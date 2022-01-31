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Чи можна їсти після шостої і кому саме – дієтолог розкрив секрет

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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31 січня, 16:25
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Шматок нежирного сиру, запечене яблуко або брокколі – ось що можна їсти після 6 вечора. Головне, щоб після їжі до сну пройшло не менше кількох годин
Їсти після шести можна, але легку їжу і якщо ляжете спати не раніше, ніж за пару годин після вечері
Їсти після шести можна, але легку їжу і якщо ляжете спати не раніше, ніж за пару годин після вечері / Фото: unsplash.com

Постійна калорійна пізня вечеря може призвести не тільки до набору зайвих кілограмів, а й серйозних проблем зі здоров'ям. Але й повна відмова від їжі після 18-00 може бути небезпечною: чому можна їсти за 2-3 години до сну та яку їжу, розповів лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини та лікар-алерголог, засновник дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ .

Олександр Кущ
Олександр Кущ / Фото: пресслужба

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Не їсти після шостої – чи всім це підходить?

Останній вечірній прийом їжі залежить від того, о котрій людина лягає спати. Наприклад, якщо людина засинає о 21-00, то після шостої вечора вона їсти не повинна. Якщо ж людина поїла о 18-00, а лягає спати о 23-00 або 24-00, то до наступного прийому їжі, тобто до сніданку, у неї вийде дуже велика перерва.

Це небезпечно, можна заробити і гастрит, і виразкову хворобу. В тому, щоб поїсти після шостої вечора немає нічого страшного, якщо між їжею та відходом до сну пройде дві-три години.

Яку їжу можна їсти після шостої вечора?

Їжа має бути легкою, допускаються овочі, також білкові продукти, але не м'ясні.

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Їсти за дві-три години до сну можна і потрібно невеликими порціями, -каже Олександр Кущ, – Коли ми спимо, процеси метаболізму в організмі сповільнюються, але не зупиняються. І щоб підтримувати наші м'язи та тканини, уникнути м'язової дистрофії, важливо створити добрий запас амінокислот.

Згадайте старий "рецепт", коли мами або бабусі давали дітям на ніч склянку молока. Він не позбавлений сенсу, оскільки молоко насичене протеїном казеїном, який містить багато амінокислот. Цей білок дуже повільно засвоюється і дає добрий заспокійливий ефект .

Але саме м'ясні продукти мають абсолютно протилежну дію, оскільки м'ясо насичене "агресивними" гормонами, наприклад тестостероном. Не найкраща їжа для вечора – вуглеводи, особливо швидкі, тому що вони багаті на цукор, а високий рівень цукру в організмі блокує вироблення гормонів росту. А вироблення таких гормонів відбувається саме у перші години сну.

Хороші продукти для вечірнього прийому їжі – це зелень, нежирний сир та сир, наприклад, сулугуні, фета, адигейський
Хороші продукти для вечірнього прийому їжі – це зелень, нежирний сир та сир, наприклад, сулугуні, фета, адигейський / Фото: unsplash.com

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Це важливо не лише для дітей, але також для дорослих. Оскільки дефіцит гормонів росту у дорослих може призвести до уповільнення процесів регенерації, тобто відновлення організму.

Хороші продукти для вечірнього прийому їжі – це листова зелень, нежирний сир, наприклад, сулугуні, фета, адигейський. З'їдайте небагато, оскільки лактоза – це теж цукор, хоч і молочний.

Фрукти на ніч якщо і їсти, то лише з низьким глікемічним індексом, наприклад, кисло-солодкі яблука. Кислі яблука приведуть до "сплеску" соляної кислоти в шлунку і через 15 хвилин після такого яблука вас потягне на м'ясне. Варіант – або кисло-солодкі сорти, а ще краще – печене яблуко. Інші фрукти та сухофрукти – це цукор, і все це відкладеться в жирові запаси.

Чи всім можна їсти такі продукти після шостої ?

Пам'ятайте про протипоказання щодо стану здоров'я. Наприклад, при оксалатних каменях у нирках не можна їсти деякі овочі взагалі. Особливо шпинат, щавель та іншу листову зелень, багату щавлевою кислотою . Це посилить ситуацію і призводитиме до утворення нових каменів.

Як знизити почуття голоду після шостої

Допоможуть трав'яні чаї, відвари шипшини, ромашки, липи, м'яти. Кефір та інші кисломолочні продукти – індивідуально. Наприклад, при зниженій кислотності "кисломолочка" допустима, а за підвищеної – ні.

Не їдьте перед сном свіжих овочів, це може пробудити апетит посеред ночі
Не їдьте перед сном свіжих овочів, це може пробудити апетит посеред ночі / Фото: unsplash.com

Не їжте на ніч свіжих овочів, це може пробудити апетит. Замініть їх запеченими або відвареними брокколі, цвітною капустою, морквою. Також можна зменшити кількість порцій, особливо у вечірній час.

Також читайте "Як почати правильно харчуватися та схуднути".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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