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1 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

1 мая, 06:20

Ольга Козачок

День труда, Страстная суббота – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 1 мая

1 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 1 мая?День труда. Страстная суббота – в православном календаре. Кузьма Огородник – в народном календаре. Вальпургиева ночь – в языческом календаре. Именины празднуют: Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 1 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 мая.

1 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

1 мая в православной церкви наступает Великая суббота – последний день Страстной недели и Великого поста, предшествующий светлому празднику Пасхи. В этот день верующие вспоминают погребение и пребывание во гробе тела Иисуса Христа, а также сошествие Господа в ад. Также в этот день идут последние приготовления к празднованию Воскресения Христова, которое проходит в ночь с субботы на воскресенье.

В этот день чтится память преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита, мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана, святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского, и преподобного Авксентия, мученика Иоанна Нового из Янины. Празднование Максимовской иконы Божией Матери.

В народе 1 мая почитался Кузьма Огородник. Считается, что с этого дня начинает куковать в лесу кукушка. По этой птице крестьяне ориентировались, когда начинать полевые работы.

Приметы на 1 мая

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