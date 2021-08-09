Как должна выглядеть модная женщина после 50 лет? (фото)

После того, как Шэрон Стоун в сказочном платье принцессы покорила красную дорожку Каннского кинофестиваля, а героини продолжения "Секса в большом городе" прогуливались по улицам Нью-Йорка на высоких каблуках и в ярких нарядах, в Сети разгорелся настоящий спор – как должна выглядеть женщина в 50+.
Несмотря на то, что последние лет 7 маркетологи модных брендов ставят на первый план индивидуальность и естественную красоту, приглашая к сотрудничеству актрис в возрасте, среди которых Мерил Стрип (72 года), Шарлотта Рэмплинг (75 лет), Дайан Китон (75 лет), Хелен Миррен (76 лет) и супермоделей 90-х вроде Линды Евангелисты (56 лет) и Синди Кроуфорд (55 лет), миллионы женщин по всему миру продолжают гонку за недосягаемыми стандартами красоты.
Для большинства разнообразие и индивидуальность остаются лишь словами, порождая споры о том, что все-таки стоит выбирать приглушенные цвета и неброские аксессуары, если вам далеко за.
Мы выбрали 5 инфлюенсерш в возрасте 50+, на которых стоит подписаться в Instagram, чтобы развенчать стереотипы о том, как нужно выглядеть женщине в 21 веке.
Линда Фарго
Элисон Уолш
Грес Ганем
Метте Сорриг
Мэй Маск
Смотрите в видео, как 62-летняя женщина изменила жизнь:
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