л. соуса с острым перцем
- 1 зубчик чеснока, нарезанный
- 4 говяжьих стейка "Рибай" (по 225 г каждый)
Способ приготовления:
- Возьмите большой пластиковый пакет с застежкой. Смешайте первые девять ингредиентов.
- Добавьте говяжьи стейки, закройте пакет и хорошо встряхните. Поставьте в холодильник на 4 часа или на ночь.
- Достаньте стейки из маринада. Готовьте на гриле, на среднем огне, пока мясо не достигнет желаемой степени готовности. Обжаривание займет примерно по 5-7 минут с каждой стороны.
Скумбрия с лимоном и зеленью
Скумбрия на гриле / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 скумбрия (450 г)
- Половина лимона или лайма
- 1 зубчик чеснока
- 1/3-1/2 ч. л. молотого кориандра
- Несколько веточек свежего розмарина или укропа
- Оливковое масло
- Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Вымыть скумбрию, обсушить, сделать разрез вдоль брюшка, удалить внутренности и хребет с ребрами.
- Подрезать мясо ножом, чтобы измельчить оставшиеся кости.
- Посолить и поперчить рыбу со стороны мякоти. Натереть измельченным чесноком.
- Натереть скумбрию изнутри молотым кориандром, оставив немного пряности.
- Сбрызнуть соком лимона. Положить внутрь веточки розмарина или укропа, закрыть брюшко.
- Сбрызнуть тушку соком лимона, посыпать оставшимся кориандром. Смазать оливковым маслом.
- Выложить на решетку, жарить 10-15 минут на умеренно горячих углях.
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Рецепт лепешек с зеленью и сыром на гриле
Лепешки с зеленью и сыром / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 250 мл кефира
- 1 ч. л. сахара
- 300 г муки
- 50 г сливочного масла
- 0,5 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. соды
Для начинки:
- 300 г твердого сыра
- 200 г рассольного сыра
- Зеленый лук
- Петрушка
- Соль
Способ приготовления:
- Приготовьте тесто. Смешайте муку, сахар, соль и соду. В конце влейте кефир и замесите мягкое тесто.
- Сделайте начинку. Натрите сыр на терке, зелень помойте и мелко порубите. Посолите по вкусу.
- Отделите часть теста и тонко раскатайте. В центр положите начинку и заверните ее внутрь. Переверните и раскатайте.
- Повторите с оставшимся тестом и начинкой.
- Запеките лепешки на мангале с двух сторон до золотистого цвета.
- Смажьте готовые лепешки растопленным сливочным маслом.
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Куриные крылышки на гриле
Крылышки на гриле с салатом / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- 1 кг куриных крылышек
- 300 г бекона
- 4 стебля зеленого лука
- 3 ст. л. оливкового масла
- 3 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. сиропа агавы
- 2 ст. л. рисового уксуса
- 1 щепотка молотого перца чили
- 1 щепотка морской соли
Для сервировки:
- 5 помидоров
- 3 веточки петрушки
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 щепотка морской соли
Способ приготовления:
- Зеленый лук тонко нарезать наискосок и посыпать крылышки.
- Полить кусочки курицы оливковым маслом, соевым соусом, сиропом агавы и уксусом, слегка посолить, поперчить и оставить на некоторое время мариноваться.
- Каждое крылышко завернуть в полоску бекона и скрепить зубочисткой. Маринад сохранить, он пригодится при жарке.
- Уложить крылышки на решетку, поместить на разогретый гриль, полить оставшимся маринадом и жарить до готовности.
- Петрушку мелко порубить.
- Помидоры нарезать кружками, выложить на тарелку, посыпать частью петрушки, слегка полить оливковым маслом и посолить.
- Готовые крылышки выложить на помидоры, посыпать зеленью, полить оставшимся оливковым маслом.
Фаршированные цукини на гриле
Фаршированные цукини / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- 4 больших цукини
- 400 г мясного фарша
- 1 луковица
- 2 помидора
- 150 г твердого сыра
- 50 г маслин
- 150 мл растительного масла
- Соль, перец
- Зелень
Способ приготовления:
- Лук порубите. Разогрейте растительное масло в чугунной сковороде на мангале. Обжарьте до прозрачности.
- Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки лопаткой.
- Порубите помидоры и добавьте их к фаршу. Посолите и поперчите.
- Сделайте лодочки из цукини, наполните их фаршем. Посыпьте маслинами и тертым сыром.
- Отправьте на мангал и накройте фольгой.
- Через 10 минут снимите с огня.
Картошка с салом на шампурах
Картофель на мангале / Фото: Инстаграм
Картофель на мангале / Фото: Инстаграм
Ингредиенты:
- Молодой картофель
- Соленое сало
- Зелень
- Молотый перец
Способ приготовления:
- Молодой картофель среднего размера тщательно помойте и нарежьте кружочками толщиной 1 см.
- Соленое сало нарежьте на квадратики – они должны быть тоньше, чем картофельные кружочки, и меньше, чем диаметр картошки.
- Чередуя, нанизайте картофель вместе с салом на шампуры. Плотно заверните в фольгу и закрепите концы. Это поможет картофелю лучше пропечься.
- Готовьте над разогретыми углями в течение 20-25 минут, время от времени переворачивая.
- Затем снимите фольгу и дайте картофелю подрумяниться со всех сторон.
- Подавайте запеченный картофель, посыпав его свежемолотым перцем и рубленой зеленью.
Свиные ребрышки в пиве
Свиные ребра на решетке / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 1,5 кг свиных ребер
- 150 мл светлого пива
- 50 г коричневого сахара
- 30 г лимонного сока
- 5 г чеснока
- 20 г корня имбиря
- 5 г перца чили
- 100 г кетчупа
- 15 г кинзы
Способ приготовления:
- Вначале приготовить маринад. Для этого мелко покрошить очищенный чеснок и имбирь, а также кинзу и перец чили.
- В отдельной посуде смешать пиво, лимонный сок, соевый соус, кетчуп, сахар и перец.
- После этого добавить в пиво чеснок, имбирь, чили и кинзу. Замариновать в этой смеси свиные ребрышки, поставить на ночь в холодильник.
- После этого обжарить их на огне с двух сторон в течение 30-40 минут.
Куриные крылышки на мангале с паприкой и медом
Ингредиенты
- 4 куриных крылышка
- 1 ст. л. горчицы
- 1 ст. л. паприки
- 3 ст. л меда
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Куриные крылышки замариновать в соли с горчицей.
- Паприку и мед смешать отдельно.
- В конце, когда крылышки на мангале будут почти готовы, смазать их пряным медом и дать закарамелизироваться.
Скумбрия с томатной пастой и сметаной
Ингредиенты:
- 1 тушка
- 1 ст. л. горчицы
- 2 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л томатной пасты
- 2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
- Смешайте сметану с томатной пастой, оливковым маслом и горчицей.
- Добавьте измельченный чеснок.
- Замаринуйте скумбрию и обжарьте ее на решетке.
Баклажаны с салом на мангале
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 250 г сала
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Баклажаны помойте и нарежьте "гармошкой", не дорезая до конца.
- Тонкое нарежьте очищенный лук и копченое сало, измельчите чеснок.
- Натрите баклажан солью и перцем, вложите сало в каждое отверстие вместе с луком и чесноком.
- Насадите каждый баклажан на шампур.
- Отправьте на мангал, обжарьте с одной стороны, затем переверните.
И еще один рецепт – цыпленка на гриле от Григория Германа – узнаете из этого видео.
А что приготовить на пикник из закусок – узнаете из этой подборки.
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