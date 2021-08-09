Як повинна виглядати модна жінка після 50 років? (Фото)

Високі підбори і ефектні наряди замість приглушених і природних кольорів в гардеробі? Розповідаємо про модних блогерш 50+, які зруйнували стереотипи

/ Фото: instagram.com/lindafargo/, instagram.com/greceghanem/

Після того, як Шерон Стоун в казковому платті принцеси підкорила червону доріжку Каннського кінофестивалю, а героїні продовження "Сексу у великому місті" прогулювалися вулицями Нью-Йорка на високих підборах і в яскравих нарядах, в Мережі розгорілася справжня суперечка – як повинна виглядати жінка в 50+ .

Незважаючи на те, що останні років 7 маркетологи модних брендів ставлять на перший план індивідуальність і природну красу, запрошуючи до співпраці актрис у віці, серед яких Меріл Стріп (72 роки), Шарлотта Ремплінг (75 років), Дайан Кітон (75 років), Хелен Міррен (76 років) і супермоделей 90-х на кшталт Лінди Євангелісти (56 років) і Сінді Кроуфорд (55 років), мільйони жінок по всьому світу продовжують гонитву за недосяжними стандартами краси.

Для більшості різноманітність і індивідуальність залишаються лише словами, породжуючи суперечки про те, що все-таки варто вибирати приглушені кольори і непомітні аксесуари, якщо вам далеко за.

Ми вибрали 5 інфлюенсерш у віці 50+, на яких варто підписатися в Instagram, щоб розвінчати стереотипи про те, як потрібно виглядати жінці в 21 столітті.

Лінда Фарго

Елісон Уолш

Грес Ганем

Метте Сорріг

Мей Маск

Дивіться у відео, як 62-річна жінка змінила життя:

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