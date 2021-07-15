Шерон Стоун у казковій сукні принцеси підкорила червону доріжку Каннського кінофестивалю: фото

Легендарна 63-річна актриса блищала в наряді від Dolce & Gabbana в Каннах. У соцмережах зірку порівняли з принцесою з мультфільмів Disney

Шерон Стоун на Каннському кінофестивалі викликала фурор своїм нарядом / Фото: Getty Images

Чарівна Шерон Стоун, яка нібито закрутила роман з 25-річним репером, в квітковій ніжно-блакитній сукні від Dolce&Gabbana викликала фурор на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

У соцмережах багато шанувальників зірки Голлівуду вже встигли порівняти її з Попелюшкою та іншими принцесами з мультфільмів Disney. Шерон і справді виглядала просто чарівно!

Шерон Стоун одягла сукню від Dolce & Gabbana для червоної доріжки Канського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Шерон Стоун на Каннському кінофестивалі / Фото: Getty Images

Шерон Стоун стала зіркою червоної доріжки в Каннах / Фото: Getty Images

Свій казковий образ актриса доповнила масивними сережками. Коротке волосся зірки були скуйовджене, в макіяжі Стоун зробила акцент на очі, виділивши їх чорним олівцем.

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Як пише The Daily Mail, Шерон прибула в Канни, щоб провести щорічний благодійний гала-концерт AmfAR, який підтримує дослідження СНІДу. Актриса є ключовою фігурою для amfAR з 1990-х років, коли помер її близький друг Рой Лондон. Цього року захід буде проходити на відкритому повітрі на віллі Eilenroc в п'ятницю ввечері і включатиме в себе різні розваги, вечерю і аукціон.

Раніше ми робили добірку кращих нарядів знаменитостей на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Дізнайтеся, в яких сукнях зірки з'явилися перед фотографами у восьмий день заходу.

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