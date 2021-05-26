Популярний тренд на Сейшели: в скільки обійдеться поїздка на острови, де недавно відпочивала Тіна Кароль

Сюди літом поїде більшість, бо сезон Мальдів іДомінікани завершується. Але тури коштують не менше, ніж на перелічених курортах

Кінець травня – період роздумів про відпустку та її планування. Летіти до Єгипету, Туреччини і Болгарії багатьом набридло. Погоджуєтеся? Тому ми розповімо про екзотичний напрям – Сейшельські острови, вони стають все більш популярніми серед українців. До речі, там нещодавно побувала співачка Тіна Кароль та ведуча Іванна Онуфрійчук. Про особливості відпочинку, ціновий діапазон і рекомендації розповіла тревел-експертка Росіна Козловська. Читайте та плануйте свою подорож!

Росіна Козловська – тревел-експерт Фото: Instagram: Росіна Козловська

Чому варто відвідати Сейшельські острови

Сейшельські острови – райський куточок, який омивається Індійським океаном, вони розташовані біля східних берегів Африки неподалік екватора. Місцевість не мейнстрімна, хоча є конкурентом відомих Мальдів. Природні ландшафти вражають, видно, що природа взяла все у свої руки (точно не так, як у Дубаї). Більше 50% території – національні парки та природні заповідники. А пляжі з прозорою водою та білим піском гідні називатися найінстаграмнішими. Вангуємо, ви бачили їх на картинках.

Напливу туристів, як у Єгипті чи Туреччині, тут немає – тема ізоляції та усамітнення актуальна! Словом, точно так, як і з Мальдівами. Відповідно, тури за 500 доларів не знайти.

Сейшельські острови Фото: Unsplash

Сезон тут протягом всього року. Цей факт є козирем місцевості серед інших популярних напрямків, бо у Мальдів та Домінікани він завершується на початку літа. І більшість любителів ексклюзивного відпочинку будуть летіти саме на Сейшельські острови.

До слова, дощ на островах – звичне явище, але літом опадів найменше, якщо порівняти з іншими місяцями. Середня температура повітря – 26 градусів, а найгарячіше весною (вище 30 градусів).

Які курорти обирати

Щоб поїздка вдалася – визначтеся, який відпочинок ви плануєте: спокійний сімейного формату, чи активніший, де без вечірок не обходиться. І лише потім обирайте курортну місцевість.

Сейшельскі острови – це архіпелаг зі 115 островів; заселені з них лише 30, а найпопулярнішими для туристів залишаються три. До списку входить найбільший за площею Мае, де розміщена столиця Сейшел – місто Вікторія. Також там знаходиться місцевий аеропорт, куди спершу прилітають туристи. Наступні в ТОПі – Праслін та Ла-Діг, які варто побачити на власні очі.

Острів Мае рекомендуємо відвідувати туристам, які обирають активний відпочинок. Місцевість називають тусовочною, якщо ви за спокійний та тихий релакс – вам не сюди. Незважаючи на це, з дітьми тут також відпочивають (але для сімейного відпочинку рекомендуємо Праслін). У Мае відвідайте пляж Бо-Валлон, який є найпопулярнішим і одним із найестетичніших. Там пологий вхід в океан, тож підійде не тільки екстремалам, а й туристам, які лише навчаються плаванню. З активностей пропонують дайвінг та снорклінг, бо коралові рифи і прозора вода спонукають.

Сейшели Фото: Unsplash

Праслін – протилежність Мае. Тут спокійніше та менше гучних вечірок і розвиненіша інфраструктура для дітей. Сюди їдуть на сімейний відпочинок. Рекомендуємо відвідати пляж Кот Д'ор протяжністю 2,5 км. Вас тут зустріне білосніжний пісок та прозора вода, як і на Бо-Валлоні. До речі, про пляжі. Тут вони найінстаграмніші, один із них – Анс Лаціо, увійшов в ТОП-10 пляжів світу.

На перелічених островах розвинена транспортна інфраструктура. Ви легко зможете пересуватися між ними, якщо захочете відвідати декілька з них. Наприклад, потрапити на Праслін з будь-якого острова літаком коштує 100 євро (в один бік за 20 хв), або катером – 50 євро (в один бік за годину).

Скільки коштує відпочинок на Сейшельських островах

Дорого! Бо за неймовірні ландшафти, пляжі та можливість ізолюватися на тропічному острові треба платити. Райський відпочинок на двох економ-формату з перельотами, страховкою та сніданками у тризірковому готелі коштує 78 тисяч гривень (за 9 ночей).

Сейшельські острови Фото: Unsplash

Цінник на проживання у чотиризірковому готелі починається від 90 тисяч гривень. У п'ятизірковому – від 115 тисяч гривень, а за преміум-тур треба віддати від 200 тисяч і вище. Так! Чимало! За аналогічні кошти можна й на Мальдіви полетіти. Але й Сейшели мають свої переваги!

Врахуйте: на оплаті туру витрати не завершуються. Ціни у місцевих також високі. Наприклад, за оренду мотобайку треба заплатити 20 доларів на добу, до прикладу, на Балі за аналогічну послугу потрібно заплатити 6 доларів. Ця ж ситуація з суперфудами, сувенірами та орендою житла (якщо бронюєте самостійно).

Які коронавірусні вимоги треба врахувати

Коронавірус не оминув і Сейшели. Туристам з України необхідно здати ПЛР-тест, який буде дійсний протягом 72 годин. Наступна вимога – реєстрація на сайті STA. Там потрібно внести результат ПЛР-тесту, інформацію про рейс та місце проживання на острові. Коштує послуга – для дорослого 25 євро, для дітей до 12 років – 6 євро.

До чого треба бути готовим

Сейшельського матріархату. Не дивуйтеся, якщо ви не зустрінете серед поліцейських чоловіків. Тут панує матріархат. Аналогічна ситуація й у сфері обслуговування готелів. Але це не проблема, скоріше – несподіванка для туристів з деяких країн. Бо в Україні ситуація інша. Рідкісного all inclusive. Це не Єгипет і, навіть, не Туреччина. І "все включено" в готелях – непопулярна послуга. Більшість пропонує туристам у турах сніданки, або сніданки + вечері. Якщо все ж оплатите тур із all inclusive, можете бути певні – високий рівень готелю гарантований. Їх кількість можна порахувати на одній руці! Спекотного сонця. Незважаючи на середню температуру повітря 26 градусів, сонце тут "пече", бо острови розташовані близько до екватора. Рекомендуємо підготуватися: придбати окуляри, головні убори та креми для захисту від сонця.

Нещодавно ми розповіли, скільки коштує бюджетний відпочинок на Мальдівах.

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