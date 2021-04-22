Картина з комори виявилася раритетом з майже 350-річною історією (фото)

Семирічний хлопчик з Великої Британії переконав свою маму віднести портрет з комори на реставрацію. Картина виявилася раритетом XVII століття

Британка Елізабет Велл несподівано дізналася, що портрет Карла II, який довгий час висів у її будинку, насправді є раритетним твором мистецтва з майже 350-річною історією.

Про це повідомляє видання Telegraph.

Одного разу Елізабет дістала картину з комори і показала її семирічному синові Ділану, оскільки знала, що картина йому сподобається. Хлопчик любить історію, а його улюблений "веселий" король – Карл II.

Ділан переконав маму, що картину потрібно відреставрувати. Портрет відвезли на телешоу "BBC" "Майстерня" (The Repair Shop). Ведуча програми Лючія Скалісі відразу зрозуміла, що портрет набагато давніший, аніж думала Велл. Вона вважає, що ця картина написана на основі гравюри сера Роберта Піка під епоху правління Карла II у XVII столітті.

Фото: BBC

"Це незвичайна знахідка, і все завдяки любові Ділана до історії – він переконав маму відреставрувати картину та знову повісити портрет на стіну", – розповідає Скалісі.

Елізабет Велл вирішила не продавати картину музею, а залишити її, щоб потім передати синові.

Фото: BBC

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