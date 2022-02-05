Будущей осенью вам не обойтись без платьев и костюмов, как на показе GASANOVA

Дизайнер вдохновилась стилем женщин 1920-х годов. На подиуме Ukrainian Fashion Week гости показа увидели прозрачные платья, перья и много алых образов

GASANOVA Pre-Fall 22 / Фото: fashionweek.ua, Коллаж: Сегодня

При создании коллекции Pre-Fall 2022, которая была представлена в рамках Ukrainian Fashion Week, Эльвира Гасанова вдохновилась революционными 1920-ми. Отголоски мятежных событий, эмансипация женщин — все изменило привычный уклад жизни и моду десятилетия. На смену викторианским пышным платьям и корсетам пришли менее длинные юбки, свободные фасоны, заниженная талия, а вот любовь к вышивкам и россыпи камней только укрепилась.

GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua

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К характерным элементам того времени — перьям, роскоши и камням — дизайнер добавила современные силуэты и материалы. Костюм из льна, укороченные жакеты и мини-юбки с бахромой, полупрозрачные блузы и платья из сетки, акцентные вырезы и подчеркнутая талия — новая коллекция удачно сочетает противоположные грани 1920-х и 2020-х.

GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua

Всегда удивляюсь, как во мне сочетаются такие разные личности. Первая любит черный цвет и минимализм, а вторая уже пять лет создает вещи с камнями. В коллекции Pre-Fall 2022 со стилисткой Женей Скварской мы объединили эти непохожие грани. В результате вышли максимально утонченные, но при этом строгие брючные костюмы с блестящими вышивками, камнями и, конечно, мы не забыли про эффектные платья. Преобладают в коллекции оттенки шоколада и розе с клубникой — идеальный рецепт для любой вечеринки этого лета, — комментирует Эльвира Гасанова.

GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua

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Эксперты прогнозировали возвращение "новых" 1920-х после пандемии и, кажется, были правы. Любовь к красивым нарядам, желание без никаких ограничений показывать их миру и предаваться гедонизму — то, что объединяет бурные 20-е и наше время.

GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua 1 /20

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