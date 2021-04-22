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Картина из кладовки оказалась раритетом с почти 350-летней историей (фото)

Сегодня, 10:13

Семилетний мальчик из Великобритании убедил свою маму отнести портрет из кладовки на реставрацию. Картина оказалась раритетом XVII века

Британка Элизабет Велл неожиданно узнала, что портрет Карла II, который долгое время висел в ее доме, на самом деле является раритетным произведением искусства с почти 350-летней историей.

Об этом сообщает издание Telegraph.

Однажды Элизабет достала картину из кладовки и показала своему семилетнему сыну Дилану, поскольку знала, что картина ему понравится. Мальчик любит историю, а его любимый "веселый" король – Карл II.

Дилан убедил маму, что картину нужно отреставрировать. Портрет отнесли на телешоу "BBC" "Мастерская" (The Repair Shop). Ведущая программы Лючия Скалиси сразу поняла, что портрет намного старше, чем предполагала Велл. Она считает, что картина написана на основе гравюры сэра Роберта Пика во эпоху правления Карла II в XVII веке.

Фото: BBC

"Это необыкновенная находка, и все благодаря любви Дилана к истории – он убедил маму отреставрировать картину и снова повесить портрет на стену", – рассказывает Скалиси.

Элизабет Велл решила не продавать картину в музей, а оставить ее, чтобы потом передать сыну.

Фото: BBC

Напомним, исследователи из галереи Маурицхейс в Гааге (Нидерланды) обнародовали результаты исследований известной картины "Девушка с жемчужной сережкой" художника Яна Вермеера. Кроме этого, в Третьяковской галерее произошло дерзкое ограбление – мужчина вынес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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