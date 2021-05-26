Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Популярний тренд на Сейшели: в скільки обійдеться поїздка на острови, де недавно відпочивала Тіна Кароль

Сьогодні, 20:05

Сюди літом поїде більшість, бо сезон Мальдів іДомінікани завершується. Але тури коштують не менше, ніж на перелічених курортах

Кінець травня – період роздумів про відпустку та її планування. Летіти до Єгипету, Туреччини і Болгарії багатьом набридло. Погоджуєтеся? Тому ми розповімо про екзотичний напрям – Сейшельські острови, вони стають все більш популярніми серед українців. До речі, там нещодавно побувала співачка Тіна Кароль та ведуча Іванна Онуфрійчук. Про особливості відпочинку, ціновий діапазон і рекомендації розповіла тревел-експертка Росіна Козловська. Читайте та плануйте свою подорож!

Росіна Козловська – тревел-експерт
Росіна Козловська – тревел-експерт
Фото: Instagram: Росіна Козловська

Чому варто відвідати Сейшельські острови

Сейшельські острови – райський куточок, який омивається Індійським океаном, вони розташовані біля східних берегів Африки неподалік екватора. Місцевість не мейнстрімна, хоча є конкурентом відомих Мальдів. Природні ландшафти вражають, видно, що природа взяла все у свої руки (точно не так, як у Дубаї). Більше 50% території – національні парки та природні заповідники. А пляжі з прозорою водою та білим піском гідні називатися найінстаграмнішими. Вангуємо, ви бачили їх на картинках.

Напливу туристів, як у Єгипті чи Туреччині, тут немає – тема ізоляції та усамітнення актуальна! Словом, точно так, як і з Мальдівами. Відповідно, тури за 500 доларів не знайти.

Сейшельські острови
Сейшельські острови
Фото: Unsplash

Сезон тут протягом всього року. Цей факт є козирем місцевості серед інших популярних напрямків, бо у Мальдів та Домінікани він завершується на початку літа. І більшість любителів ексклюзивного відпочинку будуть летіти саме на Сейшельські острови.

До слова, дощ на островах – звичне явище, але літом опадів найменше, якщо порівняти з іншими місяцями. Середня температура повітря – 26 градусів, а найгарячіше весною (вище 30 градусів).

Які курорти обирати

Щоб поїздка вдалася – визначтеся, який відпочинок ви плануєте: спокійний сімейного формату, чи активніший, де без вечірок не обходиться. І лише потім обирайте курортну місцевість.

Сейшельскі острови – це архіпелаг зі 115 островів; заселені з них лише 30, а найпопулярнішими для туристів залишаються три. До списку входить найбільший за площею Мае, де розміщена столиця Сейшел – місто Вікторія. Також там знаходиться місцевий аеропорт, куди спершу прилітають туристи. Наступні в ТОПі – Праслін та Ла-Діг, які варто побачити на власні очі.

Острів Мае рекомендуємо відвідувати туристам, які обирають активний відпочинок. Місцевість називають тусовочною, якщо ви за спокійний та тихий релакс – вам не сюди. Незважаючи на це, з дітьми тут також відпочивають (але для сімейного відпочинку рекомендуємо Праслін). У Мае відвідайте пляж Бо-Валлон, який є найпопулярнішим і одним із найестетичніших. Там пологий вхід в океан, тож підійде не тільки екстремалам, а й туристам, які лише навчаються плаванню. З активностей пропонують дайвінг та снорклінг, бо коралові рифи і прозора вода спонукають.

Сейшели
Сейшели
Фото: Unsplash

Праслін – протилежність Мае. Тут спокійніше та менше гучних вечірок і розвиненіша інфраструктура для дітей. Сюди їдуть на сімейний відпочинок. Рекомендуємо відвідати пляж Кот Д'ор протяжністю 2,5 км. Вас тут зустріне білосніжний пісок та прозора вода, як і на Бо-Валлоні. До речі, про пляжі. Тут вони найінстаграмніші, один із них – Анс Лаціо, увійшов в ТОП-10 пляжів світу.

На перелічених островах розвинена транспортна інфраструктура. Ви легко зможете пересуватися між ними, якщо захочете відвідати декілька з них. Наприклад, потрапити на Праслін з будь-якого острова літаком коштує 100 євро (в один бік за 20 хв), або катером – 50 євро (в один бік за годину).

Скільки коштує відпочинок на Сейшельських островах

Дорого! Бо за неймовірні ландшафти, пляжі та можливість ізолюватися на тропічному острові треба платити. Райський відпочинок на двох економ-формату з перельотами, страховкою та сніданками у тризірковому готелі коштує 78 тисяч гривень (за 9 ночей).

Сейшельські острови
Сейшельські острови
Фото: Unsplash

Цінник на проживання у чотиризірковому готелі починається від 90 тисяч гривень. У п'ятизірковому – від 115 тисяч гривень, а за преміум-тур треба віддати від 200 тисяч і вище. Так! Чимало! За аналогічні кошти можна й на Мальдіви полетіти. Але й Сейшели мають свої переваги!

Врахуйте: на оплаті туру витрати не завершуються. Ціни у місцевих також високі. Наприклад, за оренду мотобайку треба заплатити 20 доларів на добу, до прикладу, на Балі за аналогічну послугу потрібно заплатити 6 доларів. Ця ж ситуація з суперфудами, сувенірами та орендою житла (якщо бронюєте самостійно).

Які коронавірусні вимоги треба врахувати

Коронавірус не оминув і Сейшели. Туристам з України необхідно здати ПЛР-тест, який буде дійсний протягом 72 годин. Наступна вимога – реєстрація на сайті STA. Там потрібно внести результат ПЛР-тесту, інформацію про рейс та місце проживання на острові. Коштує послуга – для дорослого 25 євро, для дітей до 12 років – 6 євро.

До чого треба бути готовим

  1. Сейшельського матріархату. Не дивуйтеся, якщо ви не зустрінете серед поліцейських чоловіків. Тут панує матріархат. Аналогічна ситуація й у сфері обслуговування готелів. Але це не проблема, скоріше – несподіванка для туристів з деяких країн. Бо в Україні ситуація інша.
  2. Рідкісного all inclusive. Це не Єгипет і, навіть, не Туреччина. І "все включено" в готелях – непопулярна послуга. Більшість пропонує туристам у турах сніданки, або сніданки + вечері. Якщо все ж оплатите тур із all inclusive, можете бути певні – високий рівень готелю гарантований. Їх кількість можна порахувати на одній руці!
  3. Спекотного сонця. Незважаючи на середню температуру повітря 26 градусів, сонце тут "пече", бо острови розташовані близько до екватора. Рекомендуємо підготуватися: придбати окуляри, головні убори та креми для захисту від сонця.

Нещодавно ми розповіли, скільки коштує бюджетний відпочинок на Мальдівах.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Британія запустить автоматичні цифрові візи Коли відновлять міжнародні поїздки? У ВООЗ оцінили можливість Сейшели - найбільш вакцинована країна світу, і там спалах COVID. Що пішло не так? Греція відкрила кордони для українців: які документи треба брати 5 курортів для ідеального відпочинку на морі в Болгарії Як дожити до відпустки, якщо сил працювати не залишилося - антистрес-поради
відпустка мандри Сейшельські острови
Джерела: Instagram: Росіна Козловська , Oxford Private Travel , Unsplash
Реклама

Новини партнерів

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Певица из Днепропетровщины зажгла «костер любви» на съемках клипа
Певица из Днепропетровщины зажгла «костер любви» на съемках клипа

Популярні статті

Сьогодні, 16:53Смачно

Що приготувати на вечерю в мультиварці – 5 найкращих рецептів

Сьогодні, 14:35Смачно

Як спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто

Сьогодні, 11:45Смачно

Ідеальний рис щодня – інструкція до обов'язкового застосування

Сьогодні, 10:49Смачно

5 швидких і оригінальних салатів з авокадо, які ви маєте спробувати

Сьогодні, 10:12Events

Кривава повня і місячне затемнення 26 травня: що не можна робити

Вчора, 20:06Здорово

Як схуднути в ногах швидко і ефективно: ТОП-5 порад

Вчора, 19:30Зірково

Сергій Притула став батьком втретє

Вчора, 19:00Смачно

Класичний рецепт кексів у формочках

Вчора, 16:25Смачно

Салат з ананасами і курячими грудками: 3 простих, але смачних рецепти

Вчора, 12:35Здорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

Вчора, 12:35Фаново

70-річна жінка розкрила секрет своєї вічної молодості. Вам потрібен вітамін D

Вчора, 11:36Смачно

Чому дораду варто додати у раціон та два корисних рецепти з нею

Вчора, 11:17Зірково

Юля Зайка порушила правила з Холостяком: Вимкнулися камери, ми почали тікати

24 травняЗірково

Руслана Писанка зізналася, чому у них з чоловіком немає дітей

24 травняСмачно

Як отримати максимум користі від чаю матча: 9 важливих правил і 2 рецепти з ним

24 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 24 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, не приневолюйте себе – відпочиньте!

Новини партнерів

«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Переехавший в РФ Стивен Сигал решил избавиться от особняка в США
Переехавший в РФ Стивен Сигал решил избавиться от особняка в США
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Алла Пугачева обратилась к старшей дочери в соцсетях
Алла Пугачева обратилась к старшей дочери в соцсетях

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти