Популярний тренд на Сейшели: в скільки обійдеться поїздка на острови, де недавно відпочивала Тіна Кароль
Сюди літом поїде більшість, бо сезон Мальдів іДомінікани завершується. Але тури коштують не менше, ніж на перелічених курортах
Кінець травня – період роздумів про відпустку та її планування. Летіти до Єгипету, Туреччини і Болгарії багатьом набридло. Погоджуєтеся? Тому ми розповімо про екзотичний напрям – Сейшельські острови, вони стають все більш популярніми серед українців. До речі, там нещодавно побувала співачка Тіна Кароль та ведуча Іванна Онуфрійчук. Про особливості відпочинку, ціновий діапазон і рекомендації розповіла тревел-експертка Росіна Козловська. Читайте та плануйте свою подорож!
Сейшельські острови – райський куточок, який омивається Індійським океаном, вони розташовані біля східних берегів Африки неподалік екватора. Місцевість не мейнстрімна, хоча є конкурентом відомих Мальдів. Природні ландшафти вражають, видно, що природа взяла все у свої руки (точно не так, як у Дубаї). Більше 50% території – національні парки та природні заповідники. А пляжі з прозорою водою та білим піском гідні називатися найінстаграмнішими. Вангуємо, ви бачили їх на картинках.
Напливу туристів, як у Єгипті чи Туреччині, тут немає – тема ізоляції та усамітнення актуальна! Словом, точно так, як і з Мальдівами. Відповідно, тури за 500 доларів не знайти.
Сезон тут протягом всього року. Цей факт є козирем місцевості серед інших популярних напрямків, бо у Мальдів та Домінікани він завершується на початку літа. І більшість любителів ексклюзивного відпочинку будуть летіти саме на Сейшельські острови.
До слова, дощ на островах – звичне явище, але літом опадів найменше, якщо порівняти з іншими місяцями. Середня температура повітря – 26 градусів, а найгарячіше весною (вище 30 градусів).
Щоб поїздка вдалася – визначтеся, який відпочинок ви плануєте: спокійний сімейного формату, чи активніший, де без вечірок не обходиться. І лише потім обирайте курортну місцевість.
Сейшельскі острови – це архіпелаг зі 115 островів; заселені з них лише 30, а найпопулярнішими для туристів залишаються три. До списку входить найбільший за площею Мае, де розміщена столиця Сейшел – місто Вікторія. Також там знаходиться місцевий аеропорт, куди спершу прилітають туристи. Наступні в ТОПі – Праслін та Ла-Діг, які варто побачити на власні очі.
Острів Мае рекомендуємо відвідувати туристам, які обирають активний відпочинок. Місцевість називають тусовочною, якщо ви за спокійний та тихий релакс – вам не сюди. Незважаючи на це, з дітьми тут також відпочивають (але для сімейного відпочинку рекомендуємо Праслін). У Мае відвідайте пляж Бо-Валлон, який є найпопулярнішим і одним із найестетичніших. Там пологий вхід в океан, тож підійде не тільки екстремалам, а й туристам, які лише навчаються плаванню. З активностей пропонують дайвінг та снорклінг, бо коралові рифи і прозора вода спонукають.
Праслін – протилежність Мае. Тут спокійніше та менше гучних вечірок і розвиненіша інфраструктура для дітей. Сюди їдуть на сімейний відпочинок. Рекомендуємо відвідати пляж Кот Д'ор протяжністю 2,5 км. Вас тут зустріне білосніжний пісок та прозора вода, як і на Бо-Валлоні. До речі, про пляжі. Тут вони найінстаграмніші, один із них – Анс Лаціо, увійшов в ТОП-10 пляжів світу.
На перелічених островах розвинена транспортна інфраструктура. Ви легко зможете пересуватися між ними, якщо захочете відвідати декілька з них. Наприклад, потрапити на Праслін з будь-якого острова літаком коштує 100 євро (в один бік за 20 хв), або катером – 50 євро (в один бік за годину).
Дорого! Бо за неймовірні ландшафти, пляжі та можливість ізолюватися на тропічному острові треба платити. Райський відпочинок на двох економ-формату з перельотами, страховкою та сніданками у тризірковому готелі коштує 78 тисяч гривень (за 9 ночей).
Цінник на проживання у чотиризірковому готелі починається від 90 тисяч гривень. У п'ятизірковому – від 115 тисяч гривень, а за преміум-тур треба віддати від 200 тисяч і вище. Так! Чимало! За аналогічні кошти можна й на Мальдіви полетіти. Але й Сейшели мають свої переваги!
Врахуйте: на оплаті туру витрати не завершуються. Ціни у місцевих також високі. Наприклад, за оренду мотобайку треба заплатити 20 доларів на добу, до прикладу, на Балі за аналогічну послугу потрібно заплатити 6 доларів. Ця ж ситуація з суперфудами, сувенірами та орендою житла (якщо бронюєте самостійно).
Коронавірус не оминув і Сейшели. Туристам з України необхідно здати ПЛР-тест, який буде дійсний протягом 72 годин. Наступна вимога – реєстрація на сайті STA. Там потрібно внести результат ПЛР-тесту, інформацію про рейс та місце проживання на острові. Коштує послуга – для дорослого 25 євро, для дітей до 12 років – 6 євро.
- Сейшельського матріархату. Не дивуйтеся, якщо ви не зустрінете серед поліцейських чоловіків. Тут панує матріархат. Аналогічна ситуація й у сфері обслуговування готелів. Але це не проблема, скоріше – несподіванка для туристів з деяких країн. Бо в Україні ситуація інша.
- Рідкісного all inclusive. Це не Єгипет і, навіть, не Туреччина. І "все включено" в готелях – непопулярна послуга. Більшість пропонує туристам у турах сніданки, або сніданки + вечері. Якщо все ж оплатите тур із all inclusive, можете бути певні – високий рівень готелю гарантований. Їх кількість можна порахувати на одній руці!
- Спекотного сонця. Незважаючи на середню температуру повітря 26 градусів, сонце тут "пече", бо острови розташовані близько до екватора. Рекомендуємо підготуватися: придбати окуляри, головні убори та креми для захисту від сонця.
Нещодавно ми розповіли, скільки коштує бюджетний відпочинок на Мальдівах.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше