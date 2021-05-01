1 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День труда, Страстная суббота – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 1 мая

1 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 1 мая?День труда. Страстная суббота – в православном календаре. Кузьма Огородник – в народном календаре. Вальпургиева ночь – в языческом календаре. Именины празднуют: Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 1 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 мая.

1 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Международный день солидарности трудящихся или День труда – революционный праздник был организован в 1889 году Парижским конгрессом II Интернационала в память о рабочих, погибших во время забастовки в Америке в 1886 году. Со временем праздник потерял политическую окраску, став днем весны и труда.

или – революционный праздник был организован в 1889 году Парижским конгрессом II Интернационала в память о рабочих, погибших во время забастовки в Америке в 1886 году. Со временем праздник потерял политическую окраску, став днем весны и труда. Всемирный день садоводства отмечается в первую субботу мая и в 2021 году приходится на 1 мая.

отмечается в первую субботу мая и в 2021 году приходится на 1 мая. Вальпургиева ночь или Бельтайн – утром завершается языческий ведьмин праздник, который посвященный встрече весны с летом и ежегодно проводится в ночь на 1 мая.

или – утром завершается языческий ведьмин праздник, который посвященный встрече весны с летом и ежегодно проводится в ночь на 1 мая. День единства народа отмечается в Казахстане.

Какой сегодня праздник

1 мая в православной церкви наступает Великая суббота – последний день Страстной недели и Великого поста, предшествующий светлому празднику Пасхи. В этот день верующие вспоминают погребение и пребывание во гробе тела Иисуса Христа, а также сошествие Господа в ад. Также в этот день идут последние приготовления к празднованию Воскресения Христова, которое проходит в ночь с субботы на воскресенье.

В этот день чтится память преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита, мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана, святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского, и преподобного Авксентия, мученика Иоанна Нового из Янины. Празднование Максимовской иконы Божией Матери.

В народе 1 мая почитался Кузьма Огородник. Считается, что с этого дня начинает куковать в лесу кукушка. По этой птице крестьяне ориентировались, когда начинать полевые работы.

Приметы на 1 мая

если кукушка закуковала – пора сеять лен;

кукушка кукует на сухом дереве – к похолоданию;

если начало месяца теплое, то в конце будет холодно, и наоборот;

сильные дожди – к хорошему урожаю;

чтобы волосы росли густо, как майская трава, их нужно смочить первым дождем;

В Великую субботу нельзя заниматься тяжелой и грязной работой;

идут активные приготовления к Пасхе: можно печь паски и красить яйца;

Страстная суббота – последний день Великого поста, когда еще нельзя есть скоромные продукты, поэтому дегустация пасхальных угощений запрещена.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 мая

1707 – появилось Королевство Великобритания после объединения Шотландии с Англией.

1786 – премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Женитьба Фигаро".

1840 – в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки.

1851 – в Лондоне открылась первая Всемирная выставка достижений техники и культуры.

1886 – забастовка в Америке, в результате которой погибли рабочие, что стало предпосылкой создания Дня солидарности рабочих всего мира.

1924 – в Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор "Коммунар".

1945 – в ходе Второй мировой войны в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.

Кто родился 1 мая

1916 – Гленн Форд, американский киноактер.

1917 – Даниэль Дарье, французская актриса и певица.

1924 – Виктор Астафьев, русский писатель, эссеист и драматург.

1939 – Джуди Коллинз, американская фолк- и поп-певица.

1930 – Лев Колодуб, украинский советский композитор, педагог.

1942 – Анатолий Алексеев, украинский филолог.

1945 – Василий Зинкевич, украинский певец.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.