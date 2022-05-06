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Образ дня: мама Илона Маска в вышиванке посетила конференцию дочери – смотрите фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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6 мая, 15:30
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Успешная женщина, счастливая мать, модель и знаменитость Мэй Маск всеми способами пытается помочь украинцам в борьбе за свободу против российской агрессии. Смотрите фото нового выхода звезды
Новый модный выход Мэй Маск
Новый модный выход Мэй Маск / Фото: instagram.com/mayemusk

Мама Илона Маска Мэй Маск снова поддержала украинских дизайнеров, выбрав вещи наших креативщиков для нового выхода. Мэй посетила конференцию в Лос-Анджелесе, которую организовала ее дочь Тоска Маск.

На мероприятия 74-летняя Мэй надела наряды украинских брендов. Она выбрала белый жакет Эльвиры Гасановой и вышитую рубашку Kris Maran.

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Мэй Маск снова выбрала одежду украинских брендов для важного события
Мэй Маск снова выбрала одежду украинских брендов для важного события / Фото: instagram.com/mayemusk

Дополнила образ Мэй стильными рваными джинсами.

74-летняя Мэй Маск в стильном образе на конференции, которую организовала ее дочь
74-летняя Мэй Маск в стильном образе на конференции, которую организовала ее дочь / Фото: instagram.com/mayemusk

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В своем посте в Instagram, она подчеркнула, что поддерживает украинских дизайнеров.

Напомним, Мэй Маск активно поддерживает Украину с первых дней войны, которую Россия развязала против нашей страны. Она регулярно рассказывает об ужасах, которые совершают оккупанты в своих публичных выступлениях, выбирает одежду украинских дизайнеров и всячески пытается призвать мировое сообщество остановить войну.

Мэй Маск с Иреной Медавой, американской активисткой и предпринимательницей
Мэй Маск с Иреной Медавой, американской активисткой и предпринимательницей / Фото: instagram.com/mayemusk

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Читайте также: 74-летняя мама Илона Маска в платье от украинского бренда встретилась с моделью Алиной Байковой

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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